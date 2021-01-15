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Бутерброд с долларом. Почему The Economist считает гривню по курсу 11, а она никак не укрепляется

15.01.21 , Деловая столица
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Согласно обновленному индексу Бигмака один доллар должен стоить 10,95 грн. На чем основываются такие расчеты и действительно ли украинская валюта настолько недооценена?

Что такое "бутербродный курс валют"

Издание The Economist обновило индекс Бигмака, который еще называют бутербродным курсом валют — придуманный им неофициальный способ определения паритета покупательской способности (ППС).

Итак, индекс Бигмака основывается на теории ППС, в которой валютный курс должен уравнивать стоимость корзины товаров в разных странах. Поскольку бургер, подаваемый в McDonald’s — практически универсальный бутерброд для всех стран мира, а также содержит достаточно большой набор пищевых продуктов (хлеб, мясо, овощи и сыр), то он и был взят за основу при составлении индекса.

Подсчитывается "курс Бигмака" так: сравнивается стоимость бургера в США и в любой другой стране, а затем высчитывается покупательная способность разных валют через стоимость этого бутерброда. Например, в США в январе 2021 г. бигмак стоит $5,66, в Украине — 62 грн. Если допустить, что бутерброды в США и в Украине по покупательской способности валют стоят одинаково, то курс гривни к доллару должен составлять 10,95 грн за $1. А поскольку реальный курс гривни по отношению к доллару сейчас составляет 28,14 грн за $1, то украинская валюта, по подсчетам The Economist, недооценена на 61,1%.

Согласно обновленному индексу Бигмака на основании данных из 55 стран, украинская валюта вошла в пятерку самых недооцененных по отношению к доллару США. После нее только валюты Южной Африки (-61,9%), Турции (-64,5%), России (-68%) и Ливана (-68,7%).

Сразу скажем, что это еще не значит, что гривня имеет потенциал для выравнивания по отношению к доллару на 61,1%. Об этом чуть позже, а пока отметим, что наша валюта стабильно находится в конце списка и традиционно считается по этому индексу одной их самых недооцененных в мире. Например, в 2014 и 2015 гг. украинская гривня замыкала список.

Кстати, по сравнению с долларом США, практически все валюты мира недооценены. Только три из них являются переоцененными: норвежская крона — на 7,5%, шведская крона — на 12,6%, а швейцарский франк — на 28,8%.

Почему индекс Бигмака — упрощенный вариант концепции паритета покупательной способности

Индекс Бигмака представляет собой очень усеченный вариант «визуализации» концепции паритета покупательной способности (ППС). Суть в том, что за определенную сумму на одном рынке должно быть возможно купить тот же набор товаров и услуг, что и на другом рынке (при переводе в местную валюту по текущему курсу). Другими словами, если обменять доллар на гривни, то на эти деньги в Украине можно будет приобрести точно такой же или очень похожий набор благ, как и в США за доллар. Однако это лишь допущение. На самом деле так не происходит: текущий банковский курс и курс по ППС расходятся, часто в разы.

Покажем на примере Украины. По "настоящей" версии паритета покупательской способности, рассчитываемой Всемирным банком и МВФ на основе большой корзины товаров и услуг, курс гривни к доллару должен быть еще выше, чем "бутербродный" — 7,566 грн за $1. То есть за $1 в США сейчас можно купить такой же набор благ, сколько в Украине — за 7,566 грн. Но ведь мы знаем, что в обменниках "бакс" сейчас по 28 грн. Поэтому если $1 поменять на гривни по реальному курсу, то в нашей стране на эти деньги можно купить товаров и услуг в 3,7 раза больше, чем в США.

Для чего нужен паритет покупательной способности

Паритет покупательской способности очень удобен при сравнении уровня жизни в разных странах. Отсюда, к примеру, и разное представление о доходах. Согласно данным МВФ за 2020 г., в Украине на душу населения приходится всего $3425 в эквиваленте. Но если рассчитать тот же показатель с учетом ППС, то все намного радужнее: $12 710 на человека.

Стоит ли ждать переоценки гривни

Однако в целом высокий курс гривни по ППС и по индексу Бигмака не означает ничего хорошего для нашей валюты. Большого потенциала роста у гривни нет. И вот почему. Для того чтобы сохранялся разрыв между банковским и "паритетным" курсом, цены в Украине должны оставаться низкими. Иными словами, общий уровень цен в Украине сейчас многократно ниже, чем в США. А причина этого — в более дешевых ресурсах, в том числе рабочей силы. И так будет еще долго, независимо от всех индексов и новостных заголовков о "справедливом" курсе. Это, кстати, одна из причин, почему большинство валют по версии The Economist "недооценены" по отношению к доллару.

А вторая причина в том, что банковский курс устанавливается не только с учетом того, что можно купить за ту или иную валюту, а и под влиянием многих других факторов. В конечном счете самое важное — это уровень доверия к государству, эмитенту той или иной денежной единицы. Излишне напоминать, что США и Украина здесь несопоставимы. Поэтому гривня еще долго будет "недооценена".

Александр Суков

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