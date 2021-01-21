Віктория Гриб: Скорочення викидів в атмосферу. Коли це нарешті станеться? Скорочення викидів в атмосферу: давайте тверезо поглянемо на речі. Що ж ми маємо станом на сьогодні? Що зробили для захисту клімату? Адже в найближчі десятиліття – це одне найбільш пріоритетних завдань.



Вступивши 2011 року до Енергетичного співтовариства, Україна обрала курс на реформування та впровадження європейських стандартів, серед іншого й екологічних.

Ми розробили Національний план скорочення викидів (НПСВ) в атмосферу, але одразу наштовхнулися на купу проблем. У нас спершу навіть не було розуміння, як профінансувати вимоги, визначені Нацпланом.



Це загрожувало зупинками підприємств, розбалансуванням енергосистеми та невиконанням міжнародних зобов'язань.



Аби уникнути загроз енергетичній безпеці, необхідно забезпечити якісне виконання Нацплану та його повноцінне фінансування!



Учора на комітетських слуханнях, присвячених саме реалізації НПСВ, знову спливли ті самі проблеми.



Як варіант, пролунала ідея в чергове відтермінувати реалізацію НПСВ. Цього нам зробити ніхто не дозволить. Терміни й без того вже змінювали. На жаль, наразі я так і не почула конкретних дій, яким чином ми збираємося виконувати обіцянки. Скидається на те, що Україна надто легко підписує зобов'язання, а потім, коли доводиться їх виконувати, знову й знову просить відтермінування.



Моя пропозиція:



Уряду необхідно створити єдиний майданчик для проведення діалогу на державному рівні. Адже зараз їх існує декілька, а комунікація між ними на досить низькому рівні.

Кабінет Міністрів повинен зрештою розробити та затвердити механізм фінансування Нацплану з одночасним забезпеченням сталого функціонування енергосистеми.



Необхідно сформувати спецфонд для цільового використання надходжень від екологічних податків, запровадження механізмів екологічної модернізації, впровадження фінансових стимулів залучення позикового капіталу на екологічні проєкти.



Варто надати стимули промисловим підприємствам з проведення заходів щодо екологічної модернізації. А для цього прискорити ухвалення необхідних законопроєктів. І закласти кошти на відповідні потрібні до Держбюджету. І не розраховувати на те, що вдасться без стимулів проскочити коштом промисловості, яка й без того переживає рецесію.



Репресивними заходами ми нічого не доб'ємося. Інакше «завалимо» всю економіку.



Також варто залучити Міненерго, Мінфінан та Міністерство захисту навколишнього середовища й забезпечити фінансування програм природоохоронного спрямування. В ПОВНОМУ ОБСЯЗІ.



Нарешті потрібно визначити відповідальних осіб та відомств за процес реалізації Нацплану. Створити екологічний фонд, який матиме не тільки повноваження, але й ресурси.



Фінансова складова є ключовою для успішної реалізації всіх зобов'язань, які прописані у НПСВ.



Вікторія Гриб, народний депутат України

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