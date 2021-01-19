Виктория Гриб: Тарифный вопрос остаётся чрезвычайно болезненным

Кабмин на внеочередном заседании установил граничную цену на газ на уровне 6,99 грн за куб, которая будет действовать с февраля и до завершения отопительного сезона (или карантина).
Этого стоило ожидать. Второй месяц Украину разрывают «тарифные бунты». Протесты охватили Киев, Одессу, Житомир, Кропивницкий, Черновцы, Ивано-Франковск, Харьков. Обнищавший народ категорически не согласен оплачивать платежки со средней нагрузкой в 2,5-3 тысячи гривен. А это – на секундочку – три четверти от минимальной зарплаты.
Акционная цена на уровне 6,99 грн за куб немного снизит градус наказала в обществе и позволит людям сэкономить. Но проблема никуда не денется. От рынка газа никто не откажется, а нынешняя «скидка» – дело временное.
После отмены ручного регулирования куб газа может как опуститься до 5 гривен, так и взлететь до 12. Поэтому вопрос остается крайне болезненным.
Если правительство, учитывая все политико-экономические обстоятельства, не готово отказаться от рыночной цены, значит незащищенные слои населения, которые не способны платить, должны получать компенсацию в виде субсидий.
Это же очевидно!
Сегодня в парламенте я заручилась поддержкой группы единомышленников и сразу после возобновления работы Рады – первое, что мы сделаем – поставим вопрос о существенном расширении объема субсидирования. Надеюсь, нас услышат.
Виктория Гриб, народный депутат Украины
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Авторитетное агентство Bloomberg считает, что строительство Северного потока-2 может закончиться в июне 2021 года. В данный момент все работы фактически заморожены, а их возобновление перенесено на конец января этого года.
В Украине повышаются цены на газ, тепло и горячую воду, в феврале может быть еще одно повышение. В январе цены обновили рекорды: поставщики предлагают газ населению в диапазоне 6,99-10,7 грн за куб. м, тогда как еще в октябре-ноябре цены не превышали 6-6,5 грн.
Формируя прогнозы на новый год, многие интересуются курсом доллара, биткойна, уровнем инфляции и ценами на рынке недвижимости. А тем временем 2021-й, согласно концепции нынешней власти, это завершение "30 лет рабства". Речь об открытии рынка земли.