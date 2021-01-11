"Под елочку" подорожал газ: Какими будут цены на голубое топливо в ближайшие месяцы В Украине повышаются цены на газ, тепло и горячую воду, в феврале может быть еще одно повышение. В январе цены обновили рекорды: поставщики предлагают газ населению в диапазоне 6,99-10,7 грн за куб. м, тогда как еще в октябре-ноябре цены не превышали 6-6,5 грн. Проблема уже попала в фокус внимания Кабмина: премьер Шмыгаль поручил Минэнерго и АМКУ проверить обоснованность цен на газ. Стоит ли украинцам надеяться на позитивные последствия этой проверки и ждать снижения стоимости голубого топлива, читайте в материале 112.ua



Почему цены на газ достигли рекордных значений?



В январе цены на газ для бытовых потребителей выросли в среднем на 12%, до 8,96 грн с НДС. Это цена без учета платы за доставку газа, которая рассчитывается отдельно. С 1 января она также повысилась в среднем в 1,7 раза. Самое высокое ценовое предложение - 10,8 грн/куб. м, самое низкое - 6,99 грн за куб. м. Ежемесячная цена от "Нафтогаза", которую госкомпания позиционирует как ниже среднерыночной, в январе повысилась до 7,22 грн/куб. м.



В январе оплата газа частному дому может обходиться в 4-5 тыс. грн, если помещение не энергоэффективно и ему нужно много газа для поддержания тепла. Если взять за основу то, что предполагаемый расход газа на отопление дома площадью 150 кв. м составляет 4 471 куб. м в год, примерно 400-500 куб. м газа в месяц, в среднем в январе платежка составит 3584-4480 грн и плюс доставка по второй квитанции. В Киеве цена доставки повысилась на 14%: жители киевских домов с автономным отоплением (частные дома) платят по второй квитанции (за доставку) 143 грн в месяц. В Киевской области при таком же базовом расчете стоимости газа придется заплатить 693 грн за доставку, а в Житомире – 812 грн.



Еще в октябре-ноябре цены на газ в Украине не превышали 6-6,5 тыс. грн/куб. м, а самые смелые прогнозы о повышении упирались в потолок 7-8 тыс. грн. Как видим, реальная ситуация превзошла даже самые смелые ожидания. "В конце прошлого года цены на европейских биржах выросли более чем на 25%. Основная причина – прогноз значительного похолодания в первой половине января в Центральной и Западной Европе. Эти новости привели к росту биржевых котировок на европейских хабах. Вслед за ними подросли цены на внутреннем рынке – более чем на 1500 грн за 1 кубометр газа в январе", - сказал 112.ua CEO независимого провайдера энергии ETG.UA Владимир Шведкий.



"В Европе цены за период от предрождественских торгов и до нынешнего времени выросли в среднем на 20%. С 16,5 евро за 1 МВатт на ТТF цена выросла до 20 евро с небольшим", - сказал 112.ua президент ассоциации "Газовые трейдеры Украины" Андрей Мизовец.



Нидерландский хаб TTF является бенчмарком для газового рынка в Украине – на основании цен TTF рассчитывается цена ПСО. "Поскольку рынок природного газа Украины является частью европейского рынка и формирование цены зависит как от внутренних, так и внешних факторов, то индикативом является цена на природный газ на нидерландском хабе TTF или немецком NCG. Если происходит рост цены на хабах, то цена в Украине также растет в связи с импортозависимостью Украины, которой для покрытия дефицита газа необходим импортный ресурс", - сообщили 112.ua в пресс-службе "Галнафтогаза" (ОККО), которая в январе вышла в сегмент поставки газа бытовым потребителям.



Рост цен на газ в Европе происходит под влиянием двух факторов – погоды и сокращения поставок LNG. В ближайшие недели в Европе ожидается значительное похолодание, которое приведет к росту спроса на газ и увеличению цен на него. Поставки LNG сокращаются в связи с ростом цен на азиатских рынках, экономика которых начала восстанавливаться после пандемии, продавцы перенаправляют танкеры в Азию вместо Европы. "Если в Европе цены на газ выросли в среднем на 20%, то в Азии их рост составил около 30%", - сказал 112.ua директор ExPro Consulting Геннадий Кобаль.



В феврале дешевого газа также не будет, прогнозируют эксперты.



"Если нынешние цены сохранятся и цены на европейских хабах снижаться не будут, то в феврале поставщики будут вынуждены еще повысить цены на газ для населения", - говорит Мизовец. С ним соглашается и Кобаль. "До 25 января, когда поставщики должны опубликовать свои цены, время еще есть, но исходя из ситуации, которую мы наблюдаем сейчас, предпосылок для снижения цен на газ не наблюдается. Поэтому, скорее всего, на февраль они также будут пересмотрены в сторону повышения", - сказал 112.ua Кобаль.



Директор ExPro Consulting отмечает, что практически все компании - поставщики газа ограничены в оборотных средствах и не могут закупать большие объемы газа наперед – они покупают его сегодня на завтра. "Сейчас цена растет, а значит и растут их затраты на закупку, а в конечном итоге и цена для потребителей", - говорит он.



Трейдерам, которые хранят газ в украинских ПХГ, выгодней продать газ в Европе по более высоким ценам, так как нынешняя цена в Украине все еще значительно отстает от них. На начало 2021 года ПХГ в Украине наполнены до 23,5 млрд куб. м газа, что является самым высоким показателем за последнее десятилетие и на 25% больше показателя прошлого года. При этом 7,7 млрд куб. м газа принадлежит иностранным компаниям. Этот объем газа, то есть треть всех запасов, хранится в режиме "таможенный склад", который позволяет не растамаживать газ на срок до 1095 дней. Это означает, что этот объем может быть вывезен в любой момент на рынок одной из стран, где его можно будет выгодно продать.



В "Галнафтогазе", который вышел с одним из самых выгодных предложений - 7,5 грн за куб./м газа (чуть больше цены "Нафтогаза"), объяснили, что сформировать ее удалось благодаря закупкам у различных поставщиков – от частных украинских добывающих компаний до собственного импорта из ЕС. "Но если цены на хабах будут расти, то и мы будем повышать цены, и наоборот. Как частная компания, мы не можем работать себе в убыток, но в борьбе за клиента стремимся предоставлять наилучшие условия нашим клиентам", - сказали 112.ua в пресс-службе компании.



Более оптимистично настроены в ETG.UA. "Мы не ожидаем дальнейшего роста цен на природный газ в Украине. В феврале стоимость ресурса будет такой же, как в январе, может, чуть ниже", - сказал 112.ua Владимир Шведкий.



Цены на газ ожидаемо будут тянуть вверх и тарифы на тепло и горячую воду. В частности, газ составляет около 80-85% в себестоимости производства тепловой энергии. До мая тепловики могут покупать газ по специальной цене ПСО, однако она формируется с учетом изменений котировок на европейских газовых хабах. Если в ноябре "Нафтогаз" продавал газ тепловикам по 5375,37 грн за 1 тыс. куб. м (без учета НДС и расходов на транспортировку газа по магистральным и распределительным трубопроводам), то в декабре цена повысилась до 6103,1 за 1 тыс. куб. м. Как известно, сейчас тепловикам значительно проще повышать тарифы: если раньше для большинства из них их утверждало НКРЭКУ, то в нынешнем году Кабмин инициировал процесс передачи полномочий на места. В возможности повышать тарифы у большинства городов связаны руки – люди и так не справляются с оплатой нынешних тарифов, многим приходится дотировать тепловиков, то есть не дороги, больницы и школы строить, а компенсировать разницу в стоимости, чтобы, покупая дорогой газ, тепловики не работали в убыток.



А люди уже начали бунтовать. 4 января в Полтавской области, протестуя против высоких тарифов на газ, около 300 человек перекрыли трассу Киев - Харьков - Довжанский. Большинство политологов сходятся во мнении, что это лишь начало, и в ближайшее время такие бунты вспыхнут во многих регионах.



Кабмин машет дубинкой



Кабмин реагирует на происходящее по старинке: из мешочка извлечена дубинка, которой пытаются припугнуть поставщиков газа. 31 декабря премьер-министр Денис Шмыгаль поручил и. о. министра энергетики Юрию Витренко вместе с Антимонопольным комитетом проверить обоснованность цен на газ. "Необходимо провести аудит формирования тарифов и рассмотреть возможность снижения тех составляющих тарифа, которые несправедливы и не оправданы с точки зрения рынка. Это касается и вопроса тарифа на транспортировку газа и газовых коэффициентов. У вас есть инструменты, чтобы урегулировать этот вопрос", - цитирует Шмыгаля пресс-служба Кабмина.



Подобные движения традиционно возникают, как только газ дорожает, отмечает Кобаль. По его словам, инициатива премьера проверить обоснованность цен на газ для населения выглядит, как имитация бурной деятельности, которая ничего не даст. "Но пиар – зачет. В Украине свободный рынок и десятки независимых поставщиков газа населению. Как АМКУ может заставить их продавать газ себе в убыток?" - задается вопросом Кобаль.



В связи с этим Андрей Мизовец задался вопросом: "Что может дать эта проверка? Ведь поставщики газа населению работают с предельно низкой маржой. Маржа у каждого поставщика газа населению индивидуальна, она зависит от многих факторов. Подавляющее большинство компаний работают с маржой 2-3%, маржинальность в 5% - это максимальный показатель для поставщика".



"Конечная цена, формируемая поставщиком, включает стоимость закупки газа плюс накладные расходы, а также маржу поставщика. Рынок поставок природного газа населению был открыт для того, чтобы поставщики могли конкурировать между собой, предлагая покупателям выгодные условия. На мой взгляд, на сегодня предмета проверки нет, как и оснований для нее", - сказал 112.ua Шведкий. Мы не волнуемся по поводу возможных проверок, так как модель нашего ценообразования абсолютно прозрачна. Мы готовы ответить на любые запросы и представить все необходимые документы, добавил он.



В "Галнафтогазе" также уверены, что ситуацию отрегулирует рынок. "С момента открытия рынка физлиц каждое домохозяйство вправе выбирать именно того поставщика, который предлагает самые привлекательные условия по цене или предоставления дополнительного сервиса. Если не удовлетворяют условия действующего поставщика, без проблем его можно заменить на другого. Свободный рынок выровняет условия, и конкуренция сделает свое дело. Трейдеры в борьбе за клиента будут стремиться предлагать лучшие цены и условия", - сообщили в пресс-службе компании.



Что касается тарифов на распределение, то их утверждало НКРЭКУ, которое, вооружившись кипами расчетов, сможет обосновать свое решение так, что ни один проверяющий нос не подточит, заверили 112.ua собеседники.



Мизовец считает, что рынку газа для населения нужно дать время. "Давайте взглянем на рынок газа для промышленности. Почему ни у кого не возникает желания проверить обоснованность цен, действующих в этом сегменте? Да потому что благодаря жесточайшей конкуренции там идет борьба за каждую гривну, и трейдерам, чтобы не потерять клиентов, приходится работать порой и с нулевой рентабельностью", - сказал он.



По его словам, Кабмин должен сосредоточиться на том, чтобы создать полноценную рыночную среду для того, чтобы ни у кого из участников рынка или группы участников не возникало интереса диктовать свои цены. "Я говорю это опираясь на опыт стран, которым удалось построить полноценные рынки газа. Действующие на них условия выписаны таким образом, что диктат цен ни одной из сторон невозможен", - отметил президент ассоциации "Газовые трейдеры Украины".



Участники рынка давно призывают власти принять меры для либерализации доступа к дешевому ресурсу "Укргаздобычи", чтобы им мог торговать не только "Нафтогаз". Однако до сих пор в этом направлении ничего не делается.



По словам Мизовца, Кабмин мог бы взять на себя информационную компанию, которая бы повысила активность населения. "Гораздо эффективней угроз со стороны Кабмина сработала бы информационная компания, которая стимулировала бы население менять поставщиков, переходить по несколько раз за сезон к компаниям с лучшей ценой и не бояться этого", - сказал он.



Елена Голубева





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