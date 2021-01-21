Цены на газ снизили, но платежки все равно будут космическими Обещанного правительством снижения газовых платежек на 30-40% украинцам следует ждать лишь в марте. В январе платежки уже начислены в соответствии с декабрьскими ценами на газ, а в феврале придут в соответствии с январскими, которые были самыми высокими в нынешнем отопительном сезоне. Доставку газа потребители также оплатят в соответствии с тарифами, которые были повышены с 1 января в среднем в 1,7 раза. Отменить это правительство не в силах – задним числом решения власти не действуют.



Постановление об ограничении цены газа для бытовых потребителей на уровне 6,99 грн/куб. м опубликовано вчера и будет действовать с 1 февраля до 31 марта. Снижение граничного тарифа на распределение газа в региональных сетях (платежка за доставку) до 1,79 грн для 14 из 41 облгаза регулятор НКРЭКУ принял на сегодняшнем заседании.



Правительственное постановление поможет тем, кто имеет в домах автономное отопление, но при этом включает "зеленый свет" повышению тарифов на тепло и горячую воду в многоквартирных домах. Ограничение цены не распространяется на цену газа для тепловиков.



Помимо прочего, частные поставщики газа могут наказать бюджет на миллиарды гривен: в ответ на требование продавать населению газ ниже рынка, они по решению судов могут получить компенсацию, которая будет выплачена из госбюджета.



Цену на газ 6,99 грн/куб. м зафиксировали на два месяца



На сайте Кабмина вчера вечером было опубликовано постановление, согласно которому с 1 февраля до 31 марта 2021 года "граничная цена на природный газ по договорам поставки между бытовыми потребителями и поставщиками, в том числе поставщиком "последней надежды" ("Нафтогаз"), устанавливается на уровне 6,99 грн за 1 куб. м (с учетом налога на добавленную стоимость и платы за транспортировку магистральными газопроводами)". Документ был утвержден на заседании Кабмина 18 января. В правительстве заявили, что благодаря ему, стоимость газа для населения снижается на 30-40%.



О том, что в начале февраля платежки придут в соответствии с огромными ценами января, в Кабмине предпочитают не говорить. "Задним числом решение правительства задействовано не может быть. В январе платежки уже начислены по ценам декабря. А в феврале – января", - сказала 112.ua координатор энергетических программ гражданской сети "Опора" Татьяна Бойко.



Как известно, опубликованная в конце декабря (с поставкой населению в январе) цена возросла на 12%, достигнув самых высоких значений в нынешнем отопительном сезоне 7-9 грн/куб. Дороже всех продавал газ "Львовэлектросбыт" - 10,8 грн/куб.



В Киеве отапливаемое газом частное домохозяйство (при базовом расчете – дом площадью 150 кв. м, расход газа 4 471 куб. м в год) за потребленный в январе газ (не менее 400 куб. м с учетом морозов) заплатит 3952 грн, если оно клиент "Киевгазэнерджи" (в декабре повысили цены с 8,82 до 9,88 грн), или 2956 грн, если его поставщик Yasno (повысили цену с 6,49 до 7,39 грн/куб. м), или же 2888 если покупает газ у "Нафтогаза" (повысил цену с 6,33 до 7,22). Тариф на доставку в Киеве с 1 января повысился на 14%, а в среднем по Украине вырос в 1,7 раза.



Цены на февраль поставщики газа населению должны опубликовать не позднее 26 января, за 5 дней до введения цены в действие. Платежки потребители получат в марте. "Чтобы поставщики газа могли работать с нулевой, а не отрицательной рентабельностью, закупочная цена газа должна быть не выше 6,5 грн. Ведь еще около 26 коп. в каждом кубе - это плата за перекачку газа магистральными газопроводами. Такой низкой закупочной цены сейчас нет", - сказал 112.ua президент ассоциации "Газовые трейдеры Украины" Андрей Мизовец.



На Украинской энергетической бирже 4-16 января газ стоил 8,6 грн за ресурс февраля и около 8,3 грн за ресурс ПХГ.



Ассоциация поставщиков энергоресурсов от имени своих членов заверила, что решение правительства будет выполняться и на время действия постановления цена на газ не будет превышать граничную 6,99 грн/куб. В Ассоциацию входят 30 газсбытов. В целом газсбыты поставляют газ около 90% бытовых потребителей. Ранее о намерении продавать газ по цене не выше 6,99 грн заявил второй по величине игрок в сегменте поставок газа населению "Нафтогаз Украины".



Согласно замыслу правительства, именно "Нафтогаз" должен подбирать (на ППН) всех клиентов, в случае если другие поставщики не смогут обеспечить им цену 6,99 грн/куб. м. Это подтвердил, в частности, и. о. министра энергетики Юрий Витренко в недавнем интервью DW. Он отметил, что клиенты поставщиков, которые не смогут продавать газ по 6,99/куб. м, "безболезненно перейдут к оператору последней надежды" - "Нафтогазу".



"Если говорить о независимых частных поставщиках, трейдерах, которые вышли в этот сегмент (не "облгазсбыты"), то часть из них возьмет на себя ношу отрицательной прибыльности при поставках газа населению, чтобы не терять своих клиентов. Объемы поставок населению не такие уж и большие, чтобы не перекрыть их за счет других направлений (продаж газа промышленности в частности). Какой-то период в феврале бытовые потребители будут дотироваться за счет промышленного сегмента. Но часть трейдеров, возможно, приостановит поставки, и их потребители уйдут на ППН", - сказал Андрей Мизовец.



12 грн за куб. м газа в феврале – сущая выдумка



Премьер Денис Шмыгаль утверждает, что если бы цена на газ не была ограничена, то уже в феврале кубометр газа для населения стоил бы 12 грн. По словам экспертов, это не отражает реальную ситуацию: на рынке как раз наметился тренд к снижению цен на газ, и, вероятнее всего, в феврале они упадут.



"Есть все основания ожидать снижения цены в феврале. Цены на TTF уже ниже 20 евро за МВт. Мы также видим фьючерсы. Газ с поставкой в марте предлагается уже по 17 евро, в апреле – 16,4, на май – 15,9. В ПХГ газа много, добыча стабильная, большая часть отопительного сезона пройдена. Случись резкое потепление – цены вообще рухнут, как в прошлом году", - предупреждает директор ExPro Consulting Геннадий Кобаль.



В этом случае, поставщики могут отыграться, предупреждают эксперты: рыночные цены спустятся до 6 грн, а они будут держать на отметке 6,99 в соответствии с постановлением, компенсируя понесенные убытки, предупреждают эксперты.



Не выполнять постановление правительства участники рынка не могут. По словам Мизовца, в рамках своих нынешних полномочий регулятор НКРЭКУ может назначать внеочередные проверки лицензиатов, штрафовать поставщиков газа и наказывать вплоть до лишения лицензии. "Насколько нам известно, регулятор планирует ужесточения в этом направлении", - сказал президент ассоциации "Газовые трейдеры Украины".



Зеленый свет повышению тарифов на тепло и горячую воду



Одним из главных камней преткновения в решении установить граничную цену на газ был пункт, в соответствии с которым ее действие распространялось на тепловиков. В финальной редакции постановления он отсутствует.



Как сообщалось, тарифы на тепло уже трещат по швам. С января НКРЭКУ уже повысила тариф для поставщиков тепла – 23 ТЭЦ и когенерационных установок.



Цена, по которой "Нафтогаз" продает газ тепловикам, привязана к формуле, учитывающей изменения цены на хабе TTF. С учетом происходящих изменений в ноябре "Нафтогаз" продавал газ тепловикам по 5375,37 грн за 1 тыс. куб. м (без учета НДС и расходов на транспортировку газа по магистральным и распределительным трубопроводам), в декабре цена повысилась до 6103,1 за 1 тыс. куб. м. С учетом повышения цен на газ даже до 6103,1/1 тыс. куб. м (цена на январь еще не объявлена) и увеличения размера минимальной заработной платы тарифы на тепловую энергию и коммунальные услуги должны быть пересмотрены в сторону увеличения, говорится в обращении Владимира Кличко к президенту Владимиру Зеленскому. Мэр Киева является главой Ассоциации городов Украины, от имени которой и адресовал обращение президенту.



"При существующих условиях предприятия теплоснабжения не могут существовать с действующими тарифами. Их пересмотр приведет к росту почти в полтора раза", - сказано в сообщении Кличко. Дальнейшее увеличение стоимости природного газа для теплопоставляющих предприятий ухудшит их способность осуществлять расчеты с "Нафтогазом", предупредили в АГУ.



По состоянию на конец 2020 года задолженность тепловиков за потребленный природный газ составляла 43,7 млрд грн, что почти на 9 млрд грн больше, чем на начало отопительного сезона. НАК отрезает от газоснабжения контрагентов, которые не смогли достигнуть уровня расчетов 90%. В результате подача тепла в населенные пункты и объектам социальной сферы может быть приостановлена, а рост коммунальных услуг приведет к существенному увеличению трат из госбюджета на выплату льгот и субсидий, росту задолженности населения за коммунальные услуги и социального недовольства в обществе.



В АГУ отметили, что с просьбой не допустить роста цен на газ для ТКЭ обращались к премьер-министру Денису Шмыгалю еще 28 декабря.



По информации 112.ua, несколько вариантов постановления Кабмина содержали пункт о распространении действия граничной цены газа на PSO для ТКЭ. Вариант постановления с граничной ценой для ТКЭ видела и Татьяна Бойко: он появился на сайте Минэнерго, но был затем был снят.

Как будет ограничена плата за доставку газа



Наряду с ограничением цены газа до 6,99 грн/куб. м, будет ограничен размер тарифа на его распределение – до 1,79 грн/куб. м, сообщил глава энергетического комитета Верховной Рады Андрей Герус на своей странице в Facebook. По его словам, такое решение было одобрено на совещании у президента Украины Владимира Зеленского.



НКРЭКУ уже приступила к процессу снижения тарифов. На сегодняшнем заседании снижены тарифы на распределение для 14 из 41 облгаза – до 1,66-1,79 грн (без НДС).



Не совсем ясно, как в соответствии с этой логикой поступать с облгазами, у которых и после 1 января цена остается ниже 1,79 грн, говорит Мизовец: повышать им тариф до 1,79?



В группе РГК, крупнейшем объединении операторов ГРС, сообщили, что из-за снижения тарифа на распределение операторы будут нести убытки. "Около 40% тарифных средств используются на закупку природного газа для технологических потерь (в результате изношенности газовых сетей, аварийных ситуаций). В декабре его цена выросла на 54%", - сообщили в пресс-службе РГК, отметив, что в тарифах на распределение на 2021 год (были повышены с 1 января) учтена стоимость технологического газа 5850 грн/1 тыс. куб. м, тогда как стоимость ресурса на хабе TTF в январе достигала 9650 грн/тыс. куб. м. Даже по такой цене компания не может купить газ на рынке, что может "создать дисбаланс в отношениях газораспредилительных компаний и Оператора ГТС, приведет к ухудшению его финансового состояния", предупредили в компании. Речь о несанкционированных отборах газа из системы магистральных газопроводов.



Справедливые тарифы на распределение газа в региональных сетях подсчитать непросто: органы, которые могли бы дать реальное заключение об объемах использования технологического газа в системе региональных газопроводов, полностью уничтожены, сказал 112.ua координатор в "Экспертной платформе по энергоэффективности" Игорь Черкашин.



Если раньше НКРЭКУ утверждала тарифы облгазов только при наличии заключения Государственной инспекции по энергосбережению, которая осуществляла контроль за эффективным использованием топливно-энергетических ресурсов, то сейчас, после ее ликвидации, впрочем, как и всей системы энергоаудита в Украине, чиновники могут полагаться только на расчеты, поданные самими облгазами, рассказал 112.ua Черкашин. Государственная инспекция по энергосбережению следила, как облгазы инвестируют в снижение потерь в газовых сетях, а также следила за качеством газа, который подается в домохозяйства. Известно, что при манипуляциях с низким давлением возможны злоупотребления, в результате которых чайник греется медленнее, а счетчик крутится быстрее. При низком давлении теплотворность газа понижается, а вот заработки облгазов, наоборот, растут. "В бытность, когда инспекция еще существовала, в ходе проверки одного из газовых хозяйств был выявлен факт, что газа было продано больше, чем получено по факту из магистральной трубы. Фокус был достигнут с помощью сниженного давления", - рассказал Черкашин.



Инспекция была ликвидирована в числе других более 40 правительственных органов правительством Арсения Яценюка.



Поставщики газа будут требовать компенсацию



Требование правительства продавать газ по цене ниже рыночной дает основания участникам рынка требовать компенсацию из госбюджета. "Можно ожидать, что поставщики газа обратятся к правительству за компенсацией, после того как будет понятна стоимость закупки ресурса на февраль. Практика подобных компенсаций существует – "Нафтогаз" не так давно получил компенсацию за поставки газа населению в рамках выполнения PSO в 2015-2020 гг.", - сказал 112.ua глава правления Ассоциации поставщиков энергоресурсов Артем Компан.



Как сообщалось, в вопросе компенсации за разницу между рыночной ценой газа и ценой, утвержденной Кабмином PSO для населения, на сторону "Нафтогаза" стали суды. Компенсация из госбюджета была выплачена госкомпании в рамках схемы с урегулированием долга "Укрнафты".



Если и в случае с граничной ценой суды примут стороны поставщиков, речь будет идти о нескольких миллиардах гривен, которые придется выплатить им из бюджета в качестве компенсации, говорят эксперты. "Устанавливая цену ниже рыночной, правительство обязано предусмотреть источники компенсации в этом же документе", - подчеркнула Татьяна Бойко.



"Нафтогаз" отсудил компенсацию, поскольку есть прямая действующая норма закона.



Учитывая, что о намерении требовать компенсацию заявила ассоциация, представлявшая интересы газсбытов, на которые приходится около 90% в поставках газа населению, речь может идти о компенсации за 3-4 млрд куб. м и разнице минимум 2 грн между рыночной и установленной Кабмином граничной ценой, добавил Кобаль.



Елена Голубева



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