Заробитчанам раздадут по 150 тысяч: кто может получить деньги и на что Украинские власти решили раздать трудовым мигрантам по 150 тысяч гривен на открытие своего бизнеса в Украине. Новый план с комплексом мер по "реинтеграции" заробитчан одобрил Кабинет министров. Но поможет ли он вернуть украинцев на родину – узнавал "Апостроф".



Министерские гранты



Премьер-министр Денис Шмыгаль на днях заявил, что трудовые мигранты смогут получить грантовую помощь на собственное дело.



"Такую законодательную инициативу поддержали на заседании правительства и предлагаем на рассмотрение Верховной Раде", – написал Шмыгаль в своем Telegram-канале.



Правда, финансовую помощь в размере до 150 тысяч гривен дадут не всем.



Для ее получения правительство прописало ряд условий:



трудовой стаж более десяти лет (в таком случае выплату от Фонда соцстраха можно не возвращать);

трудовой стаж меньше 10 лет (полученные деньги придется возвращать);

подтверждение работы за границей и получение дохода на протяжении не менее года;

подать на конкурс бизнес-план;

зарегистрироваться в Украине как физлицо-предприниматель или как юридическое лицо;

предприниматель должен инвестировать и собственные средства в сумме не меньшей, чем та, что выдало государство.



"Такая поддержка от государства направлена на то, чтобы люди оставались в Украине и имели возможность открывать или развивать свой бизнес. Это инвестиции в свою общину, в свою экономику, в свою страну", - отметил Министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины Игорь Петрашко.



На все про все из бюджета планируют выделить 108 млн грн, из которых 58 млн планируют вернуть в течении 5 лет. И если говорить о максимальном размере выплат, получится, что гранты получат всего 720 человек.



Поможет ли это вернуть заробитчан



По мнению Виталия Махинько, главы профсоюза "Трудовая солидарность", который защищает права трудовых мигрантов в Польше, данная инициатива может стимулировать возвращение трудовых мигрантов в Украину.



"На самом деле много работников едут работать за границу, чтобы заработать денег и вернуться в Украину, чтобы открыть свой бизнес. Или же люди поехали туда, разочаровались, и возвращаются домой. Также в связи с коронавирусом многие вернулись. Поэтому для этой категории людей это может быть стимулом", – сказал Махинько в комментарии "Апострофу".



Единственным минусом законопроекта Махинько считает размер выделяемых из бюджета средств на выдачу грантов. Получается, что деньги получат меньше одного процента трудовых мигрантов. Но если в будущем из бюджета будет выделяться больше средств, тогда в этом будет смысл, считает эксперт.



"Что касается размера выплат, понятно, что для столицы это будут не слишком большие суммы, но работать за границу едут в основном из маленьких городков. Там для открытия небольшого частного семейного бизнеса этого хватит", – говорит эксперт.



Менее оптимистично на эффективность данной программы отреагировал эксперт по экономическим вопросам Международного центра перспективных исследований Егор Киян. Он считает программу неплохой. Но дело в том, что просто дать денег на открытие бизнеса мало.



"Само по себе открытие бизнеса – это гораздо сложнее, чем выехать за границу работать. Часто при открытии своего дела ты инвестируешь больше, чем получаешь. И в будущем бизнес может приносить гораздо меньше доходов, чем трудовой мигрант зарабатывал бы за рубежом. Не все так просто и с нашим правовым законодательным полем и государственными институтами. Не факт, что при открытии своего бизнеса вам не будут вставлять палки в колеса контролирующие органы, также карантинные ограничения сильно влияют на ведение бизнеса и вложение средств в него. И еще одной проблемой является культура ведения бизнеса. У нас мало дать деньги людям, их все же надо научить как вести бизнес", – объясняет Киян в комментарии "Апострофу".



Еще одна проблема заключается в том, что те, кто уехал за границу и работает там на постоянной основе, вряд ли вернутся в Украину. Поэтому битва должна идти именно за сезонных работников, а им гораздо труднее доказать факт своей работы за рубежом.



"В связи с этим, если программой воспользуется хотя бы один процент от заявленного, это уже будет успехом", – считает Егор Киян.



Доступные кредиты



Выдача грантов для трудовых мигрантов – это одна из программ по возвращению заробитчан в Украину. Ранее власти запустили государственную программу предоставления доступных кредитов под собственное дело "Возвращайся и оставайся".



Сумма кредита - 1,5 миллиона гривен на пять лет. Ставки следующие: 5% для действующего или нового бизнеса, который создаст минимум два рабочих места. 7% - для нового бизнеса или действующего с выручкой до 25 миллионов гривен, который не создает новые рабочие места, но если вы нанимаете нового работника, за каждого ставка будет снижаться на 0,5%. И 9% - для тех, кто уже работает, имеет выручку от 25 до 50 миллионов и хочет расширить собственное дело.



Обратиться за кредитом можно в государственные банки. Для того чтобы претендовать на поддержку государства, нужно будет предоставить бизнес-план и кредитную историю.



"Стартапы смогут участвовать только с начала своей деятельности, а действующий бизнес – только тот, что работает не менее 12 месяцев. При этом сам участник инвестирует 20% собственных средств от всех расходов", – говорили в Кабмине.



Света Гудкова



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