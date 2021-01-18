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Сергей Магера: Северный поток-2 вновь на паузе. Что делать Украине?

18.01.21
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Авторитетное агентство Bloomberg считает, что строительство Северного потока-2 может закончиться в июне 2021 года. В данный момент все работы фактически заморожены, а их возобновление перенесено на конец января этого года.

Официальная причина переноса – необходимость провести технические проверки оборудования. Однако, эксперты считают, что это связано с санкциями США. Компании-подрядчики вынуждены отказаться от предоставления услуг под угрозой санкций. Поиск новых подрядчиков и переговоры с ними требую дополнительного времени.

Контраверсийной для Украины остается позиция Германии. С одной стороны, эта страна – наш стратегический союзник в вопросе мирного урегулирования на Донбассе. С другой стороны, запуск СП-2 очень выгоден для немецкой экономики. Чтобы обойти санкции, Германия воспользовалась правовой «лазейкой», учредив Фонд защиты климата MV для поддержки реализации проекта СП-2.

Но и для самой Германии не все так просто. Официальный Берлин очень рассчитывает на потепление отношений с Соединенными Штатами, возлагая надежды на нового президента Джо Байдена. Но Белый дом показывает, что намерен усиливать приостановить строительство СП-2 и, если необходимо готов к введению еще более жестких санкций.

В то же время Германия получила четкий сигнал от Байдена: США готовы к диалогу и приостановке действия санкций в обмен на паузу в строительстве СП-2. Что делать в этой ситуации Украине? Если будет запущен СП-2, украинская экономика потеряет много денег из-за снижения загрузки нашей ГТС. Этого могло не произойти, если бы мы вовремя решили вопрос передачи ее концессию международному консорциуму.

В данной ситуации нам необходимо наладить конструктивные дружеские отношения с новым президентом США и его Администрацией, а также продолжить развить партнерские отношения с Германией. Что касается экономических потерь, то они, по всей видимости, неизбежны. Правительству следует задуматься над тем, как компенсировать потери уже до конца 2021 года.

народный депутат Сергей Магера

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