Виктория Гриб: Не выплачивают зарплату в связи с банкротством работодателя? Выход найден

Перед Новым годом ко мне в личку ФБ «постучала» мама годовалого ребенка из Харькова. Просила каким-то помочь с трудоустройством её мужу, который в канун праздников потерял единственную работу. В процессе общения выяснилась, что её супругу выплатили выходное пособие в размере шестимесячного заработка. И это единственные средства, которые у них остались на жизнь. Что делать дальше – непонятно. Работу в период локдауна найти крайне сложно.
Хотя, будем откровенны, выходное пособие – не худший вариант в нынешних реалиях. Но в этом вопросе везёт не всем. Проблема невыплаты работодателями зарплаты своим сотрудникам особенно актуальна в связи с закрытием предприятий. А в условиях локдауна она приобрела просто катастрофические масштабы.
То есть, человек не только лишается права на своевременную оплату труда, но и права на получение зарплаты в связи с банкротством работодателя, которому он посвятил годы жизни.
Украина пыталась решить эту проблему задолго до пандемии коронавируса. Кажется, ещё в 2005 году мы ратифицировали основную часть Конвенции Международной организации труда №173 от 1992 года «О защите требований трудящихся в случае неплатежеспособности работодателя».
Однако извечная украинская политическая турбулентность, частая смена правительств и депутатского корпуса стали помехой для принятия необходимых законов.
Сейчас крайне актуально провести полную ратификацию Конвенции.
К чему это приведет?
В Украине будет создано так называемое «учреждение-гарант», которое сможет помочь с выплатой зарплаты в том случае, если работодатель не в состоянии рассчитаться с сотрудником из-за своей неплатежеспособности.
В прошлом году вместе с коллегами по Раде мы предложили на законодательном уровне решить поднятый вопрос. Для этого совместно подготовили и зарегистрировали проект закона №3332 о защите требований трудящихся в случае неплатежеспособности работодателя, который как раз и предусматривает обязательность Украины ратифицировать не только ІІ, но и ІІІ часть Конвенции.
Мы предлагаем установить, что Украина берет на себя обязательства удовлетворить требования, выдвинутые работниками к своему работодателю. Если наша инициатива пройдет, государство будет обязано обеспечить выплаты работникам в случае неплатежеспособности предприятия.
Поверьте, когда мы говорим о необходимости создавать условия для полной реализации права на труд, о возможности зарабатывать себе на жизнь – это не просто пафосные слова.
Это необходимость, без которой мы никогда не построим цивилизованное государство, ориентированное на социальную справедливость и защиту прав человека.
Виктория Гриб, народный депутат Украины
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