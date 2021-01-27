Виктория Гриб: Насколько реальны для Украины миллиарды долларов от зеленых облигаций? Госагентство по энергоэффективности сообщило о подготовке к запуску так называемых «зеленых облигаций». Чиновники оценивают потенциал украинского рынка в 36 млрд долл до 2030 года. Средства планируется направить на проекты по развитию энергоэффективности, альтернативной энергетики и экологические проекты. «Зеленые облигации» будут иметь муниципальную привязку, а Госагентство станет ответственной стороной за верификацию проектов.



Международная финансовая корпорация (IFC) оценивает потенциал украинского рынка энергоэффективности в 73 млрд долл до 2030 года. В 2019-м в мировом рейтинге инвестиционной привлекательности в возобновляемую энергетику Украина поднялась на 55 позиций, и вошла в ТОП-8. Несмотря на оптимистические заявления Госагентства и высокий инвестиционный потенциал, риски, связанные с «зелеными» облигациями также высоки.



Во-первых, очень важно, каким на момент их выпуска будет инвестиционный имидж Украины. Это повлияет на цену, сроки и объемы привлечения средств. Проще говоря, инвесторам должны быть интересны украинские «зеленые» облигации, как доходный и надежный финансовый инструмент. И вот здесь их ждет неприятный сюрприз.



Общая задолженность государства перед производителями чистой электроэнергии за 2020 год все еще превышает 22 млрд грн. Вопрос погашения задолженности не решается, несмотря на подписанный Меморандум между инвесторами и Кабмином. Согласно договоренностям, правительство должно было обеспечить выплату 9 млрд грн до 31 декабря прошлого года, но этого не произошло. Точно так же Кабмин не заложил в госбюджете на 2021 год государственные дотации для «зеленой» энергетики в объеме, который бы обеспечил оплату 20% от выработки «зеленой» электроэнергии.

Кто после такого поверит государству и захочет вкладывать в Украину серьезные деньги?



Во-вторых, не стоит забывать, что «зеленые» облигации являются долговым инструментом. В Украине был крайне печальный опыт эмиссии муниципальных облигаций. Их бесконтрольная и необоснованная эмиссия привела к тому, что многие города оказались в долговой кабале, потому что финансовые возможности муниципальных бюджетов не позволяли обслуживать и вовремя гасить облигации.

К сожалению, похожая проблема твориться сейчас с целевыми деньгами для предприятий возобновляемой энергетики. Еще в декабре Кабмин выдал госгарантии «Укрэнерго», чтобы госбанки дали кредиты на погашение долгов зеленым электростанциям. Речь идет о 10,3 млрд грн. Но потом резко появилось руководство «Энергоатома», которое решило присвоить часть средств зеленых инвесторов себе.

Пока не известно, чем это кончится, однако есть большой риск, что целевые деньги «зеленых» пойдут на не целевое направление, которое выбили себе коррупционеры. Если такая же ситуация повторится с «зелеными» облигациями, нас ждет эпидемия местных дефолтов.



Во-третьих, «зеленые» облигации имеют целевое назначение. Деньги, которые привлечены с их помощью можно использовать исключительно на реализацию «зеленых» проектов. Учитывая реалии коррупции в Украине, местные чиновники начнут придумывать тысячи «экопроектов», эмитировать под них облигации, пропускать через фирмы прокладки, а убытки перекладывать на муниципалитеты. Чтобы этого не произошло, необходимо предусмотреть эффективные механизмы государственного и общественного контроля. Иначе, привет дефолты городских бюджетов.



В-четвертых, пока не совсем ясно, как именно будут запущены «зеленые» облигации? В Украине для этого нет нормативно-правовой базы. На ее создание в нынешних политических реалиях могут уйти годы. Если выпустить облигации в условиях несовершенного законодательства, муниципалитеты, скорее всего, увязнут в судебных разбирательствах с инвесторами.



В-пятых, запуск «зеленых» облигаций может стать важным шагом в экомодернизации наших городов. Однако мы должны признать, что это будет под силу лишь таким финансово успешным городам, как Киев, Харьков, Днепр, Одесса и Львов. Городам поменьше будет сложно не только обслуживать долговые бумаги, но и привлечь серьезные инвестиции. Поэтому до запуска «зеленых» облигаций важно закончить реформу децентрализации и укрепить финансовую самостоятельность местных общин.



На последнем Давосском форуме главными в повестке дня стали экологические вопросы. Их актуальность сохранится в мире по крайней мере до 2050 года. Экомодернизация мировой экономки приведет к созданию новых отраслей, прорывам в науке и технологиях. «Зеленые» облигации – лишь маленький пазл в огромной мозаике инструментов и возможностей.



Украина должна сделать важный выбор: следовать за прогрессом или остаться на обочине цивилизации с коррупционными схемами в энергетике. К сожалению, кризис в отношениях с производителями зеленой энергии говорит о том, что мы склоняемся ко второму решению. Европа же продолжает двигаться вперед. Там есть уважение к инвесторам.



Виктория Гриб, народный депутат Украины



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