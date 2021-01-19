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Дмитрий Шпенов: Укрметаллургпром уточнил итоги 2020 года

19.01.21
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Во второй половине 2020 года украинские металлурги заметно прибавили в производственных темпах. Это дало возможность показать прирост, по сравнению с 2019 годом, по выпуску агломерата, чугуна и проката, и минимизировать потери по стали и коксу. Если говорить в цифрах, то по итогам прошлого года металлургические предприятия произвели: агломерата 31,907 млн т (+3,3%), чугуна 20,423 млн т (+1,8%), проката 18,427 млн т (+1,2%), кокса 9,668 млн т (-3,9%), и стали 20,616 млн т (-1,1%).

Высокий спрос и цены на руду и сталь привели к увеличению загрузки мощностей. Это позволило уже в начале 2021 года показать среднюю производственную загруженность ГМК более чем на 73%. Наименее всего пока задействованы электропечи: 4 из 15. Все остальные мощности работают более чем на 85%: доменные и мартеновские печи, конвертеры и машины непрерывного литья заготовки.

Возвращаясь к итогам 2020-го, хочется отметить, что из всех видов сырья для обеспечения производства, Украина не импортировала только ЖРС. Наоборот, за 12 месяцев украинские компании экспортировала 46,23 млн т железной руды, что на 16% больше чем в 2019-м. Снизилась доля импортного коксующегося угля на производстве: на 3,1%, до 9,67 млн т. В общем объеме поставок импортный уголь составил 72,8%, что на 1,9% меньше, чем в 2019 году.

Несмотря на незначительное падение объемов производства по ряду направлений, украинский ГМК потребил в 2020 году природного газа на 4,4% больше чем, чем в 2019 году, а электроэнергии, - на 0,6% меньше. Эти данные отображают особенности технологических процессов, которые возникали в связи с необходимостью переориентировать экспорт.

Эти данные также говорят о том, что в прошлом году энергосбережение не было глобальным приоритетом отечественной металлургии. Решалась более важная задача – выжить и сохранить объемы производства в условиях карантинного кризиса. С этой задачей наши металлурги успешно справились.

Дмитрий Шпенов, народный депутат Украины

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