Загрязнение воздуха стоит Украине около 6% ВВП Секретариат Энергетического сообщества обнаружил несоответствие данных в отчетностях, представленных Министерством энергетики Украины относительно выбросов от крупных сжигательных установок, которые включены в Национальный план сокращения выбросов (НПСВ). Соответствующие факты были обнародованы во время парламентских слушаний, посвященных внедрению и основным недостаткам Национального плана по сокращению выбросов в Украине, состоявшихся 19 января в формате видеоконференции. Мероприятие собрало все заинтересованные стороны, включая представителей Секретариата Энергетического Сообщества и Европейской комиссии.



Заседание прошло под председательством народного депутата Леси Василенко, председателя Подкомитета по вопросам адаптации к изменениям климата и защиты атмосферного воздуха, и было инициировано по просьбе более 30 неправительственных экологических организаций и представителей общин, которым непосредственно причиняется ущерб вследствие токсического загрязнения воздуха угольными электростанциями.



"Мы зарегистрировали определенные разногласия в отчетных данных, предоставленных Украине в Секретариат. Для ряда установок, отчет по выбросам по факту идентичен предельным границам НПСВ для нескольких загрязняющих веществ. Но это технически невозможно из-за характера установок. Следовательно, со стороны Секретариата мы недавно подали запрос для разъяснения в Министерство энергетики, и мы все еще заинтересованы получить ответ", - сообщил Питер Вайда, старший эксперт по вопросам охраны окружающей среды Секретариата Энергетического сообщества.



Отчеты о выбросах, о которых идет речь, соответствуют требованиям Директивы о больших сжигательных установках, действующей для договаривающихся сторон Энергетического Сообщества с января 2018 года. В отчете Украины за 2018 год отсутствуют данные по выбросам для 15 установок, которые работали в течение этого года, и которые должны сообщать о выбросах. Также в отчетах как за 2018, так и 2019 годы для ряда установок указанные выбросы полностью соответствуют границам, установленным более 5 лет назад в НПСВ. Впервые это было обнаружено в результате анализа украинской отчетности, проведенного международной организацией CEE Bankwatch в конце 2020 года. Отчетные выбросы, которые соответствуют границам НПСВ, выделены красным цветом в таблице, приведенной ниже.



Общие принципы политики по сокращению выбросов от крупных сжигательных установок и видение Европейской Комиссией ситуации с НПСВ в Украине объяснил на парламентских слушаниях Торстен Воллерт, министр-советник представительства ЕС в Украине:



"Мы видим сейчас старые неэффективные, не очень надежные угольные станции. Мы наблюдаем больше аварийных отключений. Следовательно, должен быть серьезный толчок к модернизации. [...] С предыдущим правительством мы уже обсуждали тендеры на новые генерирующие мощности, более гибкие, возможно на природном газе, возможно с накопителями энергии, которые будут отвечать потребностям современной энергетической системы. Продление срока службы устаревших, неэффективных и ненадежных угольных электростанций не служат никаким целям: это вредно для здоровья, вредно для окружающей среды, плохо для энергетической системы. Итак, мы считаем, что это на самом деле не путь вперед. Мы бы хотели принять участие в дискуссии о том, как модернизировать энергетическую систему, чтобы можно было вкладываться в экологические ограничения, чтобы вам не пришлось нарушать свои международные обязательства, чтобы мы имели более надежную, более эффективную энергетическую систему и чтобы Украина могла приобщаться к Зеленому Курсу вместе с Европейским Союзом, как этого и желает правительство".



Он также подчеркнул, что Европейский Зеленый Курс включает вопросы углеемкости продукции и будущего механизма пограничного углеродного регулирования (CBAM - carbon border adjustment mechanism), который будет касаться не только электроэнергетики, но может применяться и ко всем промышленным товарам, производимым в Украине.



"Я думаю, что мы должны видеть это комплексно, ведь если вы не выполняете свои очень важные с экологической стороны обязательства, то можно ли вам можно доверять, если вы хотите принять участие в Зеленом Курсе? Даже если вы хотите интегрировать свою энергетическую систему с европейской, то есть соответствующие планы. Между Укрэнерго и ENTSO-E существует согласованная дорожная карта по синхронизации наших энергетических систем. Но сделать это можно только при наличии надежных, современных и чистых электростанций. Вы не сможете сделать это с помощью устаревших, изношенных и грязных электростанций", - сказал представитель ЕС.



На основе выступлений и материалов этих парламентских слушаний, Комитет Верховной Рады Украины по вопросам экологической политики и природопользования сформулирует рекомендации и обратится в Кабинет Министров Украины и Офис Президента Украины по поводу необходимости соблюдения сроков для ранее предусмотренных мероприятий по уменьшению выбросов загрязняющих веществ от крупных сжигающих установок.



"В приватизационных договорах купли-продажи ТЭС/ТЭЦ черным по белому писались природоохранные обязательства, в частности, установка системы мониторинга выбросов, инвестирование в модернизацию сжигания установок. Ни тот, ни другой пункт не выполнен. Сейчас мяч на поле Минэнерго, который должен предложить финансовые механизмы, которые сдвинут с места сокращение выбросов в Украине", - отметила Леся Василенко на своей странице в Facebook после слушаний.



Согласно данным аналитического отчета, опубликованного международными исследователями Centrefor Research on Energy and Clean Air в феврале 2020 года, Украина занимает 4 место в мире по уровню экономического ущерба от загрязнения воздуха, уступая лишь Китаю, Болгарии и Венгрии. Согласно оценке экспертов центра в 2018 году Украина потеряла 5,8% ВВП из-за заболеваемости и смертности, которые вызваны токсическим загрязнением атмосферы. Общие годовые экономические потери в 2018 году от загрязнения воздуха продуктами сжигания ископаемого топлива в мире оцениваются в 2,9 трлн. долларов США, или 3,3% мирового ВВП.



В ноябре 2017 года Украина в рамках выполнения условий Договора об Энергетическом Сообществе утвердила Национальный план сокращения выбросов от крупных сжигательных установок. Целью НПСВ задекларировано постепенное сокращение выбросов двуокиси серы, оксидов азота и зольной пыли от существующих крупных сжигательных установок в Украине, номинальная тепловая мощность которых составляет 50 МВт и более, а первое разрешение на выбросы или разрешение на проектирование установки выдано до 1 июля 1992 года. Срок действия Национального плана сокращения выбросов - с 1 января 2018 года по 31 декабря 2033. За срок действия НПСВ отечественные операторы должны сократить выбросы двуокиси серы на 95%, оксидов азота на 72%, а зольной пыли - на 97%.



Олег Савицкий, эксперт по вопросам изменения климата



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