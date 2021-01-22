Деньги охотятся за товаром. Что такое инфляция Инфляция — один из самых известных в народе экономических терминов. Все знают, что это о повышении цен. Но суть, причины, а тем более виды инфляции для многих загадка — обо всем этом мы и расскажем простыми словами.



Что такое инфляция?



Инфляция (происходит от латинского слова inflatio — «вздутие») — долговременное повышение общего уровня цен на товары и услуги. В результате на одну и ту же сумму денег человек или компания может купить все меньше материальных ценностей и услуг, чем прежде. Иначе говоря, снижается покупательная способность денег, национальная валюта обесценивается — утрачивает часть своей реальной стоимости.



Для примера построим простую модель. Допустим сегодня билет на пригородный поезд, которым человек добирается до работы, стоит 30 грн, набор продуктов, которые он покупает, — 4000 грн, за коммунальные услуги он платит 1100 грн в месяц. Через полгода этот же человек обнаруживает, что билет стоит уже 40 грн, набор продуктов – 5200 грн, а за коммуналку надо отдать 1270 грн. Тогда наш герой идет к начальству и выбивает себе повышение зарплаты с 15 тыс. грн до 17 тыс. грн. Теперь он получает больше денег, но не живет богаче – потому что цены выросли, а гривня стала стоить дешевле.



Как правило, при инфляции нет одновременного роста цен сразу на все товары и услуги: одни из них могут дорожать довольно быстро, другие – стоять на месте или даже снижаться. Поэтому для оценки инфляции используется как общая оценка уровня цен в стране (и их динамики) – т.н. «дефлятор ВВП», так и оценка изменения цен на определенные корзины товаров и услуг.



В открытой, рыночной экономике (как в Украине) инфляция проявляется в форме повышения цен и зарплат. Если же в стране административно-командная система, то инфляция оказывается «скрытой»: государство запрещает торговле повышать номинальные цены, но в результате возникает товарный дефицит.



Последствия инфляции



Первое и главное следствие – сокращение реальных доходов населения. Первыми страдают люди, которые получают невысокий фиксированный доход (проценты по депозиту, не соцвыплаты, зарплаты, если они не индексируются). Именно поэтому инфляцию иногда называют «налог на бедных». Возникает недоверие к власти, влекущее политическую нестабильность.



При высокой инфляции люди начинают минимизировать использование национальной валюты (нет смысла держать ее у себя – она обесценивается). Становится невыгодно делать сбережения, открывать вклады, клиенты банков снимают деньги со счетов – и покупают на них не только товары и услуги, но и, к примеру, иностранную валюту.



Высокая инфляция разрушительно действует на финансовую систему страны и экономику в целом. Из-за роста нестабильности на финансовых рынках банкам становится невыгодно выдавать бизнесу и гражданам долгосрочные кредиты, что влечет еще большее подорожание товаров и услуг. Нарушается инвестиционный процесс, так как работу предприятия невозможно спланировать наперед — а это одно из основных условий для инвестирования.



Особенно плохо, если инфляция становится галопирующей (выше 10% в год), а тем более перерастает в гиперинфляцию (по разным оценкам, свыше 50% или даже 200% в год). В худшем случае люди даже начинают использовать для расчетов валюты других стран и суррогаты денег (золотые и серебряные изделия, спиртное, продукты и т.д.) или чаще проводить бартерные сделки, когда один товар обменивается на другой.



Как измеряют инфляцию



В большинстве стран инфляцию измеряют примерно одним и тем же способом: берут т. н. потребительскую корзину — набор продуктов, товаров и услуг, которые регулярно покупает среднестатистический человек или семья (домохозяйство). Такая метрика называется индексом потребительски цен (ИПЦ). Соответствующая «корзина» товаров и услуг в Украине состоит из 328 пунктов, включая продукты, одежду, коммунальные услуги, бытовую технику, цены на проезд (расчеты проводятся по сложным формулам с учетом «веса» каждого блага в выборке).



Еще одна важнейшая метрика — это дефлятор ВВП. При его расчете учитываются не только потребительские, а все группы товаров и услуг (в том числе инвестиционные). Название объясняется просто: стоимость всей произведенной в стране конечной продукции за определенный период (год) пересчитывают в ценах базового периода (в Украине сейчас — 2016 г.), которые обычно на какой-то процент ниже. На этот процент и уменьшают (дефлируют) ВВП текущего года, чтобы понять, реальный уровень производства (независимый от повышения цен).



Есть и другие способы измерить инфляцию – индекс цен производителей (отражает себестоимость выпуска без учета добавочной цены дистрибуции и налогов с продаж), индекс расходов на проживание (учитывает баланс повышения доходов и роста расходов), индекс цены активов (изменение стоимости акций, недвижимости, заемного капитала и пр.), Используются учеными-экономистами, банковскими и правительственными аналитиками.



Отчего возникает инфляция?



Если очень просто — то общий уровень цен в экономике растет тогда, когда денег становится больше по отношению к количеству благ, которые можно за них купить; либо когда дорожает само производство товаров и услуг. Другими словами, различают инфляцию спроса и инфляцию предложения.



Инфляция спроса — это повышение цен, обусловленное увеличение спроса на товары и услуги в результате роста доходов населения, государственных расходов и т.п. Говоря фигурально, это когда слишком много денег "охотится" за тем же количеством товара.



Инфляция предложения (затрат) — повышение цен, вызванное подорожанием факторов производства (сырья, электроэнергии, топлива, заработной платы), что приводит к повышению себестоимости выпуска товаров или оказания услуг.



Эти виды инфляции нередко комбинируются. Вследствие инфляции затрат может сократиться предложение — и оказывается, что все столько же денег "охотится" за меньшим количеством товаров.



Часто инфляция возникает из-за неправильной монетарной политики. Например, высшее руководство государства склонно возникающие проблемы в экономике «заливать» деньгами, а сверхдоходов у бюджета для этого нет – и выбирается самый простой путь: "печатать" деньги (проводить эмиссию нацвалюты). Если при этом руководство центробанка страны находится в зависимом положении и не может сопротивляться давлению высшего политического руководства – начинает раскручиваться спираль инфляции. Характерный пример – Беларусь на протяжении последних 25 лет.



Бывает, у страны просто нет внятной монетарной политики, и она печатает деньги только потому, что не умеет управлять экономикой другими методами. Пример – Зимбабве.



Бывает, государственные расходы из-за кризиса резко возрастают, а доходы – падают. Тогда государство прибегает к денежной эмиссии, увеличивая денежную массу сверх потребностей товарного обращения. Пример – многие страны мира в 2020-м, когда пандемия Covid-19 потребовала резкого увеличения госрасходов, а доходы упали из-за экономического кризиса, последовавшего за пандемией.



Еще один вариант – чрезмерное расширение денежной массы за счет массового кредитования, когда финансовый ресурс для берется не из сбережений, а из чрезмерной эмиссии обязательств, номинированных в нацвалюте (в том числе банками). Пример – Латвия в 2008-2010 гг.



В Украине всплеск инфляции был в 2014-2015 гг., когда из-за потери части территорий с их промышленным потенциалом и военных действий на востоке страны произошло сокращение реального объема национального производства. Это привело к росту цен, так как меньшему объему товаров и услуг соответствовало более-менее прежнее количество денег.



Виды инфляции: по темпам



Низкая — до 4-6% в год. Считается, что такая инфляция комфортна и для потребителей, и для предпринимателей. Такая инфляция позволяет экономике развиваться.

Умеренная — от 6 до 10% в год. Такой уровень не разрушителен для экономики, но указывает, что, возможно, с монетарной политикой центробанка что-то не так. Есть опасность, что умеренная инфляция выйдет из-под контроля.

Высокая (галопирующая) — от 10 до 100% в год. При таком уровне возникает нестабильность на рынке, финансовое планирование затрудняется.

Гиперинфляция — в этом случае рост цен составляет сотни и тысячи процентов, а деньги приходится печатать непрерывно. Обычно гиперинфляция означает крах системы финансового обращения в стране.



Чем инфляция отличается от девальвации



В обоих случаях речь идет об обесценении национальной валюты, но инфляция отражает падение покупательной способности денежной единицы при приобретении товаров и услуг внутри страны, а девальвация — уменьшение ее стоимости по отношению к другим валютам. Чаще всего это взаимосвязанные явления, однако темпы инфляции и девальвации могут отличаться в разы.



Инфляция в Украине



Посмотрим на индекс инфляции за последние годы, с момента Революции Достоинства. В 2013-м этот индекс составил 100,5%, в 2014-м подскочил до 124,9%, а в 2015-м и вовсе поставил рекорд: 143,3% Далее экономика начала приходить в норму, а индекс инфляции – снижаться. В 2016-м он составил 112,4%, в 2017-м – 113,7%, в 2018-м – 109,8%, в 2019-м – 104,1% и в 2020-м – 105%.



Индекс инфляции рассчитывается как соотношение стоимости рыночной корзины в текущем году к стоимости рыночной корзины в базовом году и умножается на 100%. Напомним, что в Украине он рассчитывается по корзине, которая включает 328 наименований товаров и услуг.



Что нас ждет в плане инфляции в 2021-м? 21 января правление НБУ решило сохранить учетную ставку на уровне 6% и повысило инфляционный прогноз на 2021 г. до 7%. Также в Нацбанке напомнили, что в 2020 г. инфляция составила 5%, достигнув центральной точки целевого диапазона со значительным ускорением до конца года благодаря восстановлению экономической активности.



Теперь НБУ прогнозирует, что в январе индекс потребительских цен достигнет 6,2% в годовом измерении, в марте инфляция составит 7%, в июне — превысит 8%. То есть восстановление экономики в нынешнем году будет сопровождаться ростом инфляции. Тем не менее, по прогнозу НБУ, к концу года потребительская инфляция замедлится до 7% и в первой половине 2022-го войдет в целевой диапазон (5,9%).



Что же касается дефлятора ВВП, то он в Украине обычно выше, чем потребительская инфляция. И, по самым свежим данным Госстата, в первые три квартала 2020 г. колебался в диапазоне 5 — 7,9% а за 2019 г. составил 8,1%.



Как борются с инфляцией



Наиболее распространенный способ – сокращение государственных расходов и одновременно проведение т. н. «политики дорогих денег» (достигается в первую очередь повышением процентной ставки). Основная задача этих мер — уменьшить объем денег в обращении и замедлить скорость обращения денег. Для этого власти страны:



- повышают налоговую нагрузку

- снижают бюджетные расходы

- сокращают объемы кредитования

- замораживают рост заработной платы.



В каждом случае рецепт своей. Скажем, если инфляция связана с повышением издержек на сырье, то самым эффективным способом улучшить ситуацию будет поиск более дешевых сырьевых товаров.



Инфляция как стимул для деловой активности



Нельзя сказать, что инфляция всегда только зло. Во-первых, умеренная инфляция – естественный экономический процесс. У каждого нацбанка в каждой стране – свое видение «нормального» уровня инфляции; обычно в развитых странах это от 0,5% до 4% в год.



Умеренная инфляция положительно действует на экономику: она стимулирует товарооборот, способствует расширению производства и инвестированию. Ожидание роста цен в будущем побуждает потребителей не откладывать деньги «под матрац», а приобретать товары уже сегодня. Либо хранить деньги в банках, чтобы уберечь их от обесценивания. Это в свою очередь стимулирует капитальные вложения банковского капитала в производство.



В ситуации умеренной инфляции предприниматели, взявшие кредит, легче расплачиваются по долгам и берут новые займы, ожидая, что рост цен вновь облегчит расчет по кредитам. Так стимулируется деловая активность.



Американский экономист, нобелевский лауреат Милтон Фридман говорил: «Инфляция — одна из форм налогообложения, не нуждающаяся в законодательном одобрении». Не только он, но и многие другие экономисты рассматривают инфляцию как своего рода налог государства, на держателей накоплений, поскольку денежный капитал из-за инфляции обесценивается.



Денис Лавникевич





... ... Facebook Twitter Google+ Подписывайтесь на канал МинПром в Подписывайтесь на канал МинПром в Telegram , читайте нас в Facebook Twitter , чтобы первыми узнавать о новых материалах и ключевых событиях дня. Печать Отправить другу Отправить другу e-mail Вашего друга: Код: Введите код на картинке: * : Поля обозначенные * обязательны для заполнения!



Комментарии



... Новости партнеров Новости smi2.ru Новости smi2.ru ... ...



