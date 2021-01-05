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Общественность, СМИ и бизнес жестко критикуют Кабмин за торговые ограничения на время локдауна

05.01.21
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Украинские блогеры, СМИ, а также представители общественности все чаще поднимают вопрос о логичности планируемого локдауна.

В эту пятницу в Украине начнет действовать локдаун, который продлится до 24 числа. Причем кроме ограничений в работе общественных заведений, украинцев ждет и ряд торговых ограничений.

Как передает NW дело в том, что правительственное решение по введению локдауна – постановление №1236 «Об установлении карантина и введения ограничительных противоэпидемических мероприятий с целью предотвращения распространения на территории Украины острой респираторной болезни COVID-19, вызванной коронавирусом SARS-CoV-2», рисует просто ужасные картины. Если верить им, то большинство магазинов будет закрыто, часть супермаркетов заблокирована, большинство услуг прекратят предоставлять до конца месяца.

Сильный удар по экономике, в первую очередь многочисленному малому и среднему бизнесу, начинает перекрываться невыдуманной угрозой значительного социального кризиса. Похоже, все серьезнее, чем мы представляли раньше. Анонсы украинского правительства начинают видеть не только блогеры, прямые предостережения появляются уже и в серьезных структурах.

Так, за несколько часов до Нового года с заявлением с намеками о бессмысленности запрета торговли и услуг вышла даже Американская торгово-промышленная палата.

Американские предприниматели буквально предупреждают о возможности возникновения конфликтных ситуаций в магазинах. И не напрасно. Только представьте - все люди с перманентно переполненных паркингов рядом с супермаркетами должны помещаться теперь на площадях, которые в пять раз меньше, чем раньше. О карантине уже не идет - сейчас уже все понимают, что пребывание тысяч людей в тесном пространстве это почти неизбежно ведет к распространению вирусов. Так, не блокировки, как нам пишут, а именно распространения. Хотя, кажется, основная угроза таки не в вирусе, отмечает издание.

Что же касается статистики, то пенетрация (распространение) домашнего Интернета в Украине, по данным ФактумГруп на конец 2019 составляет около 65 процентов. Поскольку покупки ряда важных товаров могут быть осуществлены только через Интернет, эти товары значительной части населения станут просто недоступными.

«И это не преувеличение - практически все население 60+, а также те, кто не входит в эти 65% будут просто отрезаны от мира - к примеру, закрыть сельский магазин мы закроем, но это же единый доступ к нуждам пожилых людей в селах. На длительное время. Просто не понятно, каким образом они это смогут пережить.

Даже тем селам или городам, которым посчастливилось иметь свои сети аптек, будет не намного легче - их жители не смогут купить крайне необходимые в коронакризис товары. Начиная от товаров личной гигиены, заканчивая батарейками для пульсоксиметров, бумагу, сигареты, бытовую химию и инструменты, газеты, детские товары или средства для обучения. То есть буквально все нужное купить в магазинах не смогут.

Услуги тоже - парикмахерские, уличные развлечения и все остальное - заблокированы. До 8 января правительство может передумать. Но хватит политической воли? Уже сейчас пользователи соцсетей пишут о заблаговременной покупке патронов. И пишут это уже без смайликов», - говорится в материале.

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