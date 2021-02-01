Новая спорная инициатива Минэкологии

Все экологические вопросы, связанные с работой промышленности, необходимо рассматривать в жесткой привязке к экономической составляющей. Иначе благие намерения улучшить состояние окружающей среды ни к чему положительному в экологии не приведут, а лишь негативно скажутся на экономике страны. Одной из актуальных проблем, требующих решения, является вторичное использование отходов производства. Особенно остро она стоит в ГМК, где за десятки лет скопились огромные запасы шлаков.
В 2021 году начала действовать Государственная программа строительства дорог на 2021-2025 гг. Она предполагает увеличение доли автострад с цементобетонным покрытием, в котором используются промышленные шлаки, до 30% от общего числа дорог. Сырья в Украине более чем достаточно: на отвалах промпредприятий накопилось более 160 млн т шлаковых и 250 млн т золошлаковых материалов.
Национальная стратегия Украины по охране экологии предусматривает разработку и принятие законопроекта об отходах добывающей отрасли. По заявлениям чиновников Минэкологии, документ обяжет промышленные предприятия использовать отходы повторно. С одной стороны, бизнес может получить дополнительную прибыль, продавая те же шлаки. С другой стороны, настораживают некоторые формулировки.
Например, не понятно, что, по мнению чиновников, означает «обязать использовать отходы повторно»? Какими методами планируется этого достигнуть: стимулирующими или карательными? Часто из-за дефицита общения с предпринимателями проекты у Министерства получаются карающими и принуждающими. Считаю, что это тупиковый путь.
Пока промышленность ждет от Минэкологии первый драфт законопроекта об отходах добывающей промышленности, хочу дать чиновникам совет. Господа, сосредоточьтесь, пожалуйста, не на том, как обязать предприятия создавать региональные планы обращения с отходами, а на создании экономических стимулов для повторного использования отходов. Придумайте хорошие условия для работы бизнеса, выгоду от которого получат и компании, и государство.
Сергей Магера, народный депутат Украины
...
...
Facebook
Twitter
Google+
Подписывайтесь на канал МинПром в Telegram, читайте нас в Facebook и Twitter, чтобы первыми узнавать о новых материалах и ключевых событиях дня.
Телекомунікаційний ринок недорахувався мільярдів гривень через коронавірус. Найбільші втрати – від надання послуг роумінгу. Як "Київстар", Vodafone та lifecell планують компенсувати недоотримані доходи і чи не позначиться це на тарифах.
Инфляция — один из самых известных в народе экономических терминов. Все знают, что это о повышении цен. Но суть, причины, а тем более виды инфляции для многих загадка — обо всем этом мы и расскажем простыми словами
Скорочення викидів в атмосферу: давайте тверезо поглянемо на речі. Що ж ми маємо станом на сьогодні? Що зробили для захисту клімату? Адже в найближчі десятиліття – це одне найбільш пріоритетних завдань.
Обещанного правительством снижения газовых платежек на 30-40% украинцам следует ждать лишь в марте. В январе платежки уже начислены в соответствии с декабрьскими ценами на газ, а в феврале придут в соответствии с январскими, которые были самыми высокими в нынешнем отопительном сезоне.