"Никогда. Не при мне." Как Китай накажет Украину и Зеленского за "Мотор Сич" Президент Украины Владимир Зеленский ввел санкции против китайских компаний, которые купили акции запорожского предприятия по производству авиадвигателей. Чем это обернется для украинской экономики?



Скандал с "Мотор Сич" дошел до президента



Скандал с запорожским предприятием "Мотор Сич", которое производит авиационные двигатели и акции которого приобрели ранее китайские инвесторы, вышел на новый виток. 28 и 29 января президент Владимир Зеленский подписал два указа, которыми ввел санкции против граждан Китая и рядка китайских компаний, среди которых — Skyrizon Aircraft Holdings Limited и Beijing Skyrizon Aviation Industry Investment, связанных с покупкой доли в запорожском предприятии.



Санкции вводятся на три года и предусматривают целый ряд ограничений, среди которых — блокирование активов, ограничение торговых операций, запрет передачи технологий и прав на интеллектуальную собственность, а также предотвращение вывода капиталов за пределы Украины.



Позднее Владимир Зеленский в интервью программе Axios американского телеканала HBO заявил, что не допустит продажи контрольного пакета акций "Мотор Сич". "Никогда. Не при мне", — категорично отрезал он.



А 31 января Служба безопасности Украины сорвала проведение внеочередного собрания акционеров "Мотор Сич", которое инициировали китайские инвесторы и украинский бизнесмен, владелец компании DCH Александр Ярославский. СБУ заявила, что фиксирует "возможные противоправные действия представителей компании DCH и Skyrizon Aircraft Holdings Limited, которые связаны с установлением контроля над компанией "Мотор Сич".



Ответ Поднебесной



После этого компания Beijing Skyrizon Aviation Industry Investment опубликовала гневное заявление, в котором отметила, что президент не пояснил, почему введены санкции. Однако, считают китайские инвесторы, украинские власти выступили в фарватере американских интересов — 14 января этого года Министерство торговли США включило компанию Skyrizonв список военных конечных пользователей (MEU).



Beijing Skyrizon отмечает, что в результате украинских санкций она будет незаконно лишена своих прав и вынуждена прервать отношения с "Мотор Сич", что повлечет огромные необратимые убытки. При этом китайские инвесторы отмечают, что Печерский районный суд Киева вынес решение, в котором признал компанию Skyrizon и китайских инвесторов потерпевшей стороной от противоправных действий СБУ. (Акции "Мотор Сич" находятся под арестом с апреля 2018 по ходатайству следователя СБУ с целью сохранения вещественных доказательств по возбужденному в 2017 г. уголовному делу — ниже о нем расскажем подробнее.)



"Со стороны государства Украина такие действия — это варварский грабеж и серьезное нарушение законных прав и интересов китайских компаний, работающих за рубежом, беспрецедентное неуважение к принципам и правилам международной торговли, а также серьезное нарушение соответствующих положений «Соглашения между Правительством Украины и Правительством Китайской Народной Республики о поощрении и взаимной защите инвестиций», — говорится в заявлении китайской компании, и указывается, что она будет использовать "все возможные юридические средства для решительной защиты своих законных прав и интересов".



Почему все переругались



История о сотрудничестве запорожского предприятия и китайских инвесторов началась еще в феврале 2015 г., когда "Мотор Сич" и компания Beijing Skyrizon Aviation Industry Investment подписали меморандум, целью которого было строительство завода по производству авиадвигателей в г. Чунцин. В апреле 2016 г. "Мотор Сич" получила от Beijing Skyrizon заем в размере $100 млн всего под 0,3%, и в течение того же года многолетний руководитель и акционер запорожского предприятия Вячеслав Богуслаев, как заявляли в СБУ, продал 56% акций доверенным лицам собственника китайской Beijing Skyrizon.



Итак, в сентябре 2017 г. СБУ заподозрила, что Вячеслав Богуслаев (тогда нардеп от "Воли народа") незаконно продал китайским инвесторам, аффилированным с компанией Beijing Skyrizon Aviation Industry Investment, акции "Мотор Сич". Держателем этих ценных бумаг была компания Dragon Capital Томаша Фиалы, который даже осенью 2019 г. в интервью "Лиге" не мог подтвердить информацию о сделке между Богуслаевым и китайскими инвесторами. "У нас не было мандата ни от продавцов, ни от покупателей. Наша компания является хранителем части акций "Мотор Сичи" в Украине, которые уже полтора года как заблокированы по решению суда, инициированного СБУ. В 2007-м мы принимали участие в частном размещении акций "Мотор Сичи" на $37,1 млн, поэтому мы их всегда тщательно покрывали аналитикой", — отмечал Фиала.



В свою очередь Шевченковский райсуд Киева арестовал указанные акции, которые учитываются на счетах СП ООО "Драгон Капитал" и принадлежат Skyrizon Aircraft Holdings Limited (Виргинские острова), Business House Helena (Панама), Enfields Trade & Capital Corp (Панама), Waldo Trade Ltd (Британские Виргинские острова), Granum Corporation (Панама).



Вячеслав Богуслаев в декабре 2019 г. подтвердил, что продал акции предприятия китайским компаниям, поскольку иначе ему бы пришлось из-за тяжелого финансового положения завода закрыть его, а персонал — уволить. Он тогда отметил, что, заключая сделку, китайцы дали заводу $100 млн, и эти деньги позволили предприятию продолжить работу. Всего же за два года китайские партнеры обещали вложить в "Мотор Сич" $250 млн.



Однако против покупки "Мотор Сич" китайцами активно выступали США — им очень не хотелось, чтобы украинские технологии по строительству авиационных двигателей усилили военную мощь Китая. Как уже отмечалось, в январе этого года Министерство торговли США включило компанию Skyrizon в список "военных конечных пользователей (Military End-User (MEU) List), что означает, что для экспорта, реэкспорта или передачи ей определенных товаров теперь требуется лицензия. «Skyrizon — китайская государственная компания, и ее стремление приобретать и внедрять иностранные военные технологии представляют собой серьезную угрозу национальной безопасности и интересам внешней политики США. Эта акция (внесение в список MEU, — ред.) служит предупреждением экспортному сообществу о значительных связях Skyrizon с Народно-освободительной армией Китая», — заявил министр торговли США Уилбур Росс.



В конце концов Украина так и не дала окончательного разрешения на сделку: Антимонопольный комитет Украины несколько раз возвращал им соответствующие заявления. Не помогло и то, что в августе прошлого года группа DCH украинского бизнесмена Александра Ярославского объявила о договоренности с китайскими инвесторами, представляющими Skyrizon Aircraft Holdings Limited, о совместной деятельности по развитию завода "Мотор Cич".



Такая "Мотор Сич" нужна самому



Впрочем, угрозу в покупке Китаем "Мотор Сич" видят не только в США. Отечественный Центр исследования армии, конверсии и разоружения (ЦДАКР) также считает эту сделку недопустимой. По мнению аналитиков, такое сотрудничество с Китаем несет угрозы национальной вертолетной программе, развитию ракетных программ (в том числе — для потребностей украинских Вооруженных Сил), авиастроению и созданию беспилотников.



В ЦДАКР считают, что это может привести к передаче через китайские компании в руки России критических технологий авиационного двигателестроения, учитывая, что Китай и РФ реализуют совместные вертолетные программы, в которых может быть использована продукция "Мотор Сич".



Также, по мнению экспертов ЦДАКР, продажа запорожского предприятия угрожает развитию сотрудничества Украины с НАТО и ЕС, в том числе по проектам, которые крайне необходимы для построения эффективной системы обороны в условиях конфликта с Россией. Кроме того, существует и возможность, что санкции на "Мотор Сич" наложат и США.



С другой стороны, есть весомые макроэкономические причины не продавать китайцам стратегическое предприятие. Экономический эксперт Павел Вернивский на своей странице в Facebook отметил, что европейские страны регулярно принимают меры по недопущению покупки Китаем "чувствительных" предприятий. Например, в 2018 г. правительство Германии пригрозило заблокировать сделку по покупке китайской компанией Yantai Taihai Group компании Liefield Metal Spinning, которая производит оборудование для ядерной энергетики и аэрокосмической промышленности. "Все это происходит на фоне того, что китайцы массово скупают стратегические предприятия Европы и у европейцев есть опасения, что китайцы захватят ключевые отрасли и технологии. А Китай из аутсайдера уже превращается в доминирующую силу, способную вытеснить европейцев с их рынков. Потому я абсолютно не согласен с критикой государства в ситуации с "Мотор Сич", — сказал он и добавил, что если Китаю нужны авиадвигатели, то он может просто купить их, а не покупать само предприятие.



Таким образом, не все инвестиции равноценны, и речь не о суммах, а о том, что дает и получает инвестор: рабочие места и производство — это хорошо, но продажа взамен своих высоких технологий — очень опрометчивый шаг.



Понимает это, вероятно, и Владимир Зеленский. В интервью американскому каналу HBO по поводу продажи контрольного пакета акций "Мотор Сичи" китайцам он заявил: "Никогда. Не при мне. Я тут не на всю жизнь… Но при моем президентстве точно нет".



Без "шелковых путей" и с проблемами на китайском рынке



Итак, этот конфликт может аукнуться серьезным охлаждением отношений с властями КНР и будет иметь негативные экономические последствия.



"Увеличиться недоверие, сложнее будет подписывать контракты, а некоторые могут сорваться. Сложнее будет коммуницировать с Китаем, и еще сложнее — привлекать оттуда инвесторов", — считает Илия Куса, эксперт по международной политике Украинского института будущего.



Также, по его словам, Украину ждет снижение сотрудничества с Китаем в рамках инициативы "Новый шелковый путь" — транспортного маршрута для перевозки по железной дороге товаров из промышленных центров Поднебесной в Европу. Ежегодно Китай экспортирует в Европу товаров на $600-800 млрд, но транспортировка морем занимает более месяца, тогда как сухопутный маршрут мог бы сократить это время до 16 дней. В 2015 г. посол КНР в Украине Чжан Сиюнь заявлял, что китайские банки готовы вкладывать деньги в украинские объекты инфраструктуры, которые будут задействованы в организации "Шелкового пути".



"Теперь о проекте "Один пояс и один путь" можно забыть", — считает экономический эксперт Алексей Кущ. По его мнению, Украина могла бы зарабатывать на нем за счет логистической маржи 10-15% ВВП, но на этих надеждах можно поставить крест.



Илия Куса также отметил, что в связи с этим конфликтом Украину ожидает и активизация Китая в международных судах — не только по иску на $3,5 млрд, который инвесторы подали в связи с "Мотор Сич", но также и по возврату вложений, которые были сделаны до этого. Речь идет о кредите в размере $1,5 млрд, которые государственный Экспортно-импортный банк Китая предоставил Государственной продовольственно-зерновой корпорации Украины (ГПЗКУ) в декабре 2012 г. на закупку зерна. Условия этого договора оказались очень обременительны для ГПЗКУ, из-за него компания работает в убыток.



По словам Алексея Куща, из-за "моторного" скандала Украина навсегда выпала с радаров китайских инвесторов, и в ближайшие годы может потерять китайский рынок сбыта наших товаров. В частности, Китай, как один из крупнейших покупателей украинской аграрной продукции, может переориентироваться на российский рынок. "В России стартовали программы по увеличению производства кукурузы, рапса, сои и подсолнечного масла. Китай может выдать России многомиллиардный кредит, который поможет увеличить урожаи", — сказал он.



Украинские власти сами загнали себя в подобную ситуацию. Сначала они в течение нескольких лет не могли остановить покупку Китаем запорожского предприятия, а теперь ввели жесткие санкции, фактически запретив Китаю распоряжаться купленным предприятием.



Александр Суков









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