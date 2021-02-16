Милованов изобразил Голобородько? Почему провалились переговоры Украины с МВФ Миссия МВФ уехала ни с чем или оставила Украину ни с чем? Все зависит от точки зрения на результаты работы экспертов Фонда в нашей стране. Даже такой, как точка зрения Тимофея Милованова.



МВФ уехал, денег не оставил



В конце минувшей недели постоянный представитель МВФ в Украине Йоста Люнгман заявил, что миссия Международного валютного фонда завершила работу в нашей стране. Пока — безрезультатно: стороны не смогли договориться о пересмотре программы Stand-by, по которой Украина должна была получить следующий транш.



По его словам, в период с 21 по 23 декабря и с 11 января по 12 февраля эксперты МВФ обсудили с украинскими властями прогресс во внедрении реформ, которые являются частью программы. В частности, обсуждали усиление управляемости НБУ, улучшение законодательного и регулятивного основания банковского надзора и финансового оздоровления, а также меры, направленные на снижение фискального дефицита в среднесрочной перспективе. А еще — законодательные инициативы по антикоррупционной инфраструктуре и судопроизводстве, меры в секторе энергетики.



"Обсуждение было продуктивным, однако нужен больший прогресс в пользу завершения первого пересмотра программы. Дискуссии будут продолжаться", — подчеркнул Люнгман. Это его заявление прозвучало уже после того, как вице-президент Еврокомиссии Валдис Домбровскис 10 февраля назвал условия выделения Украине второго транша макрофинансовой помощи в сумме 600 млн евро: нужно достичь восьми структурных маяков, а также прогресса в отношениях с МВФ.



Напомним: 10 июня 2020-го Совет директоров МВФ утвердил новую 18-месячную программу stand-by для Украины на сумму около $5 млрд. В подписанном тогда меморандуме указывалось, что после предоставления первого транша последуют четыре пересмотры программы. Первый транш от МВФ на $2,1 млрд Украина получила 12 июня.



А уже второй транш, получается, затормозился. Хотя НБУ высоко оценивал шансы на первый пересмотр программы Stand-By по итогам работы миссии МВФ в Украине. Но что-то пошло не так…



Милованов вносит оживление



Изначально скучный сериал о бесконечных переговорах между Украиной и МВФ неожиданно оживил внештатный советник руководителя Офиса президента и экс-министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Тимофей Милованов.



Вечер 14 февраля перестал быть томным, когда Милованов на своей странице в Facebook заявил, что "МВФ обкакался", завершив переговоры с Украиной и не утвердив предоставление очередного транша. Это скандальное сообщение Милованов написал в в ответ на критический комментарий под постом о встрече с принцем Абу-Даби после того, как один из комментаторов констатировал, что Украина "обкакалась с МВФ" и компенсировать нехватку средств можно за счет увеличения инвестиций из ОАЭ.



"Там МВФ обкакался, а не Украина. Если на это честно смотреть", — ответил ему Милованов. А в развитие темы еще и разоткровенничался, что международные финансовые организации навязывают Украине якобы неэффективные способы борьбы с коррупцией.



После своеобразного комментария Тимофея Милованова просто не получается не вспомнить, какую оценку этому чиновнику в октябре 2019-го дал бизнесмен Игорь Коломойский.



Парадоксально, но теперь Милованов может сыграть в унисон с Коломойским. Напомним, что в том же 2019-м Коломойский в ряде больших интервью, в том числе для Financial Times, продвигал идею о том, что отказ от выплаты внешних долгов перед МВФ и другими кредиторами (то есть дефолт) — хороший вариант для Украины.



"США и Евросоюз могли бы списать внешние долги Украины, — сказал Игорь Валерьевич в интервью FT. — Мы должны поступить с нашими кредиторами, как Греция. Это пример для Украины".



В этой связи можно предположить, что нынешняя грубость Милованова отражает настроения в Офисе президента — сказать от имени Украины: "Кому я должен — всем прощаю!" А далее — дефолт и долгое выкарабкивание из кризиса своими силами, зато без долгов (точнее, с сильно отложенными выплатами по ним). Идея, конечно, так себе, но ее сторонники в нашей стране были всегда.



Что будет с деньгами МВФ?



Итак, переговоры с Фондом зашли в тупик, так что Украина в ближайшее время не получит ни транш от МВФ, ни макрофинансовую помощь от ЕС. А если скандал с высказываниями Милованова должным образом раздуют, то о дешевых зарубежных кредитах на какое-то время, возможно, придется и вовсе забыть. Впрочем, по мнению наших экспертов, особых проблем это не повлечет.



"Без денег Фонда мы спокойно год-два проживем. Главная проблема в другом: у действующей власти нет вообще никакой стратегии работы с МВФ, — считает директор Украинского института будущего Вадим Денисенко. — То есть по поводу требований Фонда можно и нужно торговаться. Объяснять, что вот это мы просто не успеем, а вот в этой части можем сделать, а это и вовсе лучше не трогать, раз работает. Только такой торговли никто толком не ведет — вот миссия МВФ и уезжает, ничего не добившись".



Впрочем, возможно, как раз сейчас мы и видим некие неуклюжие попытки проводить свою собственную политику во взаимоотношениях с МВФ.



"Ситуация с МВФ будет развиваться позитивно, потому что Украина, Зеленский, по сути, предложили МВФ новый формат общения. Там с подобным прежде не сталкивались: МВФ привык, что все его хотелки реализуются, несмотря на последствия для страны. То есть артикуляция этого нового формата в устах Милованова, конечно, не очень правильная, но суть ясна. Это новая субъектность Зеленского: он не будет идти на поводу МВФ, он будет оценивать все последствия предлагаемых мер для экономики, — сказал в комментарии для "ДС" финансовый аналитик Алексей Кущ. — Что же касается денег, то кредиты МВФ жизненно необходимы в случае глубокого, беспросветного кризиса. Но со своими проблемами мы сейчас спокойно можем справляться и без МВФ. И как показал прошлый год, не нужно бояться инфляционных механизмов для поддержания бюджета. Сейчас гривня укрепляется, ЗВР находятся на оптимальном уровне, так что, по большому счету, новый транш сейчас и не нужен".



В самом деле, если уж Украине было суждено поставить запятую в отношениях с МВФ, то хорошо, что это произошло сейчас.



"Эта ситуация означает то, что впереди еще как минимум одна миссия МВФ до получения второго транша. В декабре прошлого года Украина получила несколько различных порций внешнего кредитования, в т.ч. макрофинансовую от ЕС, при том что второй транш от МВФ был отложен. Как видим, непредоставление транша отнюдь не означает красного света для валютных заимствований бюджета, — сказал "ДС" экономист, координатор Экспертной платформы НБУ Андрей Блинов. — Украина остается в рамках 18-месячной программы (до декабря 2021 г.) и по итогам нынешней миссии будет выполнять маяки программы, включая аудит ковид-фонда, законодательное закрепление полномочий Высшего совета правосудия, отказ от возврата к регулированию цен на энергоносители, сокращение дефицита бюджета".



При этом, по словам эксперта, график валютных выплат по государственному долгу сверстан таким образом, что имеющихся с декабря 2020-го валютных средств Министерству финансов вполне достаточно для выплат в I квартале. Пик же выплат по внешнему долгу приходится на III квартал.



Возможно, провокационные слова Милованова действительно свидетельствуют о том, что президент Украины готовится ответить МВФ как Голобородько в сериале "Слуга народа". Но, скорее всего, решимости не хватит. А отдуваться придется экс-министру.



Денис Лавникевич





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