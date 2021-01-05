Бідний кожен другий: наскільки потоншали гаманці українців за 2020-й рік Із завершенням 2020 року багато хто зітхнув з полегшенням. Для бізнесу цей рік став справжнім випробуванням, яке зуміли пережити далеко не всі.



Хоча багатьом компаніям вдалося пристосуватися, а деяким навіть виграти від стрімкого входження онлайну у повсякденне життя, загалом коронакриза стала важким ударом для світової економіки.



Поки підприємці підраховують збитки за підсумками року, криза поставила на межу бідності мільйони людей по всьому світу.



За розрахунками Світового банку, пандемія COVID-19 стала причиною збільшення на 150 мільйонів кількості бідного населення Землі.



В Україні багато людей, зайнятих у туристичній, готельно-ресторанній, авіаційній галузях повністю або частково втратили роботу.



Вдарила коронакриза й по платоспроможності громадян. Зокрема через падіння курсу національної валюти.



Чи стали біднішими українці у 2020 році, і наскільки?



Половина українців – на мінімалці



У звіті Світового інституту дослідження розвитку економіки Університету ООН прогнозували, що за найгіршого сценарію розвитку економічної кризи кількість людей, які проживають за межею бідності (її визначають у розмірі 1,9 дол. на день за паритетом купівельної спроможності) може зрости на 420-580 мільйонів людей.



Про зростання кількості людей, що живуть за межею бідності, на початку пандемії попереджали в OXFAM – об'єднанні 20 недержавних організацій, метою яких є протидія бідності. Там прогнозували, що через пандемію кількість бідного населення світу зросте на пів мільярда осіб.



Невтішні прогнози давали й для України. Міжнародна організація UNICEF ще в квітні опублікувала звіт, згідно якого рівень бідності в нашій країні через пандемію COVID-19 зросте з 27,2% до 43,6%, а в гіршому випадку навіть до 50,8% від усього населення.



Саме така частка українців потенційно житиме щомісячно на суму що не перевищує фактичний прожитковий мінімум – в листопаді становив 3922 грн.



Всі прогнози щодо бідності базувалися на тому, що через карантин більшість малих підприємств вимушені зачинитися, залишивши без роботи найбільш вразливі категорії населення. Закриті кордони, в свою чергу, мали ускладнити трудову міграцію, суттєво скоротивши обсяги переказів з-за кордону.



Згідно з грудневими даними Світового банку, кількість бідного населення у світі зросла до 702-729 мільйона осіб (залежить від моделі розрахунків).



За песимістичними розрахунками банку, за 2020 рік на 1,9 долара в день стали проживати на 150 мільйонів більше людей. Точнішими даними щодо наслідків коронакризи можна буде оперувати лише через кілька років, коли буде доступно більше статистичної інформації.



За розрахунками Національної академії наук України, у 2020 році рівень бідності українців різко зріс, досягнувши показників 2015 року. При цьому зростання бідності, як зазначають науковці, відбулося б незалежно від того, чи була б пандемія та карантин, чи ні.



"Різке зростання рівня бідності ми зафіксували ще у першому кварталі 2020 року. За підсумками першого півріччя рівень бідності населення зріс до 51% (порівняно з першим півріччям 2019 року, коли бідними були 41% українців). У другому півріччі ситуація вирівняється, однак ми очікуємо, що рівень бідності за підсумками 2020 року становитиме 45-50%", – повідомила ЕП завідувачка Сектору досліджень рівня життя населення НАН України Людмила Черенько.



За останніми наявними даними НАН, у першому півріччі 2020 року близько 19,4 мільйона осіб проживали за межею бідності. У 2019 році таких людей було на 4 мільйона менше.



Як змінилися доходи українців



Для більшості українців, які живуть на одну зарплату, 2020 рік пройшов під знаком зменшення доходів. Про це свідчать дані Державної служби статистики.



На перший погляд, протягом минулого року розмір середньої заробітної плати українців зростав, хоч і з невеликими перервами. Однак таке зростання було радше номінальним.



У доларовому ж еквіваленті середня зарплата українців з січня по листопад зменшилася на 31 долар або ж 7%. За минулий рік вартість американської валюти відносно гривні зросла на 17%. Це з урахуванням того, що американська валюта також падала протягом року відносно основних світових валют.



Інформацію за грудень Держстат оприлюднить в кінці січня цього року.



Набагато гірша ситуація з платоспроможністю українських пенсіонерів. За даними Пенсійного фонду середня пенсія за віком в Україні протягом 2020 року зросла на 365,5 грн – до 3430,28 грн на місяць.



Однак реальна платоспроможність пенсій (в доларовому еквіваленті) знизилася. Найбільше це зниження відбулося на початку другого кварталу, що спричинила девальвація гривні на 9,5%.



Решту року пенсії зростали, хоча в доларах так і не змогли досягти рівня початку 2020 року.



Очікувано, що у 2020 році зросла й кількість безробітних. За даними Державного центру зайнятості, влітку таких було більш ніж пів мільйона осіб.



Ця сума не враховує людей, які втратили роботу, однак не стали на облік. Тому реальна кількість безробітних була більшою. За останніми даними Держстату, безробіття у другому і третьому кварталах 2020 року становило 9,9% та 9,5% відповідно.



На допомогу безробітним, в період коронакризи, уряд виділяв додаткові кошти. Зокрема, запровадив допомогу з тимчасового безробіття, в тому числі за рахунок коштів фонду боротьби з COVID-19. Пік виплат останньої припав на липень 2020 року.



Попри усі намагання держави допомогти людям, що втратили роботу, середній номінальний розмір виплат по безробіттю у 2020 році знизився навіть у гривневому еквіваленті. За даними Державного центру зайнятості – за січень-листопад на 309 грн. У доларовому еквіваленті він впав зі 164 дол до 126 дол на місяць.



Однак навіть наявність роботи не гарантує отримання зарплати. Як свідчать дані Держстату, протягом 2020 року суттєво зріс показник затримки з виплати зарплат працівникам економічно-активних підприємств: з 1,8 млрд грн до 2,7 млрд грн або на 47,2%.



Найактивніше ця заборгованість зростала у другій половині року.



Лідером зі зростання боргів із зарплат стали готелі. За 2020 рік борги цих підприємств перед їхніми працівниками зросли у 62 рази, до 12,6 млн грн.



Протягом минулого року зростали й борги українців за комунальні послуги. У листопаді 2020 року (проти листопада 2019 року) заборгованість за оплату газу зросла на 6%, за опалення та гарячу воду – на 10%, за вивезення відходів – на 38%.



Загалом заборгованість за всі комунальні послуги за січень-листопад збільшилася на 10% – до 66,1 млрд грн.



Минулого року суттєво змінилися й структура доходів українців: за третій квартал 2020 року частка соціальних допомог у доходах домогосподарств збільшилася до 30,4%, тоді як за аналогічний період 2019 року вона становила 28,2%.



Що очікувати в 2021 році



У 2021 році світ та українців очікує масова вакцинація від коронавірусу. Міжнародні фінансові організації прогнозують світовій економіці різке відновлення. Очікується зростання ВВП і України, що дає підґрунтя для вирівнювання ситуації з бідністю.



Хоча у НАН України не очікують, що добробут населення цього року кардинально покращиться.



"2021 рік буде провальним для добробуту населення. Економічне підґрунтя цього вже закладено у 2020 році, тому суттєво змінити ситуацію вже не вийде", – вважає Людмила Черенько з НАН України.



Вона не очікує на покращення рівня життя українців у 2021 році навіть у випадку проведення швидкої вакцинації. Зрештою, наразі карантинні обмеження вже не відіграють вирішальної ролі у поширенні бідності, адже до них економіка встигла адаптуватися.



"Можливо, якщо економіка почне зростати, про що йдеться в урядовому прогнозі, то десь у другому півріччі 2021 року ми очікуємо, що доходи населення перестануть падати. Однак їхнє зростання ми зможемо побачити лише у 2022 році", – наголошує вона.



Ярослав Вінокуров



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