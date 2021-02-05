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Возможен ли рост промышленности на 5% в 2021 году?

05.02.21
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Министерство экономики считает, что украинская промышленность по итогам 2021 года может вырасти больше, чем на 5%, по сравнению с 2020 годом. В прошлом году, напротив, было зафиксировано падение промпроизводства на 5,2%. Поэтому вполне возможно, что это будет рост на фоне низкой базы сравнения.

Министерство говорит о скором возобновлении долгосрочного роста промышленного производства. Похоже, оптимизм чиновников основан на реализации Национальной экономической стратегии-2030, которая еще не утверждена и не внесена в госбюджет в виде отдельных программ.

В рамках Стратегии правительство хочет использовать такие инструменты стимулирования промышленности, как: внедрение инноваций и автоматизацию производственных процессов и управления; развитие производства продукции с высокой добавленной стоимостью; развитие промышленности на региональном уровне; рост эффективности производства с помощью технологий, направленных на оптимизацию использования сырья и энергоносителей; постепенное системное снижение атмосферных выбросов, а также максимально возможное использование всех типов отходов в технологических процессах производства; промышленный «безвиз»; развитие промышленности через индустриальные парки.

Каждый инструмент по отдельности, конечно, правильный. Проблема в том, что большая часть из перечисленного существует только на бумаге, остальная часть – реализуется черепашьими темпами. Поэтому опираться на Стратегию пока не реально, это, скорее, футуристические постулаты Министерства, не более.

Украинская экономическая реальность выглядит иначе. Пандемия и ее последствия остаются форс-мажорными обстоятельствами, негативно влияющими на развития экономики. Причем, как показал прошлый год, правительство не умеет грамотно управлять рисками такого уровня. Поэтому нельзя точно сказать, что нас ждет в 2021 году, особенно в промышленном секторе, который стагнирует второй год подряд.

К сожалению, правительство так и не предложило бизнесу ни адекватной помощи по преодолению последствий карантина, ни каких-либо стимулов для развития. Ужесточение требований к работе индустриальных парков, внеплановая отмена моратория на проведение налоговых проверок, продвижение законопроектов, содержащих нереальные требования к экомодернизации промпредприятий, - не самые приятные новеллы для предпринимателей.

Поэтому вопрос не в том, каким будет в этом году рост промышленного производства: 5%, 6% или даже 7%. Вопрос в философии экономической политики и тех акцентах, которые расставляет правительство. Пока мы видим, что слова власти постоянно расходятся с делами.

Сергей Магера, народный депутат Украины

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