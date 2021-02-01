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Новая спорная инициатива Минэкологии

01.02.21
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Все экологические вопросы, связанные с работой промышленности, необходимо рассматривать в жесткой привязке к экономической составляющей. Иначе благие намерения улучшить состояние окружающей среды ни к чему положительному в экологии не приведут, а лишь негативно скажутся на экономике страны. Одной из актуальных проблем, требующих решения, является вторичное использование отходов производства. Особенно остро она стоит в ГМК, где за десятки лет скопились огромные запасы шлаков.

В 2021 году начала действовать Государственная программа строительства дорог на 2021-2025 гг. Она предполагает увеличение доли автострад с цементобетонным покрытием, в котором используются промышленные шлаки, до 30% от общего числа дорог. Сырья в Украине более чем достаточно: на отвалах промпредприятий накопилось более 160 млн т шлаковых и 250 млн т золошлаковых материалов.

Национальная стратегия Украины по охране экологии предусматривает разработку и принятие законопроекта об отходах добывающей отрасли. По заявлениям чиновников Минэкологии, документ обяжет промышленные предприятия использовать отходы повторно. С одной стороны, бизнес может получить дополнительную прибыль, продавая те же шлаки. С другой стороны, настораживают некоторые формулировки.

Например, не понятно, что, по мнению чиновников, означает «обязать использовать отходы повторно»? Какими методами планируется этого достигнуть: стимулирующими или карательными? Часто из-за дефицита общения с предпринимателями проекты у Министерства получаются карающими и принуждающими. Считаю, что это тупиковый путь.

Пока промышленность ждет от Минэкологии первый драфт законопроекта об отходах добывающей промышленности, хочу дать чиновникам совет. Господа, сосредоточьтесь, пожалуйста, не на том, как обязать предприятия создавать региональные планы обращения с отходами, а на создании экономических стимулов для повторного использования отходов. Придумайте хорошие условия для работы бизнеса, выгоду от которого получат и компании, и государство.

Сергей Магера, народный депутат Украины

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