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Топливный рынок: цены приготовились к прыжку

26.01.21 , Сегодня
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На минувшей неделе средние по Украине цены на бензин и дизтопливо практически остановились. А вот газ, наоборот, существенно подорожал.

Отчего возник такой парадокс, и какие тенденции ожидать в последнюю неделю января, рассказали наши эксперты: директор "Консалтинговой группы "А-95" Сергей Куюн, замдиректора Научно-технического центра "Психея" Геннадий Рябцев и аналитик рынка сжиженного газа Артем Куюн.

Что изменилось за неделю

На минувшей неделе сжиженный газ остался главным ценовым ньюсмейкером. Цены на него в рознице полмесяца идут вверх. Подорожание уже достигло в среднем по Украине 50 коп./л или 4%.

По стоимости бензинов и дизеля картина остается пестрой. В одних областях топливо подорожало символически, на 1-5 коп./л, в других – заметнее, на 10-15 коп./л. В шести областях цены на бензин и ДТ не изменились, а на Закарпатье и Николаевщине статистика увидела их снижение на 1 коп./л. Самые высокие цены в Луганской области, самые низкие – в Сумской

А вот автогаз подорожал намного больше, чем бензины и дизель. Минимальный рост цен составил за неделю 20 коп./л (Тернопольская область), максимальный 69 коп./л (Киев). В большинстве областей газ подорожал на 30-47 коп./л.

Самый дорогой газ в Одесской области –13,37 грн/л, самый дешевый в Черниговской – 12,67 грн/л.

Разброс цен уменьшился по всем видам топлива. По А-92 разброс составляет 19,5% (4,43 грн/л), было 20,2%, по А-95 – 17,9% (4,25 грн/л), было 19,9%, по дизелю – 17,5% (4,06 грн/л), было 17,8%, по автогазу – 5,5% (0,70 грн/л), было 6,3%.

Анализ ситуации на рынке

Геннадий Рябцев отметил, что темпы роста цен в опте на бензин и дизтопливо за неделю снизились с 5% до 1%. При этом продажи в розничных сетях сократились из-за локдауна. Поэтому и нефтепродукты заметно дорожали не везде, а лишь в отдельных сетях и не во всех областях.

Эксперт признает, что потенциал подорожания топлива примерно на 1,5 грн/л сохранился. И в ближайшее время будет реализован.

Подробнее об этом рассказал Сергей Куюн.

"Аналитики "А-95" подсчитали: из 7500 украинских АЗС почти 4300, или около 60%, торгуют сейчас бензином и ДТ в ноль, а то и в убыток, – говорит Сергей Куюн. – Прежде всего это сети –дискаунтеры, имеющие самые низкие цены – "Авантаж", БРСМ. Прибыльны лишь брендовые АЗС и АЗС среднего ценового сегмента – ОККО, WOG, Glusco, KLO и еще несколько".

"Якорем" рынка, по словам Сергея Куюна, является украинская сеть "Приват", которая более трех месяцев держит стабильные цены, хотя нефть за это время подорожала почти в 1,5 раза. Конкуренция очень жесткая, никто не хочет лишаться клиентов, даже готовы какое-то время торговать в убыток. Поэтому и цены пока стоят, утверждает эксперт.

Артем Куюн сообщил, что оптовая стоимость сжиженного газа на условиях самовывоза с 4 по 22 января выросла на 1 650 грн/т (8,8%), до 20 350 грн/т. Этим и объясняется непрерывный рост цен, в отдельных сетях он дошел до 1,5 грн/л (более 15%).

"Только за 22-25 января средняя цена на автогаз в сетях АЗС повысилась на 9 коп./л, до 12,98 грн/л, – говорит Артем Куюн. – В сети WOG продукт подорожал на 18 коп./л, до 13,79 грн/л. Glusco и "Фактор" подняли цены на 30 коп./л, до 13,21 и 12,50 грн/л соответственно. Сеть "Приват" в среднем повысила цены на 6-10 коп./л, до 12,30–12,31 грн/л. Самое большое повышение цен в этой сети – в Одесской области, на 60 коп./л, до 12,85 грн/л. KLO и "Авантаж 7" подняли цены на 15 и 10 коп./л, до 13,39 и 12,22 грн/л соответственно. Еще ряд сетей увеличили цифры ценников на автогаз на 5-20 коп./л".

Что может измениться за неделю

Геннадий Рябцев и Сергей Куюн пока дают осторожные прогнозы. По их мнению, все будет зависеть от действий менеджмента группы "Приват". Если они сдвинут цены вверх – пропорционально за ними пойдет и весь рынок.

Но Рябцев уверен: до конца января "Приват" менять цены не будет. Поэтому рынок бензина и дизеля ждет еще неделя относительной стабильности.

"Возможны корректировки цен в отдельных, не брендовых сетях", – уточнил Геннадий Рябцев.

Сергей Куюн говорит, что ситуация трудно прогнозируема, хотя потенциал роста достиг уже 2 грн/л, "ценовая пружина" сжалась до предела.

"Экономические расчеты показывают: бензин уже должен быть дороже на 2 грн/л, дизтопливо – на 1 грн/л, – анализирует Сергей Куюн. – Ситуация деформирована, крупнейший игрок рынка держит цены, не комментируя свою ценовую политику. Поэтому в любой момент можно ожидать, что цены "прорвет". Случится это в января или уже в начале февраля, пока неясно".

Артем Куюн конкретнее других экспертов. По его расчетам, потенциал подорожания газа исчерпан.

"Возможно, отдельные сети "догонят" коллег, но не более. Ресурс дешевеет, цена сжиженного газа 25 января на торгах снизилась до 19390-19620 грн/т, это на 170-240 грн/т ниже, чем на прошлых торгах. Наступившая неделя будет спокойной, а под выходные может начаться падение у дискаунтеров", – подытожил Артем Куюн.

Александр Панченко

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