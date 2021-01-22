Мобільні оператори втратили мільярди через пандемію. Що тепер буде з тарифами? Телекомунікаційний ринок недорахувався мільярдів гривень через коронавірус. Найбільші втрати – від надання послуг роумінгу. Як "Київстар", Vodafone та lifecell планують компенсувати недоотримані доходи і чи не позначиться це на тарифах.



Самоізоляція більшості країн, скорочення туристичної галузі, економічна криза і загальна невизначеність негативно вплинули на доходи мобільних операторів.



У компанії "Київстар" підрахували, що через пандемію український телеком-ринок втратив 3 млрд грн.



Особливо сильно коронавірус вдарив по валютних надходженнях від роумінгу, який в загальній структурі доходів українських мобільних операторів займає 3,2%.



За оцінками фахівців "Vodafone Україна", у 2020 році за цією статтею гравці ринку недорахувалися 1 млрд грн. Падіння порівняно з 2019 роком становить 60%.



Разом з тим наприкінці грудня українські мобільні оператори попередили своїх клієнтів про підвищення тарифів у 2021 році.



Чи означає це, що оператори намагатимуться поділити ці втрати із споживачами телеком-послуг, що може призвести до чергового подорожчання?



ЕП звернулася до зв'язківців, щоб з'ясувати, як вони планують компенсовувати втрату мільярдних доходів.



Доходи від роумінгу впали удвічі



Закриття кордонів багатьма країнами світу навесні 2020 року через пандемію коронавірусу одразу призвело до двократного падіння доходів мобільних операторів від роумінгу.



"Доходи "Київстару" від роумінгу у 2020 році зменшилися приблизно на 60% порівняно з 2019 роком. Навесні було найбільше падіння, а з літа відбулися часткове відновлення подорожей та, відповідно, збільшення використання роумінгу абонентами. Це світовий тренд, характерний для всіх мобільних операторів", – зазначили ЕП в компанії "Київстар".



"За нашими оцінками, ринок недоотримав близько 1 мільярда гривень доходів від роумінгу через пандемію та карантинні заходи. Ми зафіксували різке падіння доходів за результатами квітня, коли отримали на 80% менше доходів від роумінгу, ніж у березні", – повідомили в компанії "Vodafone Україна".



У lifecell дохід від роумінгу знизився майже вдвічі. Найбільше зниження було в період літніх відпусток 2020 року.



Традиційно українці подорожували за кордон та користувалися роумінгом з квітня до серпня, а у 2020 році цей період був затишшям на ринку подорожей та роумінгу, констатують у компанії.



За всю історію мобільного зв'язку мобільні оператори у світі вперше зіткнулися з таким масштабним падінням доходів від роумінгу. Протягом останніх п'яти років доходи лише зростали. Особливо інтенсивне зростання почалося з 2018 року, коли українці отримали можливість подорожувати країнами Шенгенської зони без віз.



Разом з тим, як зазначають у "Київстарі", ринок уже адаптувався до змін і показує позитивну динаміку.



В січні-вересні 2020 року прибуток "Vodafone Україна" становив 425 млн грн. Компанія lifecell в перші два квартали зафіксувала збиток на рівні 184 млн грн, проте в третьому кварталі, вперше з 2005 року, отримала прибуток – 36,4 млн грн. "Київстар" інформацію про прибутки в 2020 році не розкривав.



Чому підвищили тарифи на початку року



У грудні 2020 року мобільні оператори "Київстар", "Vodafone Україна", lifecell, а також оператор фіксованого телефонного зв'язку "Укртелеком" анонсували підвищення вартості пакетів послуг для низки тарифних планів у 2021 році.



Чи пов'язане це підвищення з падінням доходів від роумінгових послуг? Мобільні оператори заперечують прямий зв'язок.



У "Київстарі" кажуть, що лише оновили умови кількох старих тарифів.



"Наші абоненти почали використовувати більше мобільного інтернету, більше телефонувати на номери інших операторів та за кордон, – розповідають у "Київстарі". – Лише за останній рік трафік зріс на 50% та 10% відповідно, тому ми запропонували їм додатковий обсяг послуг, а вартість зросла незначно".



У компанії також нагадують про рекордні інвестиції в будівництво 4G по всій Україні. Обсяг інвестицій щороку становить 5 млрд грн.



У "Vodafone Україні" кажуть, що значне падіння доходів від роумінгу – не єдиний фактор, який впливає на собівартість мобільного зв'язку. Щороку навантаження на мережу зростає, за останній рік – у 1,4 разу. Через це компанія інвестує в розширення ємності мережі та покриття.



Відповідно, зазначають у компанії, оператор вимушений частину інвестицій покривати шляхом підвищення тарифів.



У травні 2020 року "Vodafone Україна" попередила про підвищення тарифів на 20%, зокрема через "практично повну відсутність доходів від роумінгу".



"На зростання ціни для абонентів вплинуло кілька факторів, найголовніший з них – постійні інвестиції та роботи над розширенням ємності 4G-мережі, підключення нових населених пунктів до швидкісного мобільного інтернету", – кажуть у lifecell.



Оператори: зростання тарифів не планується



На початку 2021 року мобільні оператори підвищили вартість лише деяких тарифних планів, однак вони не очікують значного зростання.



"Вартість мобільного зв'язку в Україні – одна з найменших у світі, але ми не очікуємо значного зростання", – запевняють у "Київстарі".



"Ціна буде змінюватися через великі інвестиції операторів в інфраструктуру. Але якщо подивитися на середні витрати абонентів (ARPU) "Київстару" в третьому кварталі 2020 року, то за рік вони зросли лише на 9 гривень", – кажуть у компанії.



У "Vodafone Україні" стверджують, що тенденція 2021 року – це не підвищення ціни, а зміна тарифів відповідно до нових тенденцій у користуванні та попиті на послуги.



Є тенденція зниження вартості мегабайта, адже мобільним інтернетом стали користуватися більше й частіше, що збільшило обсяг інтернет-трафіку в тарифах. У Vodafone за 2020 рік ціна гігабайта знизилася на 12%.



lifecell на початку 2021 року змінив вартість семи тарифних планів з близько 80-ти. Вартість послуг у них зросла в середньому на 20-25 грн.



У компанії наголошують, що на зростання цін для абонентів вплинуло кілька факторів, найголовніший з них – постійні інвестиції та роботи над розширенням ємності та географії 4G-мережі.



"Подальшої зміни вартості пакетів послуг для абонентів найближчим часом не планується, але це також залежить від багатьох економічних факторів", – підсумовують у lifecell.



Зростання тарифів мобільних операторів на тлі падіння доходів від роумінгу відбувається не лише в Україні. Напередодні інформаційно-аналітичне агентство Content Review повідомило, що послуги зв'язку в Росіїї у 2021 році подорожчають на 15%.



Тарифи щороку зростатимуть на 15-20%



Консультант учасників ринку телекомунікацій Роман Хіміч каже, що потрібно обговорювати не зміну тарифних планів, а зміну ARPU (середній дохід з одного абонента) мобільних операторів.



Останні мають багато способів управління тарифами: вони можуть вводити нові, відключати старі і примушувати переходити на існуючі тарифи, збільшувати кількість хвилин, мегабайтів та смс у пакетах послуг з відповідним зростанням їх вартості.



ARPU – максимально простий для розуміння показник. Наприклад, у третьому кварталі 2020 року "Київстар" мав ARPU 78 грн. У порівнянні з третім кварталом 2019 року цей показник зріс на 14,5%. За словами Хіміча, ARPU мобільних операторів буде лише зростати, як зростав усі ці роки.



"Темпи цього зростання навряд чи будуть відрізнятися від темпів попередніх років, – вважає експерт. – Це максимум 15-20% на рік у гривні. Більше не виходить, бо українські домогосподарства не мають грошей.



Якщо не брати до уваги Київ і людей з достатком, то загалом Україна – країна дуже бідних людей. Тому мобільні оператори при всьому бажанні більш ніж на 15% на рік ARPU не піднімуть. 20% – це для них дуже оптимістично.



Український ринок дуже бідний, і мобільні оператори збирають з нього непристойно мало грошей навіть за східноєвропейським мірками.



Мобільні оператори в Польщі при 35-37-мільйонному населенні за 2019 рік заробили у 3,7 разу більше, ніж українські оператори, а Польща удвічі менша. Тобто їм потрібно обслуговувати удвічі меншу територію з аналогічною кількістю населення, а грошей – у 3,7 разу більше. Це дуже велика різниця, і це Польща, навіть не Німеччина".



За словами експерта, зростання ARPU обумовлене інвестиціями в розбудову мережі 4G і збільшенням витрат на оплату радіочастотного ресурсу.



Всеволод Некрасов



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