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Виктория Гриб: Тарифный вопрос остаётся чрезвычайно болезненным

19.01.21
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Кабмин на внеочередном заседании установил граничную цену на газ на уровне 6,99 грн за куб, которая будет действовать с февраля и до завершения отопительного сезона (или карантина).

Этого стоило ожидать. Второй месяц Украину разрывают «тарифные бунты». Протесты охватили Киев, Одессу, Житомир, Кропивницкий, Черновцы, Ивано-Франковск, Харьков. Обнищавший народ категорически не согласен оплачивать платежки со средней нагрузкой в 2,5-3 тысячи гривен. А это – на секундочку – три четверти от минимальной зарплаты.

Акционная цена на уровне 6,99 грн за куб немного снизит градус наказала в обществе и позволит людям сэкономить. Но проблема никуда не денется. От рынка газа никто не откажется, а нынешняя «скидка» – дело временное.

После отмены ручного регулирования куб газа может как опуститься до 5 гривен, так и взлететь до 12. Поэтому вопрос остается крайне болезненным.

Если правительство, учитывая все политико-экономические обстоятельства, не готово отказаться от рыночной цены, значит незащищенные слои населения, которые не способны платить, должны получать компенсацию в виде субсидий.

Это же очевидно!

Сегодня в парламенте я заручилась поддержкой группы единомышленников и сразу после возобновления работы Рады – первое, что мы сделаем – поставим вопрос о существенном расширении объема субсидирования. Надеюсь, нас услышат.

Виктория Гриб, народный депутат Украины

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