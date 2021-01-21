Донбасс против Невады. Нужен ли Илону Маску украинский литий Западные компании вкладывают миллионы долларов в разработку месторождений лития, а вот Украина пока со своими не может навести порядок, но… ждет основателя Tesla!



Еще один Hyperloop



Офис президента Владимира Зеленского наконец-то придумал, зачем еще, кроме посещения музея украинского ракетостроителя Сергея Королева, нам нужно приглашать в Украину основателя компании Tesla Илона Маска.



"Я назову только одну тему — литий. У нас есть залежи лития, есть возможности, как этот литий производить и поставлять", — заявил заместитель главы Офиса президента Игорь Жовква.



Но насколько Илону Маску интересна Украина с ее литием, который незаменим для батарей Tesla? Не станет ли это еще одним проектом вроде Hyperloop, за счет реализации которого украинские власти пытались продвинуть страну в список технологически передовых?



Что это за рынок?



Литий сегодня, действительно, один из самых обсуждаемых металлов, поскольку используется при изготовлении аккумуляторов для все более набирающем обороты производстве электромобилей. Именно поэтому цены на литий выросли с $5 тыс. в 2010 г. до $16,5 тыс. за тонну в 2018 г. Однако как и всякий сырьевой продукт, его котировки то падают, то поднимаются. И в случае с литием — такая же ситуация: после пика 2018 г. цены обрушились и в начале текущего года балланcируют на уровне $6 тыс. за тонну.



В 2018 г. в мире было добыто около 36 тыс. т лития, при этом только 40% металла пошло на производство аккумуляторов, а остальное — на выпуск керамики и стекла, смазочных материалов и на потребности металлургии.



Что собой представляет мировой рынок лития? По данным Геологической службы США за 2018 г., глобальные запасы металла распределяются между Чили (58%), Австралией (19%), Аргентиной (14%) и Китаем (7%).



Но это речь идет о залежах. Картина основных добытчиков выглядит несколько иначе: по итогам того же 2018 г., 60% добычи лития приходилось на Австралию, 19% — на Чили, 9% — на Китай и 7% — на Аргентину.



Только за последние полгода можно найти не один десяток новостей о том, что компании расширяют производство лития или запускают новые проекты. Например, канадская Rock Tech Lithium сообщила о намерении привлечь $400 млн для строительства в Восточной Германии завода по производству гидроксида лития. Турция запустила завод по производству лития мощностью 10 тыс. т в год с перспективой увеличения производства до 60 тыс. т в год. Чилийская компания SQM выпустит акции на $1,1 млрд. для финансирования литиевых проектов — в расширение мощностей с 70 тыс. т до 180 тыс. т к 2023 г. у себя в стране, а также планирует запустить совместный проект с компанией Wesfarmers по организации производства лития в Австралии мощностью 50 тыс. т в год. Еще один пример — австралийская горнодобывающая корпорация Rio Tinto сообщила о своей заинтересованности в проекте разработки литиево-борного месторождения Jadar в Сербии.



То есть рынок добычи лития активно развивается и строит планы, ожидая очередного повышения цен на этот металл. Однако Украины, как видим, в этом списке перспективных проектов пока нет — и вот почему.



Мутная история: добыча лития в Украине



В Украине действительно есть месторождения лития — Шевченковское в Донецкой области, а также Полоховское и Станкуватское — в Кировоградской. Информацию о запасах лития еще в 2005 г. засекретила СБУ, однако, по отдельным сведениям, запасы литиевых руд на Шевченковском месторождении по категории С1 составляют 5,7 млн т, по категории С2 — более 8 млн т.



Разрешения на добычу лития были выданы без конкурса. Так, в 2017 г. спецразрешение на Полоховское месторождение получило ООО «Укрлитийдобыча», а в феврале 2018 г. — компания «Петро-Консалтинг» на Шевченковское месторождение. СМИ после этого активно писали о схемах, которые применялись для передачи месторождений для освоения приближенными к власти людьми.



Однако с самого начала было понятно, что компании, получившие в свое распоряжение месторождения, не планируют самостоятельно их разрабатывать — таких денег у них не было. Это были фирмы-посредники, которые планировали привлечь зарубежных инвесторов.



Впрочем, в апреле прошлого года выдача спецразрешения компании "Петро-Консалтинг" была отменена судом по иску Генеральной прокуратуры, потом это было оспорено, и теперь Государственная служба геологии и недр (Госгеонедр) не может провести конкурс, поскольку эти попытки блокируются в судах.



Поэтому пока западные компании вкладывают миллионы долларов в разработку месторождений, украинские власти не могут разобраться, кто же имеет право разрабатывать отечественные запасы.



Маск становится добытчиком



Напомним, что литий — составляющая литий-ионных аккумуляторов, которые используются для производства электрокаров Tesla. Еще в 2016 г. Илон Маск, скорее всего в шутку, заявил, что при растущем объеме производства электрокаров для выпуска полумиллиона автомобилей ему понадобится весь литий, который добывается в мире. 500 тыс. авто его компания продала в прошлом году, однако весь литий, как видим, не скупила.



Однако чтобы значительно сократить издержки, в частности, за счет снижения стоимости аккумуляторов, и обеспечить таким образом выпуск доступного автомобиля стоимостью $25 тыс., Илон Маск решил заняться добычей лития самостоятельно. Компания Tesla получила разрешение на добычу в Неваде, в непосредственной близости от своей Nevada Gigafactory, где совместно с японской Panasonic изготовляет аккумуляторы. Поэтому даже если у него и были планы по разработке месторождений, легче всего их реализовать там, где можно контролировать вложение средств и получить понятную отдачу.



Не надо обольщаться



Итак, заявления Жовквы, что Украина может предложить Маску добывать у нас литий, преждевременны. Для начала нужно, как минимум, решить все вопросы юридической очистки этих месторождений от всевозможных исков со стороны прежних правообладателей.



К тому же организация добычи литиевой руды и ее обогащение потребует значительных инвестиций. И тут нам в помощь рейтинг Украины в Doing Business, который демонстрирует легкость ведения бизнеса. Например, по такому показателю, как "подключение к электросетям", Украина на 128-м месте, по показателям "регистрация собственности и бизнеса", "обеспечение выполнения контрактов", "налогообложение" — в шестом десятке рейтинга, а по показателю "решение вопросов неплатежеспособности" — вообще на 146-м.



Поэтому вряд ли Илона Маска заинтересует перспектива вложения десятков миллионов долларов в страну, где их будет очень долго и дорого освоить. Тем более что в мире полно проектов, которые уже находятся на стадии реализации. Таким образом, судя по масштабам производства Tesla, наши залежи лития, возможно, и могли бы быть интересны богатейшему человеку мира, однако только при самых благоприятных условиях. То есть не сегодня.



Александр Суков



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