Возможен ли рост промышленности на 5% в 2021 году? Министерство экономики считает, что украинская промышленность по итогам 2021 года может вырасти больше, чем на 5%, по сравнению с 2020 годом. В прошлом году, напротив, было зафиксировано падение промпроизводства на 5,2%. Поэтому вполне возможно, что это будет рост на фоне низкой базы сравнения.



Министерство говорит о скором возобновлении долгосрочного роста промышленного производства. Похоже, оптимизм чиновников основан на реализации Национальной экономической стратегии-2030, которая еще не утверждена и не внесена в госбюджет в виде отдельных программ.



В рамках Стратегии правительство хочет использовать такие инструменты стимулирования промышленности, как: внедрение инноваций и автоматизацию производственных процессов и управления; развитие производства продукции с высокой добавленной стоимостью; развитие промышленности на региональном уровне; рост эффективности производства с помощью технологий, направленных на оптимизацию использования сырья и энергоносителей; постепенное системное снижение атмосферных выбросов, а также максимально возможное использование всех типов отходов в технологических процессах производства; промышленный «безвиз»; развитие промышленности через индустриальные парки.



Каждый инструмент по отдельности, конечно, правильный. Проблема в том, что большая часть из перечисленного существует только на бумаге, остальная часть – реализуется черепашьими темпами. Поэтому опираться на Стратегию пока не реально, это, скорее, футуристические постулаты Министерства, не более.



Украинская экономическая реальность выглядит иначе. Пандемия и ее последствия остаются форс-мажорными обстоятельствами, негативно влияющими на развития экономики. Причем, как показал прошлый год, правительство не умеет грамотно управлять рисками такого уровня. Поэтому нельзя точно сказать, что нас ждет в 2021 году, особенно в промышленном секторе, который стагнирует второй год подряд.



К сожалению, правительство так и не предложило бизнесу ни адекватной помощи по преодолению последствий карантина, ни каких-либо стимулов для развития. Ужесточение требований к работе индустриальных парков, внеплановая отмена моратория на проведение налоговых проверок, продвижение законопроектов, содержащих нереальные требования к экомодернизации промпредприятий, - не самые приятные новеллы для предпринимателей.



Поэтому вопрос не в том, каким будет в этом году рост промышленного производства: 5%, 6% или даже 7%. Вопрос в философии экономической политики и тех акцентах, которые расставляет правительство. Пока мы видим, что слова власти постоянно расходятся с делами.



Сергей Магера, народный депутат Украины



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