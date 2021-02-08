Мировая экономика: протекционизм набирает обороты

В 2020 году основные акценты в мировой экономической политике начали смещаться от глобализации и свободной торговли к протекционизму. В общей сложности государства приняли около 800 новых мер, ограничивающих импорт на внутренние рынки. Сегодня в мире действуют 10952 таких решения, тогда как в 2011 году их было 939.
И если для стран с развитой экономикой и высоким уровнем жизни экспортные потери не являются критическими, то для экспортно-ориентированных государств, в том числе и Украины, это риск потери макроэкономической стабильности.
Основную роль в усилении протекционизма сыграла пандемия коронавируса. Промышленность была вынуждена перестраивать производственные и логистические цепочки. Пытаясь максимально снизить риски, страны начали ограничивать доступ импортной продукции на свои внутренние рынки.
В 2020 году Украина столкнулась с усилением новыми торговыми ограничениями и барьерами в отношении промышленной продукции на всех экспортных направлениях. Сегодня наши экспортеры попадают под действие 37 ограничений на рынках ЕвраАзЕС, GCC, MANA и ЕС. Несмотря на это, наши экспортеры смогли воспользоваться хорошей конъюнктурой на мировых рынках и закончить год с минимальными потерями.
Перспективы украинского промышленного экспорта в 2021 году во многом зависят от того, насколько активную позицию займут наши дипломаты. Бизнес ждет хороших новостей от переговоров о зоне свободной торговли с Турцией, а также о пересмотре Соглашения об ассоциации Украина-ЕС.
Нам очень нужен промышленный безвиз с ЕС и более активная позиция Украины в антидемпинговых расследованиях против наших экспортеров. В идеале, конечно, промышленникам очень пригодился бы полный запуск Экспортно-кредитного агентства, но в 2021 году этого, скорее всего, не произойдет. Остается надеяться на собственные силы и успехи украинской торговой дипломатии.
Дмитрий Шпенов, народный депутат Украины
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