Муса Магомедов: Промышленный безвиз поможет успешно пересмотреть Соглашение Украина-ЕС

В ближайшее время мы ожидаем пересмотра Соглашения об ассоциации Украина-ЕС, ряд положений которого не в полной мере соответствуют сегодняшним экономическим реалиям. Это событие должно определить будущее украинской экономической стратегии. ЕС является для нас основным торговым партнером, на него приходится 26% всего промышленного экспорта.
Главной экономической целью пересмотра Соглашения является расширение доступа на европейские рынки. Сегодня это особенно актуально, учитывая рост протекционизма в мире введение торговых ограничений на украинский импорт в странах ЕврАзЕС, MANA и GCC.
В феврале заканчивается работа специальной миссии ЕС, которая изучала вопрос о возможности подписания с Украиной ACAA или Соглашения об оценке соответствия и приемлемости промышленных товаров. Речь идет о так называемом промышленном безвизе.
Подписание Украиной и ЕС АСАА будет означать взаимное признание оценки соответствия продукции общим нормам и регламентам. В рамках этого соглашения мы обязываемся адаптировать свою политическую и экономическую систему в соответствие с нормами и регламентами ЕС, установить правила и механизмы, которые используются странами Евросоюза. Это станет основанием для того, чтобы по этим правилам вести общую с Европейским Союзом внешнеэкономическую деятельность по отдельным видам импорта.
После подписания промышленного безвиза мы получим признание украинских сертификатов соответствия на территории ЕС. И наоборот, сертификаты Евросоюза будут действительными в Украине. Это позволит бизнесу значительно сэкономить время и деньги на процедурах оценки и сертификации. Сегодня на повестке дня переговоров с Евросоюзом рассматривается возможность введения промышленного безвиза на машины, электромагнитное и низковольтное электрическое оборудование.
По мнению экспертов, подписание АСАА может стать хорошим основанием для успешного пересмотра Соглашения об ассоциации Украина-ЕС. Что в свою очередь повысит шансы наших промышленников на послабление торговых ограничений со стороны ЕС и расширение карты украинской импортной продукции на европейском рынке.
Муса Магомедов, народный депутат Украины
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