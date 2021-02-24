Муса Магомедов: Что означает возвращение США в Парижское соглашение? США постепенно возвращаются к глобальным инициативам после смены президента и администрации. Это вполне ожидаемо, так как новому президенту Джо Байдену важно укрепить свой авторитет внутри станы и на международной арене. Важная роль в этом отводится исправлению ошибок 45-го президента Дональда Трампа.



В свое время Трамп разорвал отношения с ВОЗ в разгар пандемии; вышел из Парижского соглашения по климату, при том, что 15% мировых выбросов СО2 приходится на США; ввел в действие жесткие ограничения на импорт алюминия и стали, и получил ответные ограничения из ЕС.



Новая администрация США начала работу с положительных решений. Отношения с ВОЗ были восстановлены в январе 2021 года. Примерно в то же время Байден подписал указ о возвращении Соединенных Штатов в Парижское соглашение. Украинские металлурги очень надеются, что следующим решением американского президента будет отмена пошлин на импорт стали из ЕС, тем более, что на это есть запрос национальной промышленности.



В планах Администрации США - призвать участников Соглашения ужесточить обязательства по сокращению выбросов. В том числе закрепить ориентир для нулевых выбросов к 2050 году. Кроме того, Соединенные Штаты планируют радикально сократить выбросы СО2 в ближайшие 30 лет. При этом промышленные предприятия получат широкую поддержку федерального правительства, как прямую финансовую, кредитную и дотационную.



Очень хочется, чтобы украинская власть приняла внимание новеллы американской политики по снижению выбросов и также серьезно взялась за решение этого вопроса в Украине. На повестке дня – ряд важных для промышленников вопросов. Первый – необходимость кардинальной редакции опасного для бизнеса законопроекта № 4167. По сути от него нужно отказаться и разработать новый законопроект на основе альтернативного з/п № 4167-1.



Второй – необходимость скорейшего принятия законопроекта, который позволит промпредприятиям направлять 70% начисленного эконалога на цели экомодернизации. Третий – нашим меткомбинатам нужна серьезная финансовая и кредитная помощь государства, иначе они не справятся с требованиями «зеленого перехода» ЕС и могут потерять европейский рынок. В сфере экополитики назрела необходимость принять ответственные решения и это ответственность власти.



Муса Магомедов, народный депутат Украины

... ... Facebook Twitter Google+ Подписывайтесь на канал МинПром в Подписывайтесь на канал МинПром в Telegram , читайте нас в Facebook Twitter , чтобы первыми узнавать о новых материалах и ключевых событиях дня. Печать Отправить другу Отправить другу e-mail Вашего друга: Код: Введите код на картинке: * : Поля обозначенные * обязательны для заполнения!



Комментарии



... Новости партнеров Новости smi2.ru Новости smi2.ru ... ...



