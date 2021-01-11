Кінець новорічних свят та локдаун: що буде з курсом долара та євро Перші робочі дні 2021 року пройшли нестандартно для періоду новорічних свят. Без будь-якого розгойдування міжбанк відразу увійшов у свій звичайний робочий ритм. Навіть пройшли валютні гойдалки за доларом і євро. Після різкого зльоту котирувань долару 4 січня, 5 січня нацвалюта різко зміцнилася.



Для гасіння курсової пожежі минулого понеділка НБУ був змушений виходити на торги і на початку продати $ 20 млн за курсом 28,45 грн/$, а потім виставляти котирування продажу за 28,47 грн/$. Наступного дня НБУ довелося викупити $ 20 млн за 28,28 грн/$, щоб не допустити тепер уже істотного обвалу валютних котирувань. У підсумку на подібних скачках курсу Нацбанку вдалося заробити близько 3,4 млн гривень.



У підсумку, за 4−6 січня на міжбанку долар подешевшав на 9 копійок — з 28,33/28,355 до 28,24/28,26 гривень за долар, а євро трохи виріс з 34,75/34,78 гривень до 34, 78/34,81 гривень за євро. Періодично євро злітав і вище 35 гривень, що було пов'язано як з українським ринком, так і з зовнішніми факторами. Справа в тому, що євровалюта впевнено зростала щодо долара і на певному етапі перевищувала позначку 1,23 долара за євро. За рахунок перерахунку котирувань пар євро/долар і долар/гривня відбувалася автоматична корекція курсу євровалюти щодо гривні.



Слідом за курсами міжбанку змінювалися і цінники обмінників. Готівковий долар увечері 6 січня фінкомпанії продавали за 28,44−28,50 грн/$, а євро — за 34,75−34,80 гривень за євро.



Що вплине на курс та на настрої валютного ринку після новорічних свят



1) Календарний фактор, посилення карантинних заходів, господарські операції клієнтів. Перенесення вихідного з суботи 16 січня на робочу п'ятницю 8-го січня призведе до дисбалансу попиту та пропозиції на міжбанку протягом всього довгого робочого тижня.



У понеділок 11 січня клієнтам зарахують валютну виручку за неробочу в Україні, але робочу в США і Європі п'ятницю 8-го січня. Приплив долара і євро зіграє позитивну роль для гривні протягом наступних двох-трьох робочих днів.



У робочу в Україні суботу, 16 січня, можна очікувати різке зниження обсягів угод, так як банки ЄС і США не працюватимуть, а український міжбанк буде проводити свої операції з доларом і євро на умовах ТОМ. Це непопулярний серед клієнтів і банків формат валютних розрахунків в Україні. Малооб'ємний ринок дозволить спекулянтам максимально розгойдати курс на дрібних угодах.



На користь нацвалюти зіграє також необхідність компаній провести значні за обсягами розрахунки за сировину і матеріали, орендні платежі, а також розрахунки з персоналом за грудень у тих клієнтів, хто не зробив цього наприкінці минулого року. Експортери витратять залишки гривні від грудневих відшкодувань ПДВ, що змусить їх активніше продавати валюту на міжбанку.



Посилення карантину наприкінці першої декади січня з одного боку знизить потреби в купівлі валюти у тієї частини імпортерів, чий бізнес буде тимчасово закритий, але з іншого — збільшить покупку валюти тими імпортерами, які продовжать роботу в локдаун. Серед таких можна відзначити мережі АЗС і великі продуктові мережі.



Звуження кола клієнтів на міжбанку в період локдауна — небезпечне явище для гривні. Динаміка курсу ще більше залежатиме від невеликого числа учасників ринку і їх рішень щодо виходу або невиходу на міжбанк;



2) Угоди нерезидентів на первинному і вторинному ринку ОВДП, аукціон Мінфіну з розміщення облігацій 12 січня.



Оптимізм інвесторів з приводу швидкого відновлення світової економіки призводить до зростання апетиту до ризику. У тому числі і в іноземних власників українських ОВДП. У підсумку вони зберігають обсяг свого гривневого портфеля облігацій і навіть поступово його нарощують. За останній місяць з 7 грудня 2020 року до 6 січня 2021 року гривневий портфель ОВДП у нерезидентів зріс на 9,721 млрд до 83,793 млрд гривень. При цьому нерезиденти вже не так активно продають свої облігації на вторинному ринку, вважаючи за краще збувати тільки менш дохідні папери.



12 січня чиновники хочуть розміщувати гривневі ОВДП на 175, 518, 763 та 1225 днів, а також доларові — на 1 рік. Наявність валютних облігацій дозволяє Мінфіну України розраховувати на великі обсяги розміщення і на інтерес до всіх паперів як місцевих, так і іноземних інвесторів. Успішний аукціон зіграє на користь зміцнення гривні на міжбанку 12 січня (день проведення самого аукціону) та 13 січня (дата розрахунків за ним);



3) Поведінка спекулянтів, інтервенції НБУ, готівковий ринок і ліквідність у банківській системі.



Спекулянти. Зростання попиту на валюту провокуватиме спекулянтів на розгойдування курсу. Спекулянти залишаться головною загрозою для гривні цього тижня. Вони зароблятимуть у звичайному для себе форматі «в дві сторони», за рахунок різниці котирувань готівкового та безготівкового євро, а також періодично підлаштовуючись під виходи на міжбанк великих гравців, граючи то «на підвищення», то «на пониження» протягом дня.



Інтервенції НБУ. При великих коливаннях курсу долара Нацбанк буде змушений виходити на торги з інтервенціями. Його котирування і найголовніше — оперативність виходу на міжбанк — будуть основним орієнтиром для всіх учасників ринку.



Готівковий ринок. Обмінники протягом тижня будуть орієнтуватися на поведінку міжбанку та реальний попит і пропозицію з боку населення. Свої валютні ризики власники обмінників мінімізуватимуть за рахунок періодичного розширення спреду між купівлею і продажем валюти. Найчастіше цього тижня вони будуть змінювати протягом дня цінники за євро.



Ліквідність банків. Починаючи з 11 січня ділова активність клієнтів поступово зросте, що відіб'ється і на загальній ліквідності банківської системи.



За розрахунками «Мінфіну» залишки на коррахунках банків у період 11- 16 січня перебуватимуть в межах 43−64 млрд гривень.



Прогноз готівкового та міжбанківського курсів на тиждень



На готівковому ринку фінансисти при виставленні курсів орієнтуватимуться на міжбанк і попит з боку громадян. Спред за доларом більшість обмінників фінкомпаній триматимуть в межах 15−20 копійок, а в банках — 15−30 копійок. Спред за євро в касах банків складе 20−45 копійок, а в обмінниках фінкомпаній він буде менше — 20−30 копійок. Через валютних ралі за парою євро/долар на міжнародних ринках власникам обмінників доведеться часто змінювати цінники протягом дня, в залежності від ситуації на торгах.



«Мінфін» прогнозує коридор за доларом на 11- 16 січня в обмінниках фінкомпаній в межах 28,15−28,55 грн/$, в банках — 28,10−28,60 грн/$.



За готівковим євро: в обмінниках фінкомпаній курс буде в межах 34,20−34,95 гривень, а в банках — 34,15−35,10 гривень за євро.



На міжбанку. Ситуація на торгах повністю залежатиме від дій вузького кола великих гравців. Головною загрозою для нацвалюти цими днями будуть дії спекулянтів, а також періодичні коливання пари євро/долар на зовнішніх ринках.



При дефіциті або надлишку валюти на торги буде виходити Нацбанк з відповідними інтервенціями. Від дій регулятора залежатиме загальний курсовий тренд на міжбанку протягом усього тижня.



Успішний аукціон Мінфіну України з розміщення ОВДП 12 січня частково підстрахує гривню.



За розрахунками «Мінфіну» в період 11−16 січня курсовий коридор за безготівковим доларом на міжбанку перебуватиме в межах 28,20−28,55 грн/$, а за євро — 34,35−35,10 гривень за євро.



Обсяги операцій на торгах складуть:



Понеділок — середа — обсяг операцій в межах $ 160−210 млн при укладанні 510−600 угод;



Четвер — п'ятниця — в межах $ 150−200 млн при укладанні 490−570 угод;



У робочу суботу — в межах $ 95−110 млн при укладанні 260−340 угод.



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