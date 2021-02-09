Покупаем доллары? Каким будет курс гривны в 2021 году Если курс доллара в последние месяцы не преподносил украинцам особых сюрпризов, то евро неприятно удивил устойчивым ростом к гривне. Однако в начале февраля обе валюты заметно просели, причем достаточно синхронно. "Апостроф" выяснял, что происходит на валютном рынке, и каким будет курс гривны в ближайшей перспективе и до конца 2021 года.



Наиболее пессимистические прогнозы курса гривны к свободно конвертируемым валютам в связи с экономическими трудностями Украины не сбылись. Более того, реальность превзошла даже самые оптимистические ожидания.



На межбанковском валютном рынке 2021 год начался с курса доллара 28,45 гривны, а евро в первую неделю января тестировал отметку в 35 гривен.



В середине января валютный курс стабилизировался, если не считать привычные "качели" в пределах 10-15 копеек, однако в начале февраля доллар и евро ушли в жесткое пике. В результате первую неделю второго месяца 2021 года "американец" на межбанке закончил на отметке 27,74 гривны, а "европеец" - 33,33 гривны. 8 февраля гривна продолжает укрепляться, как к доллару, так и к евро.



И это при том, что еще совсем недавно казалось, что доллар прочно обосновался на уровнях выше 28 гривен, а евро – выше 34 гривен с короткой перспективой достижения 35 гривен.



Что-то пошло не так



Снижение курса евро к гривне связано, в первую очередь, с его ослаблением к доллару.



"Доллар с начала года укрепляется к другим мировым валютам, включая евро. Так, с начала года валютная пара евро-доллар снизилась с 1,2350 до 1,1970, или на 3%", - рассказал в комментарии "Апострофу" старший аналитик инвестиционной компании "Альпари" Вадим Иосуб.



При этом ничего удивительного в этом, на самом деле, нет, отмечает аналитик TeleTrade Сергей Родлер.



"В кризисные моменты доллар вначале укрепляется, так как участники рынка покупают его в качестве актива-убежища. Затем "американец" начинает дешеветь из-за резкого увеличения денежной массы и сверхмягкой политики ФРС (Федеральная резервная система - регулятор США, аналог центробанка - "Апостроф"). Однако после того, как эффект экономических стимулов начинает проявляться, он вновь растет в цене", - пояснил он в комментарии изданию.



Кроме того, сейчас макроэкономические показатели сигнализируют о том, что американская экономика будет расти опережающими темпами.



По словам инвестиционного банкира и финансового аналитика Сергея Фурсы, укрепление доллара к евро также, возможно, связано с тем, что появились ожидания роста процентных ставок ФРС США. "Рост ставок означает бОльшую привлекательность долларовых активов, соответственно, бОльшую покупку доллара", - сказал он в разговоре с "Апострофом".



Что касается укрепления собственно гривны к доллару и евро, то оно, по мнению Вадима Иосуба, связано с продолжающимися конструктивными переговорами с Международным валютным фондом (МВФ): "Продолжение сотрудничества с этой организацией открывает путь не только к ее кредитам, но и к займам других кредиторов, а также способствует более высокому спросу на гособлигации со стороны нерезидентов при более низкой процентной ставке".



Сергей Фурса, в свою очередь, отметил, что гривна неадекватно упала на Новый год, потому что правительство тратило все, что только можно.



"При этом достаточно активно продолжают заходить в ОВГЗ (облигации внутреннего государственного займа) нерезиденты, плюс цены на экспортные товары (которые поставляет Украина на мировые рынки - "Апостроф") просто сумасшедшие", - добавил эксперт. А это, соответственно, также способствует укреплению национальной валюты.



Курс на перспективу



Но столь значительное укрепление гривны не устраивает экспортеров, потому что оно делает их товары менее конкурентоспособными, отметил Сергей Родлер.



Не в восторге от такой тенденции и правительство, так как сильная гривна - более крепкая, чем предусмотрено госбюджетом на 2021 год (среднегодовой курс заложен на уровне 29,1 гривны/доллар - "Апостроф"), способствует снижению налоговых и других поступлений в бюджет, что, на самом деле, наблюдалось в предыдущие годы.



По мнению Родлера, потенциал дальнейшего укрепления гривны достаточно ограничен. "В краткосрочной перспективе нацвалюта может попробовать вырасти до 27,70 за доллар и 33,10 за евро, но в долгосрочной перспективе более вероятным кажется откат до уровня 28,50-28,70 за доллар и 34,00-34,20 за евро", - сказал он.



Сергей Фурса также считает, что в ближайшие месяцы гривна может укрепиться, и к лету курс доллара будет на уровне примерно 27 гривен. "Но во втором полугодии гривна начнет ослабевать. Скорее всего будет снова 28", - добавил специалист.



При этом он затруднился сказать, каким будет курс гривны к евро, пояснив, что он будет зависеть от соотношения в паре евро-доллар.



Вадим Иосуб согласен, что колебания евро к доллару могут внести существенные коррективы в прогноз по курсу евро/гривна. При сохранении нынешнего соотношения, по его мнению, в течение месяца евро может подешеветь до 32,3 гривны, но к середине года подорожать до 33,5 гривны. А вот к концу 2021 года, скорее всего, курс дойдет до 34,1 гривны/евро.



Что касается доллара, то, как полагает Иосуб, через месяц он может стоить 27 гривен, однако к середине года он вернется к 28 гривнам, а к концу года можно ждать курса 28,5 гривны.



Виктор Авдеенко

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