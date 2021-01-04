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Виктория Гриб:Первый всадник энергетического апокалипсиса

04.01.21
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Надежды на то, что 2021-й будет лучше своего предшественника, тают на глазах уже в первых числах января. А ведь мы явно не это желали друг другу в новогоднюю ночь. 

Сегодня в Украину пожаловал первый всадник энергетического апокалипсиса: Украина возобновила импорт электроэнергии из Беларуси после 9-месячного запрета. Это в стране, где и без того ПРОФИЦИТ электроэнергии. То есть, мы сами ее производим больше, чем потребляем! 

Самое мерзкое в этой истории, что решение не продлевать мораторий на импорт принято не в пьяном праздничном угаре, а вполне осознанно. По данным Щитовой, поставки уже достигли 4 млн кВт ч, что замещает 9 часов выработки одного блока Ровенской АЭС! 

В прошлом году Украина уже пережила импорт электроэнергии, который спровоцировал кризис в отрасли. В страну поступало электричество по демпинговым (искусственно заниженным) ценам, что вынудило украинских шахтеров и теплоэнергетиков уйти в вынужденный простой. 

Сейчас в Украину вновь заходит импортная энергия, которая запросто угробит всю отечественную генерацию. Это грозит потерей десятка тысяч рабочих мест! 

Импорт очень больно ударит по «Энергоатому». (Не забываем, что из Беларуси перетекает именно электричество от АЭС). Как следствие -  сокращение производства украинской атомной электроэнергии, что означает угрозу полной консервации производства на двух украинских АЭС. 

Но халява вечной не будет. Когда импортеры, искусственно занижая стоимость электричества, окончательно угробят наше производство, они затем резко взвинтят цены, но в тот момент у нас уже не будет альтернативы! 

Мы этого добиваемся? 

Сейчас в Раде лежит законопроект, приняв который, можно продлить мораторий и защитить собственный рынок. Призываю всех коллег принять его на ближайшем заседании!

Виктория Гриб, народный депутат Украины

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