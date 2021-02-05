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Локализация по-американски

05.02.21 , ZN.UA
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25 января президент США подписал приказ об усилении требований «Покупай американское» в государственных закупках. Это предвыборное обещание Джо Байден выполнил в первую неделю пребывания на должности. Текст документа опубликован на сайте Белого дома. Следовательно, можем разобраться, что такое локализация по-американски.

Защита рабочих мест американцев через госзакупки будет проводиться по четырем направлениям поддержки местных производителей: закрытие лазеек для обхода требований «Покупай американское», увеличение ценовой преференции местным производителям, повышение требований о доле местной составляющей, работа с заказчиками для уменьшения жалоб местных производителей на отказ в закупках.

Сейчас федеральные правила требуют, чтобы часть государственных расходов на инфраструктуру, транспортные средства, в том числе корабли и авиацию, оборонную продукцию, машиностроение и разное оборудование, ограничивалась товарами, произведенными в США. Но существуют лазейки в зависимости от материала, суммы покупки и того, что считать американским.

Указанным приказом Байден создает офис «Сделано в Америке» (Made in America Office), чтобы не допускать злоупотребления исключениями из действующего законодательства, позволяющими выбирать импортную продукцию при проведении публичных закупок. Офис будет рассматривать все важные кейсы, в которых государственные заказчики хотят сделать исключение из Made in America Laws (это совокупность нормативных актов по вопросам преференций местным производителям) и отдать преимущество иностранному товару. По результатам рассмотрения будут давать согласие или отклонять закупку импортной продукции.

Особое внимание будут уделять тому, чтобы ценовое преимущество иностранной продукции не обеспечивалось использованием в ее производстве стали, приобретенной по демпинговым или субсидируемым ценам. Более того, сейчас формируется политика по использованию в промежуточной и конечной продукции стали исключительно американского происхождения.

Made in America Office должен создать сайт для публикации всех запросов об отказе и будет направлять их агентству правительства США для сотрудничества с небольшими американскими производителями, часто остающимися вне этого процесса. Документом предполагается запуск механизма поиска, поддержки и поощрения местных компаний к участию в преференциальных публичных закупках.

Президент США дает распоряжение в течение полугода усовершенствовать Buy American Act и закон о федеральных закупках (FAR) следующим образом:

- изменить способ оценки национальной составляющей в готовой продукции путем отказа от учета наличия американских комплектующих в готовой продукции и перехода к определению доли добавленной стоимости, созданной на предприятиях, находящихся в США. Это должно перекрыть лазейку в действующем законодательстве, благодаря которой Buy American Act позволяет импортировать продукцию, произведенную на заводах, принадлежащих гражданам США за границей;
- увеличить порог, устанавливающий минимальную долю национальной составляющей в готовой продукции. Это аналог уровня локализации из соответствующего украинского законопроекта;
- увеличить ценовое преимущество для готовой местной продукции по сравнению с иностранной. Это аналог ценовой преференции для местных производителей, которую может применять (подчеркиваю — может, но почти не применяет) Европейский инвестиционный банк при финансировании закупок украинскими городами муниципального транспорта.

Вот две цитаты из выступления Байдена при подписании приказа:

«Если вы производите транспортное средство для федерального правительства, вам надо показать, что хотя бы 50% компонентов этого автомобиля изготавливается в Америке. Но через со временем расширившиеся лазейки вы можете посчитать наименее ценные детали как часть этих 50%, чтобы сказать: «Сделано в Америке», тогда как самые ценные составляющие — двигатели, сталь, стекло, производство — изготавливаются за границей… Порог в 50% недостаточно высокий. И то, как мы измеряем содержимое, не учитывает рабочие места и экономическую деятельность в США. Мы также изменим это».

«Мы инвестируем сотни миллиардов долларов в покупку американских продуктов и материалов для модернизации нашей инфраструктуры, и наша конкурентная сила будет возрастать в конкурентном мире».

А что же в Украине? Наше законодательство о публичных закупках базируется на прямо противоположной идеологии. Не подвергая сомнению пользу от прозрачности и доступности информации о публичных закупках, что безусловно является достижением и положительным фактом, разработчики действующего законодательства сознательно принесли в жертву украинских производителей и рабочие места украинских граждан.

Действующее законодательство и нормативная база по публичным закупкам делает какие-либо формы поддержки местных производителей едва ли не уголовным нарушением. А в политической плоскости артикулируется как «совок» и коррупция. Нам публично навязывают позицию, что безапелляционная открытость для импорта необходима для борьбы с коррупцией. Наши партнеры в ЕС публично выражают надежду, что Украина воздержится от принятия законодательства о локализации в госзакупках. Но это принципиально неправильно и больше похоже на лоббизм импортеров, чем на артикулированную цель.

Прозрачность и свободный доступ импорта в публичные закупки — это разные и не связанные вещи. Прозрачность является достижением. А одностороннее открытие госзакупок для импорта является действием против своих граждан и против национальных экономических интересов. В США это понимают и демократы, и республиканцы. В Украине, к сожалению, ситуация иная. Законопроект о локализации, автором которого я являюсь и который содержит, возможно, сотую часть той поддержки, которую получают производители в США, государствах ЕС и других промышленных странах, сталкивается с сопротивлением.

Проникновение импорта в госзакупки США — всего 5% при том, что объем публичных закупок там составляет около 600 млрд долл. И все равно эти 5% кажутся американскому правительству большими, и оно ужесточает требования локализации и увеличивает ценовые преференции местным производителям.

В Украине проникновение импорта в государственные закупки составляет 38% при объеме публичных закупок около 650 млрд грн. И этот вопиющий факт не мешает украинским правительственным чиновникам ездить в зарубежные командировки в поисках импортных локомотивов или судов и делать заявления наподобие «наши зарубежные партнеры недовольны, поэтому мы не должны принимать закон о локализации». Таким образом, правительство за счет украинских граждан создает рабочие места и налоги в других странах на сумму почти 250 млрд грн ежегодно. В то время как в Украине продолжается сокращение перерабатывающей промышленности и растет безработица.

Джо Байден своим документом передает украинским политикам горячий привет и проводит сразу два мастер-класса: по выполнению предвыборных обещаний и по использованию ресурса государственных закупок в интересах развития своей экономики и создания рабочих мест для своих граждан.

Дмитрий Кисилевский
заместитель главы парламентского комитета по вопросам экономического развития

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