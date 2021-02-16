Подробнее Запомнить город


Главная Статьи Новости » Дайджест Персоны
Новости RSS
Twitt
Мы в Facebook
Добавить в избранное
 

Милованов изобразил Голобородько? Почему провалились переговоры Украины с МВФ

16.02.21 , Деловая столица
печать
размер текста:

Миссия МВФ уехала ни с чем или оставила Украину ни с чем? Все зависит от точки зрения на результаты работы экспертов Фонда в нашей стране. Даже такой, как точка зрения Тимофея Милованова.

МВФ уехал, денег не оставил

В конце минувшей недели постоянный представитель МВФ в Украине Йоста Люнгман заявил, что миссия Международного валютного фонда завершила работу в нашей стране. Пока — безрезультатно: стороны не смогли договориться о пересмотре программы Stand-by, по которой Украина должна была получить следующий транш.

По его словам, в период с 21 по 23 декабря и с 11 января по 12 февраля эксперты МВФ обсудили с украинскими властями прогресс во внедрении реформ, которые являются частью программы. В частности, обсуждали усиление управляемости НБУ, улучшение законодательного и регулятивного основания банковского надзора и финансового оздоровления, а также меры, направленные на снижение фискального дефицита в среднесрочной перспективе. А еще — законодательные инициативы по антикоррупционной инфраструктуре и судопроизводстве, меры в секторе энергетики.

"Обсуждение было продуктивным, однако нужен больший прогресс в пользу завершения первого пересмотра программы. Дискуссии будут продолжаться", — подчеркнул Люнгман. Это его заявление прозвучало уже после того, как вице-президент Еврокомиссии Валдис Домбровскис 10 февраля назвал условия выделения Украине второго транша макрофинансовой помощи в сумме 600 млн евро: нужно достичь восьми структурных маяков, а также прогресса в отношениях с МВФ.

Напомним: 10 июня 2020-го Совет директоров МВФ утвердил новую 18-месячную программу stand-by для Украины на сумму около $5 млрд. В подписанном тогда меморандуме указывалось, что после предоставления первого транша последуют четыре пересмотры программы. Первый транш от МВФ на $2,1 млрд Украина получила 12 июня.

А уже второй транш, получается, затормозился. Хотя НБУ высоко оценивал шансы на первый пересмотр программы Stand-By по итогам работы миссии МВФ в Украине. Но что-то пошло не так…

Милованов вносит оживление

Изначально скучный сериал о бесконечных переговорах между Украиной и МВФ неожиданно оживил внештатный советник руководителя Офиса президента и экс-министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Тимофей Милованов.

Вечер 14 февраля перестал быть томным, когда Милованов на своей странице в Facebook заявил, что "МВФ обкакался", завершив переговоры с Украиной и не утвердив предоставление очередного транша. Это скандальное сообщение Милованов написал в в ответ на критический комментарий под постом о встрече с принцем Абу-Даби после того, как один из комментаторов констатировал, что Украина "обкакалась с МВФ" и компенсировать нехватку средств можно за счет увеличения инвестиций из ОАЭ.

"Там МВФ обкакался, а не Украина. Если на это честно смотреть", — ответил ему Милованов. А в развитие темы еще и разоткровенничался, что международные финансовые организации навязывают Украине якобы неэффективные способы борьбы с коррупцией.

После своеобразного комментария Тимофея Милованова просто не получается не вспомнить, какую оценку этому чиновнику в октябре 2019-го дал бизнесмен Игорь Коломойский.

Парадоксально, но теперь Милованов может сыграть в унисон с Коломойским. Напомним, что в том же 2019-м Коломойский в ряде больших интервью, в том числе для Financial Times, продвигал идею о том, что отказ от выплаты внешних долгов перед МВФ и другими кредиторами (то есть дефолт) — хороший вариант для Украины.

"США и Евросоюз могли бы списать внешние долги Украины, — сказал Игорь Валерьевич в интервью FT. — Мы должны поступить с нашими кредиторами, как Греция. Это пример для Украины".

В этой связи можно предположить, что нынешняя грубость Милованова отражает настроения в Офисе президента — сказать от имени Украины: "Кому я должен — всем прощаю!" А далее — дефолт и долгое выкарабкивание из кризиса своими силами, зато без долгов (точнее, с сильно отложенными выплатами по ним). Идея, конечно, так себе, но ее сторонники в нашей стране были всегда.

Что будет с деньгами МВФ?

Итак, переговоры с Фондом зашли в тупик, так что Украина в ближайшее время не получит ни транш от МВФ, ни макрофинансовую помощь от ЕС. А если скандал с высказываниями Милованова должным образом раздуют, то о дешевых зарубежных кредитах на какое-то время, возможно, придется и вовсе забыть. Впрочем, по мнению наших экспертов, особых проблем это не повлечет.

"Без денег Фонда мы спокойно год-два проживем. Главная проблема в другом: у действующей власти нет вообще никакой стратегии работы с МВФ, — считает директор Украинского института будущего Вадим Денисенко. — То есть по поводу требований Фонда можно и нужно торговаться. Объяснять, что вот это мы просто не успеем, а вот в этой части можем сделать, а это и вовсе лучше не трогать, раз работает. Только такой торговли никто толком не ведет — вот миссия МВФ и уезжает, ничего не добившись".

Впрочем, возможно, как раз сейчас мы и видим некие неуклюжие попытки проводить свою собственную политику во взаимоотношениях с МВФ.

"Ситуация с МВФ будет развиваться позитивно, потому что Украина, Зеленский, по сути, предложили МВФ новый формат общения. Там с подобным прежде не сталкивались: МВФ привык, что все его хотелки реализуются, несмотря на последствия для страны. То есть артикуляция этого нового формата в устах Милованова, конечно, не очень правильная, но суть ясна. Это новая субъектность Зеленского: он не будет идти на поводу МВФ, он будет оценивать все последствия предлагаемых мер для экономики, — сказал в комментарии для "ДС" финансовый аналитик Алексей Кущ. — Что же касается денег, то кредиты МВФ жизненно необходимы в случае глубокого, беспросветного кризиса. Но со своими проблемами мы сейчас спокойно можем справляться и без МВФ. И как показал прошлый год, не нужно бояться инфляционных механизмов для поддержания бюджета. Сейчас гривня укрепляется, ЗВР находятся на оптимальном уровне, так что, по большому счету, новый транш сейчас и не нужен".

В самом деле, если уж Украине было суждено поставить запятую в отношениях с МВФ, то хорошо, что это произошло сейчас.

"Эта ситуация означает то, что впереди еще как минимум одна миссия МВФ до получения второго транша. В декабре прошлого года Украина получила несколько различных порций внешнего кредитования, в т.ч. макрофинансовую от ЕС, при том что второй транш от МВФ был отложен. Как видим, непредоставление транша отнюдь не означает красного света для валютных заимствований бюджета, — сказал "ДС" экономист, координатор Экспертной платформы НБУ Андрей Блинов. — Украина остается в рамках 18-месячной программы (до декабря 2021 г.) и по итогам нынешней миссии будет выполнять маяки программы, включая аудит ковид-фонда, законодательное закрепление полномочий Высшего совета правосудия, отказ от возврата к регулированию цен на энергоносители, сокращение дефицита бюджета".

При этом, по словам эксперта, график валютных выплат по государственному долгу сверстан таким образом, что имеющихся с декабря 2020-го валютных средств Министерству финансов вполне достаточно для выплат в I квартале. Пик же выплат по внешнему долгу приходится на III квартал.

Возможно, провокационные слова Милованова действительно свидетельствуют о том, что президент Украины готовится ответить МВФ как Голобородько в сериале "Слуга народа". Но, скорее всего, решимости не хватит. А отдуваться придется экс-министру.

Денис Лавникевич


... ...
 
Печать   Отправить другу  


Комментарии
Добавить комментарий
комментариев: 0

...
Новости партнеров
Дайджест
Нацбанк хоче створити "кредитний" суд. Навіщо?
11.02.21, Економічна правда
Голова НБУ Кирило Шевченко кілька разів наголошував на необхідності створення в Україні окремого суду для захисту кредиторів. Що не так з цією ідеєю, і чи може такий суд в Україні запрацювати.
Будущее "холодной" торговой войны между США и ЕС
11.02.21
Сегодня протекционизм стал привычным явлением в мировой торговле. Если в 2011 году на мировом рынке было около 900 ограничительных мер, то к концу 2020 года их количество выросло до 10 000.
09.02.21
Покупаем доллары? Каким будет курс гривны в 2021 году
09.02.21, Апостроф
В начале февраля доллар и евро заметно просели, причем достаточно синхронно. Что происходит на валютном рынке, и каким будет курс гривны в ближайшей перспективе и до конца 2021 года.
Змова трейдерів чи нафтові рекорди: чому зростають ціни на пальне
09.02.21, Економічна правда
Вартість нафти оновила річний максимум - ціни на сировину марки Brent за останні чотири місяці зросли на 57%. Як це позначиться на цінах на пальне для українських водіїв?
08.02.21
Мировая экономика: протекционизм набирает обороты
08.02.21, Дмитрий Шпенов
В 2020 году основные акценты в мировой экономической политике начали смещаться от глобализации и свободной торговли к протекционизму. В общей сложности государства приняли около 800 новых мер, ограничивающих импорт на внутренние рынки. Сегодня в мире действуют 10952 таких решения, тогда как в 2011 году их было 939.
Хороший курс, плохие тарифы. Какой в правительстве видят Украину в 2024 году
08.02.21, Деловая столица
Согласно экономическому макропрогнозу на следующие три года, Украину ждет период относительной стабильности. Умеренно, не спеша, будут расти курс доллара и зарплаты, а вот тарифы — опережающими темпами
05.02.21
Локализация по-американски
05.02.21, ZN.UA
Проникновение импорта в госзакупки США — всего 5%, но все равно данный показатель кажется американскому правительству большим, и оно ужесточает требования локализации и увеличивает ценовые преференции местным производителям.
Возможен ли рост промышленности на 5% в 2021 году?
05.02.21
Министерство экономики считает, что украинская промышленность по итогам 2021 года может вырасти больше, чем на 5%, по сравнению с 2020 годом. В прошлом году, напротив, было зафиксировано падение промпроизводства на 5,2%. Поэтому вполне возможно, что это будет рост на фоне низкой базы сравнения.
04.02.21
Що впливає на зміцнення курсу гривні
04.02.21, БізнесЦензор
Курс гривні продовжує зміцнюватися до долара США та євро. За січень гривня зміцнилася з 28,27 грн/долл до 28,06 грн/долл. БізнесЦензор розбирався, чому зміцнюється курс гривні на початку 2021 року і що впливає на курсоутворення в Україні.
Кривой Рог получил 8 млрд грн частных инвестиций в экологию
04.02.21
Политики обычно не хвалят конкретные коммерческие компании. Это считается моветоном. Но есть случаи, когда это необходимо сделать. Потому что достижение не рядовое, а я бы сказал, выдающееся.
02.02.21
01.02.21
29.01.21
27.01.21
26.01.21
22.01.21
21.01.21
19.01.21
18.01.21
15.01.21
11.01.21
06.01.21
05.01.21
04.01.21
Весь дайджест
Главная Статьи Новости » Дайджест Персоны
© ИА "Агентство промышленной политики", 2008-2019
О проекте| Контакты| Правовая информация| Вакансии| 














	
	




















                           Жми «Подписаться» и получай самые интересные новости портала
 в Facebook!