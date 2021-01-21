Дмитрий Шпенов: Пересмотр отношений с МВФ: как правильно это сделать? В первой декаде января в Украине возобновила работу Миссия МВФ по вопросам пересмотра программы в формате stand by. В условиях, когда наша страна формирует бюджет, опираясь в значительной мере на внешнее финансирование, результаты переговоров с Фондом более чем важны. Однако в стратегической перспективе зависимость от внешнего финансирования не отвечает национальным экономическим интересам Украины.



Министр финансов Марченко заявил, что хочет, чтобы в ближайшей перспективе отношения между Украиной и МВФ изменились на более конструктивные. Чтобы деньги, которые выделяет Фонд, шли не на прямое финансирование дефицита бюджета, а на увеличение резервов Национального банка, что поможет увеличить объемы финансирования трансформации экономической системы страны. По мнению министра, это может произойти уже в 2023 году.



Подход к сотрудничеству с МВФ, озвученный министром финансов, можно назвать государственным. Приятно, что во главе главного финансового ведомства стоит менеджер, понимающий, что проедание кредитов ведет Украину в пропасть экономической отсталости. Это очень смелое заявление и уверен, оно по достоинству было воспринято деловыми кругами и экспертным сообществом.



Тем не менее, как человек, пришедший во власть с производства, я знаю, как работает реальная экономика и в каких условиях сегодня вынужден работать бизнес. Поверьте, это не условия стимулирования, это постоянное выживание.

Прошлый 2020 год стал провальным по привлечению в Украину прямых иностранных инвестиций. Это говорит о том, что даже самые хороши и оптимистические прогнозы власти всегда должны подкрепляться действиями.



Такими действиями должны стать формирование властью прозрачной и понятной бизнесу экономической политики, которая предполагает активное стимулирование экономики и достижение стабильных и долгосрочных темпов роста ВВП. Естественно, такая политика должна подкрепляться верховенством права и надежной защитой прав инвесторов. Только в таких условиях МВФ из инстанции последней надежды сможет стать партнером по развитию Украины.



Дмитрий Шпенов, народный депутат Украины

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