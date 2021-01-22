Виктория Гриб: Не выплачивают зарплату в связи с банкротством работодателя? Выход найден Перед Новым годом ко мне в личку ФБ «постучала» мама годовалого ребенка из Харькова. Просила каким-то помочь с трудоустройством её мужу, который в канун праздников потерял единственную работу. В процессе общения выяснилась, что её супругу выплатили выходное пособие в размере шестимесячного заработка. И это единственные средства, которые у них остались на жизнь. Что делать дальше – непонятно. Работу в период локдауна найти крайне сложно.



Хотя, будем откровенны, выходное пособие – не худший вариант в нынешних реалиях. Но в этом вопросе везёт не всем. Проблема невыплаты работодателями зарплаты своим сотрудникам особенно актуальна в связи с закрытием предприятий. А в условиях локдауна она приобрела просто катастрофические масштабы.



То есть, человек не только лишается права на своевременную оплату труда, но и права на получение зарплаты в связи с банкротством работодателя, которому он посвятил годы жизни.



Украина пыталась решить эту проблему задолго до пандемии коронавируса. Кажется, ещё в 2005 году мы ратифицировали основную часть Конвенции Международной организации труда №173 от 1992 года «О защите требований трудящихся в случае неплатежеспособности работодателя».



Однако извечная украинская политическая турбулентность, частая смена правительств и депутатского корпуса стали помехой для принятия необходимых законов.



Сейчас крайне актуально провести полную ратификацию Конвенции.



К чему это приведет?



В Украине будет создано так называемое «учреждение-гарант», которое сможет помочь с выплатой зарплаты в том случае, если работодатель не в состоянии рассчитаться с сотрудником из-за своей неплатежеспособности.



В прошлом году вместе с коллегами по Раде мы предложили на законодательном уровне решить поднятый вопрос. Для этого совместно подготовили и зарегистрировали проект закона №3332 о защите требований трудящихся в случае неплатежеспособности работодателя, который как раз и предусматривает обязательность Украины ратифицировать не только ІІ, но и ІІІ часть Конвенции.



Мы предлагаем установить, что Украина берет на себя обязательства удовлетворить требования, выдвинутые работниками к своему работодателю. Если наша инициатива пройдет, государство будет обязано обеспечить выплаты работникам в случае неплатежеспособности предприятия.



Поверьте, когда мы говорим о необходимости создавать условия для полной реализации права на труд, о возможности зарабатывать себе на жизнь – это не просто пафосные слова.



Это необходимость, без которой мы никогда не построим цивилизованное государство, ориентированное на социальную справедливость и защиту прав человека.



Виктория Гриб, народный депутат Украины

... ... Facebook Twitter Google+ Подписывайтесь на канал МинПром в Подписывайтесь на канал МинПром в Telegram , читайте нас в Facebook Twitter , чтобы первыми узнавать о новых материалах и ключевых событиях дня. Печать Отправить другу Отправить другу e-mail Вашего друга: Код: Введите код на картинке: * : Поля обозначенные * обязательны для заполнения!



Комментарии



... Новости партнеров Новости smi2.ru Новости smi2.ru ... ...



