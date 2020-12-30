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Виктория Гриб:Сложный 2020-й заканчивается. Чем он запомнится?
30.12.20
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Пандемия, местные выборы и отсутствие прогресса в мирном урегулировании: уходящий год вскрыл много проблем. Это и ситуация в медицине, в экономике, в антикоррупционных органах, в КСУ и т.д.
Выделила ТОП основных «портретных» событий, которые отлично характеризуют 2020-й. Какие-то из их останутся в уходящем году. Какие-то задают тенденции. Но чтобы просчитать будущее, важно помнить, с чего все начиналось.
Чем запомнился 2020 лично мне?
1️⃣ Пандемия. Коронавирус изменил всё. Последствия огромны, но пока не очевидны полностью. Все, что мы успели заметить, – это только начало. Впереди еще ждет осознание того, как пандемия повлияла на ценности, перераспределила рынки, изменила потребности, а с ними спрос и предложение.
2️⃣ Протесты и конфликты по всей планете. США, Беларусь, Армения и Азербайджан. Год был тяжелым не только из-за коронавируса. Множество людей во всем мире продолжают бороться за свои права и свободы. В Украине в начале года на митинги массово выходили шахтеры – им не платили зарплату. Летом протестовали медики. В конце года Раду «штурмовали» ФОПы. Все это не должно тонуть в информационной повестке из-за коронавируса и невозможности путешествовать.
3️⃣ Катастрофы – нашего Boeing 737 под Тегераном и Ан-60 под Чугуевом. Две огромные трагедии для всей страны. Давайте вспомним о них. Светлой памяти погибшим, соболезнования близким и родным.
4️⃣ Отсутствие сдвига в мирном урегулировании: в апреле состоялся еще один обмен пленными, а в ноябре Украина открыла все свои КПВВ на линии соприкосновения, включая новые пункты пропуска «Счастье» и «Золотое». Но, к сожалению, не всё в вопросе мира зависит только от воли Украины. Многое –от позиции международных партнеров и РФ.
5️⃣ Пожары. 2020 стал годом экстремальных климатических явлений: от очередных температурных рекордов до лесных пожаров и ураганов. Количество дней в году с экстремальными погодными условиями резко возросло. Пожары на Западе США и в Австралии побили все рекорды. Лесной огонь стал тяжелым ударом и для нашей страны: в апреле горела Чернобыльская пуща, в октябре сгорела последняя нетронутая полоса лесов Луганщины. Всего в 2020 году на потеряно в огне больше 30 000 гектаров леса и уничтожено более 800 домов.
6️⃣ Изобретение вакцины от коронавируса. Ученым удалось сделать невозможное: создать вакцину за несколько месяцев, в то время как обычно на это идут десятилетия. Это важно для науки и дает надежду всему человечеству. Хотя до победы над вирусом еще далеко, а эффективность самой вакации нужно еще доказать.
7️⃣ Технологизация и онлайн. Люди оценили возможности технологий и пересмотрели многие процессы в жизни. Многие вынужденно вышли работать в онлайн – и поняли, насколько и в чем именно это удобно. Этот опыт наверняка скажется на формате и работы, и жизни в будущем, в постковидные времена. Интересно будет наблюдать за изменениями.
8️⃣ Начало новой эры в освоении космоса – первый коммерческий полет. Вроде хорошая новость, но от нее все-таки досадно. С нашим Южмашем, с такой школой ракетостроения, с потрясающими инженерами и интеллектуальным потенциалом – мы ничего подобного не создаем. А могли бы.
О всех этих событиях важно и нужно помнить. Ведь итоги 2020-го – одновременно и основы для 2021-го.
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