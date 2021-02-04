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Кривой Рог получил 8 млрд грн частных инвестиций в экологию

04.02.21
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Политики обычно не хвалят конкретные коммерческие компании. Это считается моветоном. Но есть случаи, когда это необходимо сделать. Потому что достижение не рядовое, а я бы сказал, выдающееся.

Сегодня хочу поблагодарить группу «Метинвест», которая в 2020 году инвестировала в городские экологические проекты 8 млрд грн. О том, как это важно, вы можете спросить у любого горожанина: экология – проблема №1 в городе уже многие годы. Люди хотят жить в безопасности и дышать чистым воздухом.

Примечательно, что годом ранее объем инвестиций группы компаний в модернизацию экологической инфраструктуры Кривого Рога составила 4 млрд грн. То есть в кризисный во всех отношениях 2020 год «Метинвест» сумел удвоить сумму инвестиций. Считаю, что это прекрасный пример социальной ответственности бизнеса.

Что касается конкретных проектов, которые были профинансированы за частные средства, можно отметить следующие:
- применение бестротиловых взрывчатых веществ и торфогидроксидного реагента в карьерах;
- системное орошение забоев, технологических и городских дорог;
- обновление и капитальный ремонт газоочистительного оборудования;
- применение инновационных веществ на основе полимеров для закрепления песков хвостохранилищ;
- биологическая рекультивация с применением зерновых культур для уменьшения пыления хвостохранилищ;
- озеленение санитарно-защитных зон и на промышленных площадок.

Кроме того, предприятия группы в Кривом Роге помогают городу с реализацией реализуют программы сохранения воздушной среды, водных и земельных ресурсов. Отдельный акцент сделан на внедрении новых технологий по рациональному использованию отходов производства.

До 2025 года «Метинвест» планирует вложить около $670 млн в экомодернизацию производства на своих предприятиях. Сегодня в «экопортфеле» группы насчитывается 149 утвержденных проектов.

Хочу от лица жителей Кривого Рога поблагодарить руководство «Метинвеста» за инвестиции в экологию города и заботу о здоровье его жителей. Это должно стать примером и практикой для других металлургических компаний Украины.

Дмитрий Шпенов, народный депутат Украины

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