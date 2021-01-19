Кому — экономия, а кому — копейки. Сколько украинцы на самом деле заплатят за газ Предельные цены на газ для населения вводятся до завершения карантина или отопительного сезона. В правительстве говорят о значительных суммах экономии, но так ли это?



Потолок в 6,99 грн за 1 куб м



На заседании Кабмина 18 января было проголосовано постановление, которым установлена предельная цена газа для населения — 6,99 грн за 1 куб м на ближайшие месяцы. Сам документ еще не обнародован, но, исходя из его проектов, которое ранее попадали в СМИ, это будет цена уже с учетом НДС и затрат на транспортировку газа по магистральным газопроводам.



По словам премьер-министра Дениса Шмыгаля, такая цена на газ будет действовать до конца отопительного сезона или до завершения карантина.



Кстати, отопительный сезон, как правило, заканчивается в Украине в средине апреля. Однако из-за теплой весны он может закрыться досрочно — например, в 2020 г. он закончился 6 апреля.



Что до карантина, то пока он действует до конца февраля этого года, но премьер уже предупредил, что может быть продолжен и до 31 марта.



Насколько полегчает платежка



Денис Шмыгаль поделился и правительственными подсчетами: по сравнению с сегодняшней ценой газа она будет снижена для потребителей на 30%, а для некоторых — и вовсе на 40%. На своей странице в Facebook он пояснил, что 6,99 грн — это самая низкая цена на газ, которая была зафиксирована на бирже в январе.



Примечательно, что 6,99 грн за 1 куб м — это самая низкая цена газа на январь для бытовых потребителей, которую установило ООО "Газ АП". Даже "Нафтогаз Украины", который поставляет газ примерно 2% бытовых потребителей Украины, на январь установил цену в 7,22 грн за 1 куб м, у большинства газсбытов в прайсе значились суммы в 9-10,8 грн за 1 куб м.



А из этого следует, что Шмыгаль завысил эффект снижения цен, поскольку для абонентов "Нафтогаза" после установления граничной цены стоимость 1 кубометра газа снизится всего лишь на 3,2%, а для основной массы потребителей газа, которые в январе этого года покупают его по 9-10 грн за кубометр, платежи снизятся на 22-30%.



"Нафтогаз Украины" уже заявил, что готов обеспечить газом по 6,99 грн всех желающих бытовых потребителей до конца карантина или отопительного сезона, а также, как поставщик "последней надежды" готов принять всех, кого не смогут обеспечить по предельной цене "свои газопоставляющие компании.



По словам Дениса Шмыгаля, новая цена — на 1,5 грн ниже той, которая была в отопительном сезоне 2018-2019 гг., когда платежки на домохозяйство составляли в среднем 2,5-3 тыс. грн, или 75% от минимальной зарплаты. "Установленная нами цена 6,99 грн за 1 куб м снизит платежку на 500 грн, и она будет составлять 40% от нынешней минимальной зарплаты", — сказал Денис Шмыгаль.



На сколько же полегчает платежка за газ для среднестатистического потребителя? По данным НКРЭКУ, среднее потребление газа, в том числе, и для отопления в многоквартирных домах в феврале 2018 г. составило 150 куб м. За три года оно кардинально не снизилось, поэтому если взять за точку отсчета этот показатель, то при цене газа в 9 грн такой потребитель заплатит бы 1350 грн, но после установления граничной цены заплатит только 1049 грн.



Потребление газа в частных домах традиционно больше — в среднем 267 куб (данные за тот же февраль 2018 г.), и для них экономия уже будет более ощутимой для кошелька: они заплатят 1866 грн вместо 2403 грн.



Однако те, кто потребляет газ только для газовой плиты, используют в среднем в месяц чуть более 12 куб м. Поэтому они смогут сэкономить мизерно — около 24 грн в месяц.



Субсидии и годовые контракты оставят в силе



Шмыгаль добавил, что все субсидии будут выплачиваться в прежнем объеме, а те потребители, который уже успели закупить газ по годовым договорам с более низкой ценой (например, 4,7 грн за 1 куб м), продолжат получать газ по этим договорам.



Кроме того, премьер пообещал, что правительство сделает так, что все газопоставляющие компании введут годовые контракты на поставку газа, и потребители будут точно знать, сколько они будут платить за газ зимой или летом. Пока, правда, непонятно, как правительство собирается это сделать, ведь большинство газопоставляющих компаний — частные, и сами определяют форматы продажи газа.



Доставка газа подешевеет



Также правительство пообещало, что будет снижен тариф и на услуги по распределению газа, который был повышен с 1 января этого года. "Мы выходим на решение, что граничная цена на распределение будет 1,79 грн за куб", — отметил премьер.



Тарифы на распределение газа для облгазов утверждает Национальная комиссия, осуществляющая регулирование энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ), поэтому правительство ожидает от нее принятия соответствующих решений в ближайшее время. Однако, когда это произойдет — пока непонятно, поскольку на сайте НКРЭКУ даже нет проектов соответствующих документов. Также непонятно: тариф на распределение в 1,79 грн — это с учетом НДС или без него. А от этого многое зависит — есть разница платить 1,79 грн за доставку "куба" или целых 2,15 грн.



На сегодня тариф на распределение газа в зависимости от региона колеблется (с учетом НДС) от 0,37 грн за 1 куб м ("Киевгаз") до 3,06 грн (ООО "Газовик"). При этом тариф ниже 1,79 грн за 1 куб м уже сейчас ниже у 16 облгазов, например, таких как "Харьковгоргаз", "Криворожгаз", "Черкассыгаз", "Одессагаз", "Киевоблгаз". При этом самые высокие тарифы — у небольших облгазов: "Мелитопольгаз" — 2,62 грн за 1 куб м, ""Тысменыцягаз" — 2,84 грн, "Лубныгаз" — 2,94 грн.



Однако следует уточнить, что это — тариф на услуги облгаза, а плата за услуги по распределению для каждого потребителя индивидуальна и зависит от объема газа, который тот потребил в предыдущем году. Чтобы высчитать, сколько придется платить за услуги по доставке газа в месяц (платежи одинаковые каждый месяц в течение года), необходимо объем потребленного в прошлом году газа умножить на тариф и разделить на 12.



Поэтому ориентировочная максимальная цена газа для бытовых потребителей (6,99 грн за 1 куб м газа — как товара, и 1,79 грн — за транспортировку) будет составлять 8,78 грн.



Отопление под вопросом



Ничего не сказал премьер и о тарифах на газ, который "Нафтогаз Украины" в рамках ПСО поставляет производителям тепла (ТКЭ). Будет ли откорректирована цена газа для ТКЭ, пока не обнародовано постановление Кабмина, сказать сложно. В проекте постановления, который попадал в СМИ на прошлой неделе, предполагалось установить цену для ТКЭ не выше той же отметки в 6,99 грн за куб м.



В декабре "Нафтогаз" поставлял газ для ТКЭ по 7323 грн за 1 тыс. куб м (с НДС) и по сравнению с ноябрем цена выросла на 13,5%. Как видим, это чуть выше. Однако стоимость газа за январь еще не обнародована.



В то же время и. о. министра энергетики Юрий Витренко, комментируя в Facebook вопрос цены газа для ТКЭ, отметил, что не ожидает увеличения тарифов на отопление.



Тут следует отметить, что для ТКЭ "Нафтогаз Украины" поставляет в рамках ПСО, и это регулируется постановлением Кабмина от 19 октября 201 г. №867. А согласно ему, цены на этот газ устанавливаются продавцом и покупателем, но при этом они не могут быть выше среднеарифметической цены на газ, который "Нафтогаз" продает промышленным потребителям на условиях предоплаты.



Также Денис Шмыгаль на заседании Кабмина сообщил, что тем украинцам, которые перешли на обогрев жилища с помощью электроэнергии, правительство осуществит прямые выплаты, без привязки к доходам. Однако в каком размере будут эти выплаты — пока не понятно.



Александр Суков







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