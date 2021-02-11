Будущее "холодной" торговой войны между США и ЕС Суд по внешней торговле США установил законность импортных пошлин администрации 45-го президента Дональда Трампа. В 2018 году для импортеров из Канады, Мексики и ЕС была установлена пошлина на ввоз стали в размере 25%, по алюминию - 10%. Тогда это вызвало огромное недовольство со стороны ЕС, который назвал решение Соединенных Штатов протекционизмом в чистом виде.



Спустя три года протекционизм стал привычным явлением в мировой торговле. Если в 2011 году на мировом рынке было около 900 ограничительных мер, то к концу 2020 года их количество выросло до 10 000.



Радикальное решение администрации Трампа опиралось на ст. 232 закона США «О расширении торговли» 1962 года. Эта норма дает президенту право вводить таможенные пошлины с целью обеспечить национальную безопасность. В ответ на апелляцию ЕС о нарушении американской стороной нормам ВТО США назвали саму организацию несостоятельной в современных реалиях.



Интересно, что упомянутый закон 1962 года был написан во время Карибского кризиса, в условиях обострения «холодной войны» между США и СССР. Зачем понадобились такие радикальные меры спустя 60 лет не совсем ясно. Конечно, введение ограничений было выгодно определенным промышленным кругам США, но оно сильно подкосило внешнюю торговлю страны и доверие к Соединенным Штатам на международной арене.



Для Украины решение Администрации Трампа обернулось дополнительными торговыми ограничениями, которые ввел ЕС для всего импорта промышленной продукции в ответ на действия США. После этого волна протекционизма прокатилась по странам MANA и GCC. Сейчас под угрозой новых ограничений находится украинские экспортеры, которые поставляют продукцию в Турцию. Власти этой страны планируют отграничить доступ на внутренний рынок в качестве зеркальной меры по отношению к ЕС.



Европейский Союз надеется на то, что Администрация Байдена закончит «холодную» торговую войну с Европой. Тем более, ЕС уже сделал первый шаг навстречу, выразив готовность разморозить американский промышленный импорт на более чем 2,8 млрд долл. Для Украины это послужит стимулом для расширения экспортной карты, ведь украинская продукция попадет на американский рынок транзитом через ЕС.



Дмитрий Шпенов, народный депутат Украины



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