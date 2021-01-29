Убыточный контроль. Почему налоговикам лучше оставить в покое мелкие ФОПы Чрезмерный налоговый контроль над малым бизнесом неэффективен и требует пересмотра.Так считают эксперты, которые сравнивают Украину с другими странами. «Деловая столица» на примерах разбиралась, насколько налоговый гиперконтроль неэффективен, и почему его снижение, наоборот, поможет увеличить налоговые поступления и вывести больше бизнеса из тени.



Все имеет свою цену



Если администрирование налогов предпринимателями оценивается в рейтинге Paying Taxes, а политики и экономисты упоминают об изменении позиции Украины в рейтинге, то стоимость сбора налогов для государства в Украине не знает практически никто. Говорят о выполнении планов по поступлениям. Хотя во многих странах затраты на сбор налогов являются важным критерием для оценки эффективности налоговой системы в целом.



В США накануне финансового кризиса 2008-2009 гг. сбор $100 налогов обходился налогоплательщикам в 54 цента. Эксперты украинской общественной организации «Совет институциональных реформ» говорят, что эта цифра даже снизилась. «По нашим подсчетам в 2019 фискальном году стоимость сбора 100 долларов в федеральный бюджет США снизилась до 32 центов. Это говорит о высокой эффективности IRS, Службы внутренних доходов, которая обрабатывает более 250 млн налоговых деклараций ежегодно», — считает Александр Кучеренко, глава организации.



В Индии аналогичная цифра составляет 58 центов, в Польше — 65 центов. По данным «доковидного» 2019 г., с налоговыми доходами в 998 млрд грн и заложенными в бюджете на ДФС более 10 млрд грн, Украина вырывается в сомнительные лидеры с цифрой в $1,08 затрат на каждые собранные 100 долларов налогов.



Что входит в цену



Примерно 65% бюджета ДФС — это зарплаты. Так как официальная оплата труда на государственной службе ниже рыночной, то причина неэффективности не в высоких зарплатах. Банальный вывод: в Украине слишком много чиновников занимается слишком малым количеством бизнеса.



В той же Индии насчитывается почти 50 млн (!) предприятий — от микробизнеса до крупных компаний. При этом администрированием занимаются около 54 тыс. чиновников. В США штат IRS — 74 тысячи служащих на около 30 миллионов компаний. В польской Национальной налоговой администрации (Krajowa administracja skarbowa, KAS) работает почти 62 тыс. человек. При этом надо учесть, что с 2017 г. Польша объединила налоговую и таможенную службы, поэтому от этого штата можно отнять 15 тыс. чиновников. Они сопровождают 1,65 млн микробизнесов и около 70 тыс. компаний.



В Украине сложно найти официальную информацию по общему количеству сотрудников, которые занимаются сборами в бюджет. По нашим данным их более 41 тыс. Количество сотрудников Государственной налоговой службы составляет 24,8 тыс. человек, а в центральном органе, Государственной фискальной службе, работает 5 тыс. Дополнительно можно учесть сотрудников Государственной таможенной службы — это еще 11,3 тыс. человек.



Труднее понять, сколько в Украине компаний. Если физлиц-предпринимателей (ФЛП, укр. ФОП) от 1,6 млн до 1,8 млн, то по юридическим лицам данные «гуляют» от 690 тыс. до 970 тыс. компаний.



Одним из элементов работы налоговиков являются налоговые проверки. В 2019 г. проведено почти 14 тыс. проверок, по результатам которых досчитано 13 млрд грн. Получается около 940 тыс. с каждой проверки. Вроде и крупная сумма, но никто не считает «себестоимость» такого контроля. Во Франции, например, налоговая учитывает это при планировании работы. Средняя стоимость одной проверки около 10 тыс. евро, поэтому если сумма ожидаемых доначислений сравнима или меньше, то проверку просто не проводят. В нашем случае было бы интересно отследить, сколько из 14 тысяч проверок имели отрицательную доходность. Но, к сожалению, нет данных.



Меньше контроля не значит хуже



Эффективность налоговой системы Украины можно повысить путем снижения контроля. Особенно это касается микробизнеса. Во многих странах используются системы упрощенного или льготного налогообложения для новых и малых предприятий. Даже в такой развитой стране, как Канада, существуют существенно более низкие ставки для компаний с малым оборотом и малой капитализацией основных фондов. Малому бизнесу дают вырасти, не обременяя его чрезмерными проверками. Статистика также показывает, что около половины новых предприятий закрываются в первый год работы. Какой смысл контроля над ними? Интересен пример Индии, где компании с оборотом менее 10 млн рупий ($137 тыс.) могут вообще не подавать налоговую декларацию.



Ряд украинских экономистов согласны с тем, что Украина должна двигаться в сторону снижения фискального давления на экономику. Например, Борис Кушнирук пишет у себя на странице в Facebook, что следует снизить налоговое бремя на бизнес и население. «Это стимулирует деловую активность, позволит увеличить поступления в бюджет», — считает он. Снижение налогов поможет вывести бизнес из тени. «Малый и средний бизнес, наконец, смогут получить кредиты в банках. Потому что начнут демонстрировать легальную занятость, легальную деятельность», — говорит эксперт.



Сокращать можно не только налоги, но и расходы. В случае Украины одним из источников для снижения затрат на контроль являются ФЛП. По мнению Александра Кучеренко, есть смысл убрать отчетность и исключить любые проверки для физических лиц-предпринимателей с годовым оборотом менее 400 тыс. грн (менее $34 тыс.). Вероятность нарушений с их стороны минимальна, а потенциальные штрафы ниже, чем затраты на администрирование проверок.



«По нашим данным это почти 440 тыс. предпринимателей. Исходя из практики, такие ФЛП не являются источником для олигархической оптимизации налогов. Такой годовой оборот всего лишь в 2,5 раза выше средней зарплаты по Украине. При этом освобождается значительное количество трудовых ресурсов в налоговой службе — несколько тысяч человек», — считает Кучеренко.



ФОП с годовым оборотом менее 400 тыс. грн – это преимущественно продавцы рынков, мелкие производители товаров и поставщики услуг. При таком доходе у предпринимателей недостаточно средств на сторонние бухгалтерские услуги, а самостоятельное ведение ежегодной отчетности требует от них постоянной актуализации налоговых норм и правил и отбирает значительное время вместо основной деятельности. Хотя нужно признать, что эта отчетность проще, чем квитанция за коммуналку. Единственным спорным моментом было ведение Книги доходов, но и это требование отменили. Контроль такой категории «упрощенцев» со стороны налоговой создает значительный объем работы и для контрольных органов, снижая ее эффективность.



Тяжелое наследие?



Эксперты считают, что нужно менять саму философию налоговой службы. В странах Запада налогообложение развивалось эволюционным путем, когда равноправные стороны — правительства и налогоплательщики — договаривались о ставках и о получаемых за них услугах. Украинская система не имеет такой истории и, соответственно, традиции. Поэтому она все еще сохраняет остатки карательной функции с советских времен. Тогда частная собственность на средства производства, как и предпринимательство, были вне закона. Поэтому их было принято контролировать и «душить».



«Если мы ориентируемся на развитые страны, то там ключевая миссия налоговой службы — помочь тебе правильно посчитать налоги, а не содрать с тебя побольше. Не люблю разговоры об особом менталитете, но это рвение провести побольше проверок и начислить побольше штрафов нужно убрать. Такая политика исходит из презумпции вины предпринимателей. Это неправильная установка», — считает адвокат Яков Воронин, председатель комитета по вопросам таможенного и налогового права Национальной ассоциации адвокатов Украины.



По мнению эксперта, когда власть в очередной раз напирает на то, что ФЛП используются для уклонения от налогов, она бросает тень на весь микро- и малый бизнес и «выплескивает ребенка вместе с водой». Хотя многие ФЛП получают доход не намного выше среднего по стране и не используются для «оптимизации». Кроме того, отмена налоговой отчетности для ФЛП с годовым оборотом менее 400 тыс. грн будет стимулировать выход микробизнесов из тени и увеличение официально зарегистрированных самозанятых людей.



Виктор Кузнецов







... ... Facebook Twitter Google+ Подписывайтесь на канал МинПром в Подписывайтесь на канал МинПром в Telegram , читайте нас в Facebook Twitter , чтобы первыми узнавать о новых материалах и ключевых событиях дня. Печать Отправить другу Отправить другу e-mail Вашего друга: Код: Введите код на картинке: * : Поля обозначенные * обязательны для заполнения!



Комментарии



... Новости партнеров Новости smi2.ru Новости smi2.ru ... ...



