|
Дмитрий Шпенов: Укрметаллургпром уточнил итоги 2020 года
19.01.21
печать
Во второй половине 2020 года украинские металлурги заметно прибавили в производственных темпах. Это дало возможность показать прирост, по сравнению с 2019 годом, по выпуску агломерата, чугуна и проката, и минимизировать потери по стали и коксу. Если говорить в цифрах, то по итогам прошлого года металлургические предприятия произвели: агломерата 31,907 млн т (+3,3%), чугуна 20,423 млн т (+1,8%), проката 18,427 млн т (+1,2%), кокса 9,668 млн т (-3,9%), и стали 20,616 млн т (-1,1%).
Комментарии
Добавить комментарий
комментариев: 0
...
Новости партнеров
|
Дайджест
19.01.21, БізнесЦензор
19.01.21, 112 Украина
19.01.21, Деловая столица
19.01.21
18.01.21
18.01.21
15.01.21
15.01.21, Деловая столица
11.01.21
11.01.21, Мінфін
11.01.21, 112 Украина
06.01.21
06.01.21, Апостроф
05.01.21
05.01.21
04.01.21
30.12.20
29.12.20
24.12.20
23.12.20
22.12.20
18.12.20
17.12.20
15.12.20
11.12.20
10.12.20
08.12.20
04.12.20