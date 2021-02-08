Хороший курс, плохие тарифы. Какой в правительстве видят Украину в 2024 году Согласно экономическому макропрогнозу на следующие три года, Украину ждет период относительной стабильности. Умеренно, не спеша, будут расти курс доллара и зарплаты, а вот тарифы — опережающими темпами.



Прогноз умеренной пессимистичности



Издание "Экономическая правда" обнародовало выдержки из подготовленного в правительстве макропрогноза по развитию экономики до 2024 г. Сам документ официально еще не опубликован, однако, учитывая его важность, "ДС" решила вместе с экспертами сразу же проанализировать попавшую в публичное пространство информацию.



По данным издания, в прогнозе содержатся сценарии для страны на следующие три года, то есть, по сути, до конца текущей каденции президента Владимира Зеленского. В данном случае речь идет про т.н. "среднесрочное бюджетное планирование": еще в декабре 2018 г. был принят закон, который обязывает Кабмин планировать государственные расходы сразу на три года вперед. Впрочем, это не удавалось — то из-за президентских выборов, то из-за коронакризиса. Так называемый "трехлетний бюджет" должно готовить Министерство финансов, но — опираясь на прогноз Минэкономразвития относительно изменений основных цен на товары украинского импорта и экспорта, курс национальной валюты, тарифы для населения, размер государственного долга и прочие показатели. Уже исходя из этого прогноза Минфин разрабатывает примерный план доходов и расходов на три года вперед.



Важно понимать, что на самом деле с самого начала предусматривается два сценария прогноза: оптимистический и пессимистический. Первый отражает, как хотелось бы чтобы было, второй — как будет, если учесть различные неблагоприятные факторы.



Итак, попробуем оценить, насколько предварительная версия макропрогноза, обнародованная СМИ, выглядит адекватной.



"Этот прогноз достаточно честный и осторожный. Он предусматривает, что доходы Украины от экспорта, скорее всего, уменьшатся, потому что упадут цены на сырьевые товары. А импорт вырастет, потому что закончатся карантины, люди будут больше покупать потребительских товаров и ездить за рубеж, — сказал в комментарии "ДС" президент инвестгруппы "Универ" Тарас Козак. — В итоге получается умеренно-пессимистический прогноз — такой, каким он и должен быть".



Зарплата и тарифы в 2021—2024 гг.



Про среднюю зарплату в обнародованных материалах речь не идет, а вот плавное повышение минималки — прогнозируется. Оно, конечно, будет способствовать общему повышению уровня доходов (если, конечно, инфляция будет ниже — кстати, этот параметр еще не прогнозировали), с другой — будет расти нагрузка на бизнес. Напомним, что уже сегодня минимальная зарплата в Украине — 6 тыс. грн, а с 1 декабря будет все 6500 грн. Далее ожидается ее рост в среднем на 7-10% каждый год, так что в 2024-м она составит 7665 грн.



При этом мы понимаем, что увеличиваться будет и средняя зарплата, прежде всего потому, что отток рабочих рук из Украины за рубеж продолжится. Прогноз по сокращению численности населения Украины за следующие три года — минус 650 тыс. человек. Конечно, объем переводов гастарбайтеров на родину вырастет (об этом — ниже), но вот способных работать людей внутри страны будет все меньше, так что бизнесу поневоле придется поднимать им зарплаты — просто, чтобы удержать. С другой стороны, очень относительное повышение минзарплаты свидетельствует о том, что этот инструмент обеления трудовых доходов не будет сильно задействован.



Тарифы всегда повышаются вместе с ростом минималки, да и без этого роста — тоже на месте не стоят. Согласно оптимистическому сценарию, по версии правительства, цены на газ для населения в 2021-м вырастут на 20%, в 2022-м — на 10%, а в 2023-2024 гг. будут увеличиваться где-то на 5% ежегодно.



По правде говоря, прогноз не вызывает доверия, ведь достаточно вспомнить, как "плясали" цены на газ в Европе последние три года. Да и за прошлый год голубое топливо для населения в Украине подорожало на 56,3%.



А ведь со стоимостью газа прямо связаны тарифы на централизованное отопление и горячую воду. Так вот: по ним уже в этом году обещают рост на 16-18% по сравнению с прошлым годом. В 2021-м рост поумерится до 6-9%, а в 2023-2024 гг. — до 3-5%.



С электричеством не лучше: тарифы на него ожидаемо вырастут, в зависимости от сценария, на 38% или на все 52%. В частности, в 2022 г. электроэнергия подорожает еще на 15-20%.



"Вот эти прогнозы по подорожанию коммунальных тарифов — это правда, просто раньше старались то как-то припрятывать, — говорит Тарас Козак. — Но в мире все растет — и в долларах, и в гривнях".



Тарифы на железнодорожные перевозки также будут расти. По прогнозу, в нынешнем году стоимость билетов для пассажиров вырастет на 22%. В 2022-м билеты подорожают на 15-26%, в 2023-м — на 6,5-15%, а в 2024-м — еще на 6,5-10%. Впрочем, про динамику роста цен на пассажирские перевозки мы не так давно подробно писали.



Как мы видим, планируется ощутимый рост тарифов. "На мой взгляд, это также значит, что Кабмин не собирается надлежащим образом развивать ту же самую энергоэффективность, улучшать ситуацию на энергорынках и т.д. Другими словами, они планируют будто бы все будет так, как есть сейчас, — считает директор Института социально-экономической трансформации Илья Несходовский.



Добавим, что приведенные прогнозные данные по тарифам известны только в процентах — и не вполне понятно, к какой именно стартовой цене ее прибавлять. Вероятнее всего, имеется в виду прошлый декабрь.



Какой будет курс доллара и госдолг



Правительственные эксперты по-хорошему удивили своим прогнозом относительно курса американского доллара по отношению к гривне в ближайшие годы. Говоря кратко, за три следующих года "американец" дорастет до 28,8 грн по оптимистическому сценарию и до 29,7 грн — по пессимистическому. Прогноз на конец 2024-го: не выше 29,2 грн/$ (оптимизм) или немного выше 30 грн/$ (пессимизм). Получается, даже при наихудшем варианте развития событий нас ждет девальвация не более чем на 7%.



"Если мы посмотрим за последние два года, то увидим, что проблема гривни — не в линейной глубине девальвации, а в пиках колебаний. Если брать анализ "точка к точке", то мы видим, что курс гривны практически не меняется. Он на уровне 28, если брать экстремум именно по девальвации, — сказал "ДС" финансовый аналитик Алексей Кущ. — По меркам Всемирного банка, если валюта либо укрепляется либо девальвируется на 5% и больше, это называется "валютный шок" или "валютный кризис". А у нас в 2019-м гривня на 15% укрепилась, в 2020 году на 15% девальвировала. То есть, два таких полноценных валютных шока, только один, связанный с укреплением гривни, ударил по экспортерам, а второй, связанный с девальвацией, ударил по внутреннему потреблению и по импортерам".



Сдерживать рост курса доллара в будущем будет, в частности, приток валюты от украинских трудовых мигрантов. Здесь оптимизма добавляет тот факт, что в прошлом году, на фоне карантина и закрытых границ, они выросли на $200 млн, до $12,1 млрд. А дальше, по прогнозу, темпы роста ускорятся: к концу 2024-го объем поступлений от гастарбайтеров составит по оптимистическому сценарию — $14,4 млрд, по пессимистическому — $13,3 млрд.



"Мне, честно говоря, не очень нравится, что они планируют рост перечислений от трудовых мигрантов. Это значит то, что правительство ничего не планирует, чтобы эти люди имели работу в Украине. Чем меньше украинцев работают в Украине, тем беднее становится сама страна, — говорит Илья Несходовский. — Потому что все работающие за границей люди не платят ни налогов в украинский бюджет, ни в фонд социального страхования, не пользуются украинской инфраструктурой. Они не принимают участия в экономической жизни. Правительство как раз должно направить свои усилия на то, чтобы у украинцев была работа в Украине, чтобы украинцы производили продукцию и продавали ее тут".



Второй фактор поддержки, к сожалению, куда более слабый, — иностранные инвестиции. Их прирост, по прогнозу правительства, в зависимости от сценария в 2021 г. составит $0,5-2 млрд, а к 2024 г. может достичь $5-5,5 млрд. (А может и не достичь.)



На другой чаше весов — завершение пандемии и восстановление туризма: украинцы вновь начнут вывозить валюту за границу. По прогнозу экономического ведомства, в 2021-2022 г. наши сограждане будут тратить в ходе зарубежных поездок по $5,2-6,9 млрд, а в 2023-2024 гг. — по $7,8-8,7 млрд.



"Что касается курса доллара, ситуация сейчас достаточно привлекательна для Украины, как минимум на этот год. Мы уменьшили потребление основных наших импортных составляющих, — это энергоносители. И сейчас наши [экспортные, — ред.] товары, несмотря на пандемию, пользуются спросом и имеют очень хорошую цену. Как дальше будет складываться ситуация на внешних рынках, это вопрос, — сказал "ДС" Илья Несходовский. — Если ситуация будет развиваться не в нашу пользу, то тогда, скорее всего, прогноз курса доллара, который дает нам Кабмин, достаточно оптимистичный. Однако если уберем негативный сценарий, то, скорее всего, мы будем держаться на уровне приблизительно около 28 с укреплением курса до 26,5-27 грн летом и послаблением курса зимой".



Где финансы и валюта — там и государственный долг. В 2021-м Минфин планирует привлечь 701,8 млрд грн. Далее, в 2022-2024 гг., согласно рассматриваемому прогнозу, госзаимствования будут составлять более 550 млрд грн ежегодно.



Что касается расходов на погашение долга, то к концу 2021-го правительство планирует выплатить 468,4 млрд грн тела долга и 158,7 млрд грн процентов по ним, в общей сложности — 627,1 млрд грн. В 2022-м на те же цели придется потратить суммарно 555,2 млрд грн, далее — более чем 600 млрд грн в год.



Внешняя торговля: что ее ждет?



Поскольку Украина — страна с открытой и экспортно-ориентированной экономикой, ее будущее сильно зависит от того, как пойдет восстановление глобальной экономики после коронакризиса. Рост цен на нефть и газ будет сдерживать украинский бизнес, и наоборот, повышение цен на продукты питания (прежде всего зерновые культуры), на продукцию металлургии, — способствовать его росту.



Согласно оптимистическому сценарию, мировой ВВП будет расти 5,5% в нынешнем году, на 4,2% — в 2022 г., на 3,8% — в 2023 г. и на 3,6% — в 2024 г. При этом, согласно данным "Экономической правды, в прогнозе Кабмина по Украине пока что нет цифр по ВВП Украины, по инфляции — тоже.



Зато есть прогнозы по черному золоту: в рамках оптимистического сценария цены на нефть марки Brent вырастут до $47-57 за баррель в 2021 г., а к 2024-му достигнут $60. Котировки газа, в зависимости от сценария, будут колебаться в пределах $185-206 за тыс. куб. м в нынешнем году, $198-225 — в 2022-м и не превысят $230 к концу 2024-го.



При этом кардинально нарастить собственную добычу, похоже, не выйдет: в 2021-2022 гг., по прогнозу, Украина будет импортировать 7 млрд куб. м газа в год, а в 2023-2024 гг. — от 9 до 10 млрд кубов.



Что же касается украинского экспорта, то в 2021 г. пшенице и кукурузе обещают подорожание на 3-13%, в 2022-2024 гг. — плавное снижение мировых цен на них. Урожаи же будут расти, но без особых рекордов. (Это, пожалуй, самый неубедительный прогноз, поскольку все будет зависеть от погоды. Достаточно вспомнить бесснежную зиму 2019/2020, погубившую озимые.)



А вот цены на экспортируемые Украиной металлы в среднем будет расти на 1,5-2% ежегодно. Правда, железная руда этом году подорожает на 15,5-23,9%, а уже в следующем — предположительно подешевеет на 10,4-13,3%.



"Я считаю, что тут абсолютно реалистичные показатели. Те программы, которые сейчас действуют с ЕС, они позитивно влияют на украинского производителя. Поэтому, я думаю, что тут будет рост. И те темпы, которые заложены в прогнозы, являются достаточно реалистичными", — уверен Илья Несходовский.



Впрочем, Алексей Кущ с ним не согласен: "Украинская экономика сырьевая, соответственно, у нас основной экспорт — это сырье сельскохозяйственное, железорудное. Я не знаю ни одного мирового аналитика, который взял бы на себя смелость на три-четыре года вперед выдать какой-то более-менее точный прогноз по сырью. Потому что сырье зависит от динамики мировой экономики и от кучи разных факторов".



В целом, по мнению экспертов "ДС", анализируемый правительственный прогноз (точнее выдержки из него) выглядит вполне реальным. Но — при сохранении текущих условий. Если брать сегодняшнюю ситуацию и экстраполировать нынешнюю динамику просто в линейном прогнозе, то тогда это выглядит правдоподобно. То есть если до 2024-го не прилетит, к примеру, "черный лебедь" в виде очередной пандемии или жесткой засухи… Но не будем забегать наперед. Нужно еще дождаться прогнозов по ВВП и инфляции — их обещают в апреле…



Денис Лавникевич





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