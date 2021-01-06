Оптимизм и трагедия: что ждет экономику в 2021 году С наступившим 2021 годом украинцы, как и жители других стран мира, надеются на улучшения во всех сферах жизни, особенно в сравнении с 2020 годом, который многие считают одним из худших за последнее время. "Апостроф" выяснял, вырастет ли благосостояние граждан в 2021 году, и близок ли конец "эпохи бедности".



Главное ожидание от 2021 года cвязано с восстановлением экономики после ее падения в 2020 году. Кризис был вызван коронавирусной пандемией, затронувшей большинство стран мира, включая Украину. Экономика нашей страны также просела, но, как писал "Апостроф", не так сильно, как предполагалось в начале коронакризиса. А за кризисом, как правило, следует восстановление.



В ожидании выздоровления



"В 2021 году нас ожидает стабилизация экономики, - сказал "Апострофу" аналитик инвестиционной компании "Альпари" Максим Пархоменко. - Скорость этого процесса будет зависеть от завоза в Украину вакцины - чем раньше появится вакцина, тем быстрее мы сможем вернуться к нормальной жизни".



Экономист, финансовый аналитик Алексей Кущ также ожидает, что в 2021 году спад сменится ростом, но выход из рецессии, по его мнению, не будет быстрым. "Он будет очень пологим, соответственно, экономика не будет быстро выздоравливать. Кроме того, мы вошли в 2021 год с бюджетным кризисом предыдущего года", - заявил он "Апострофу".



По словам эксперта, нынешний год также пройдет на пределе финансовых возможностей бюджета - "еще один год отсутствия реальной социально-экономической политики, год деградации и стагнации".



Такие оценки созвучны прогнозам международных финансовых организаций. Так, Всемирный банк считает, что ВВП Украины в 2021 году вырастет всего на 1,5%.



Хотя в правительстве думают иначе - в госбюджете на этот год экономический рост заложен на уровне 4,6%. И здесь возникает не самая приятная мысль - как бы не пришлось его корректировать, как это было с бюджетом-2020 (правда, тогда это произошло по уважительной причине, из-за коронавируса).



Правительственный прогноз инфляции больше отвечает реалиям - в бюджете на 2021 года она заложена на уровне 7,3%.



С таким прогнозом согласны эксперты. Так, Максим Пархоменко считает, что цены в наступившем году вырастут в среднем на 7%.



Он также полагает, что благоприятный период для украинских экспортеров, наблюдавшийся в прошлом году, продолжится и в нынешнем: "За счет роста цен на сталь мы увидим рост выручки металлургов".



Значительные валютные поступления от экспорта (а также иностранные инвестиции) снижают нагрузку на гривну, что способствует стабилизации ее обменного курса.



В бюджет-2021 заложен среднегодовой курс 29,1 гривны/доллар. В нынешнем году, скорее всего, доллар будет балансировать у отметки 29 гривен, при этом курс евро, который в последнее время растет и по отношению к доллару, достигнет 36, а то и 37 гривен.



Зарплаты и пенсии повысят



В 2021 году многих украинцев ожидает рост доходов. Так, уже с 1 января минимальная зарплата повысится с нынешних 5000 гривен до 6000 гривен в месяц. Ранее власти обещали увеличить "минималку" до 6500 гривен с 1 июля, но планы изменились, и это повышение произойдет только 1 декабря.



Средняя зарплата в стране также должна вырасти - согласно госбюджету на этот год, ее размер составит 13,6 тысячи гривен (на конец 2020 года она была на уровне около 12 тысяч гривен).



Также должно произойти повышение пенсий.



Уже с 1 января выплаты для пенсионеров в возрасте от 65 лет, имеющих стаж 30 лет (для женщин) и 35 лет (для мужчин), увеличатся с нынешних 2100 гривен до 2400 гривен. Это произойдет в связи с повышением минимальной зарплаты. Соответственно, 1 декабря пенсии таких граждан вырастут до 2600 гривен.



В марте состоится ежегодная индексация пенсий - как ожидается, в среднем на 11% (если, например, размер пенсии составляет 3000 гривен, то прибавка будет 330 гривен). А в апреле состоится автоматический перерасчет пенсий работающих пенсионеров.



Кроме того, в 2021 году дважды - в июле и декабре - вырастет минимальная пенсия, до 1854 гривен и 1934 гривен, соответственно.



Минимальная пенсия в Украине привязана к показателю прожиточного минимума для лиц, утративших трудоспособность. При этом средний размер прожиточного минимума увеличится с 1 июля до 2294 гривен, с 1 декабря – до 2393 гривен.



"Коммуналка" подорожает на треть



Но расти будут не только доходы украинцев, но и их расходы.



Уже можно с уверенностью говорить о повышении практически всех тарифов на жилищно-коммунальные услуги для населения.



По словам координатора жилищно-коммунальных и энергетических программ гражданской сети "Опора" Татьяны Бойко, скорее всего, поднимутся цены на отопление и горячее водоснабжение. "В 2021 году также вырастут тарифы на услуги водоснабжения (холодная вода - "Апостроф") в связи с подорожанием электроэнергии для водоканалов и других составляющих", - сказала она в комментарии изданию.



Консенсусное мнение экспертов – "коммуналка" в 2021 году подорожает в среднем на 30%. Так, если семья сегодня платит за отопление 1000 гривен, то в скором времени придется раскошелиться на 1300 гривен. Если счет за воду (в данном случае не столь важно, холодную или горячую) составляет 500 гривен, то будет 650 гривен.



Это пока лишь приблизительные цифры. Но по электроэнергии можно оперировать более точными данными. Правительство с 1 января отменило льготный тариф на первые 100 киловатт-часов в месяц, который составлял 90 копеек/1 киловатт-час. Таким образом, все бытовые потребители, независимо от объема потребленной электроэнергии, будут теперь платить по тарифу 1,68 гривны/1 киловатт-час. Учитывая, что для многих домохозяйств месячное потребление до 100 киловатт-часов вполне приемлемо, тариф для них вырос почти вдвое. Например, если еще в декабре семья заплатила за свет 45 гривен, то в январе придется выложить 84 гривны.



По словам Алексея Куща, все это свидетельствует об усилении тарифного рабства и тарифного банкротства для простых граждан. При этом, считает он, власти могут несколько притормозить дальнейшее повышение тарифов ЖКХ во избежание социальных протестов, которых, тем не менее, исключать нельзя.



Руководитель специальных проектов научно-технического центра "Психея" Геннадий Рябцев, в свою очередь, отметил в разговоре с "Апострофом", что рынок энергоуслуг будет ориентироваться на интересы продавцов: "Потребитель будет и дальше лишаться права голоса, используя те ресурсы, которые ему будут навязывать".



Тарифы на мобильную связь и транспорт вырастут



В 2021 году подорожает не только "коммуналка".



Представители большой "тройки" операторов мобильной связи – "Киевстар", Vodafone и Lifecell – сообщили, что повысят цены практически на все свои пакеты. Цены увеличатся в среднем в 1,5 раза.



При этом операторы предлагают различные скидки и бонусы на первые месяцы пользования обновленными пакетами услуг. Кроме того, справедливости ради отметим, что по некоторым тарифным планам ожидается не просто повышение цен, но и увеличение мобильного Интернета и количества бесплатных минут.



Также украинцев ожидает подорожание железнодорожных билетов. "Укрзализныця" в своем финансовом плане на 2021 год предусмотрела с 1 марта ежемесячную индексацию тарифов на 2%. Нетрудно посчитать, что до конца года билеты подорожают на 20%. То есть, если сегодня за поездку мы платим 500 гривен, то в конце лета заплатим уже 550 гривен, а незадолго до следующего, 2022 года – 600 гривен.



Вполне возможно, что подорожает и городской наземный транспорт. Перевозчики заявляют, что будут вынуждены поднять цены в связи с ожидаемым в январе локдауном – ведь в маршрутках должны будут использоваться только сидячие места, а это означает сокращение доходов.



В Киеве тарифы на проезд в маршрутках могут вырасти до 10-12 гривен (с нынешних 7-8 гривен). В других населенных пунктах подорожание, возможно, будет не столь ощутимым, но, например, в Харькове оно может оказаться еще большим, чем в столице, так как во втором по величине городе Украины льготники ездят в маршрутках бесплатно, в связи с чем тарифы для всех остальных уже давно выше киевских.



При этом вряд ли перевозчики снизят цены после завершения локдауна.



Пока нет никаких данных о подорожании проезда в метро - напомним, "подземка" есть в Киеве, Харькове и Днепре. Обычно повышение тарифов метрополитена объясняют ростом зарплат и подорожанием электроэнергии. Так как в наступившем году ожидается и то, и другое, полностью исключать увеличения стоимости проезда с нынешних 8 гривен до, скажем, 10 гривен (а то и, например, до 15 гривен) нельзя.



Повод для оптимизма



Впрочем, есть причины и для сдержанного оптимизма. Скорее всего, в нынешнем году – вероятно, ближе к его концу – в Украине, как и в большинстве стран мира, будет проведена вакцинация от коронавируса, что приведет, по крайней мере, к существенному снижению темпов заболеваемости COVID-19.



Это, в свою очередь, будет стимулировать деловую активность, в частности, в тех секторах экономики, которые пострадали больше всего от карантинных ограничений, - в сфере услуг, ивент-индустрии, туризме, сегменте пассажирских авиаперевозок.



Активизация деловой активности, в свою очередь, будет способствовать не только сохранению существующих рабочих мест, но и созданию новых. При этом те украинцы, которые не найдут достойных вакансий на родине, смогут попытать счастья за рубежом – ведь наверняка страны Европы, как минимум, приоткроют свои границы для заробитчан.



Ну, а те, кто не ищет за границей работу, вполне вероятно, смогут воплотить свою давнюю мечту увидеть Париж (и при этом не умереть). Если, конечно, у них будут на это средства.



Виктор Авдеенко



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