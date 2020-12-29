Траектория падения. Как коронавирус убивал экономику Украины в 2020 году Эпидемия коронавируса кратно увеличила дефицит госбюджета, ударила по большинству рынков, и вместо роста на 3,7% украинская экономика получила падение на 5%.



Макроэкономические итоги 2020 года



Эпидемия COVID-19 и последовавший за ней карантин привели к существенному замедлению украинской экономики. Если при утверждении бюджета-2020 предполагался в этом году рост ВВП на уровне 3,7%, то фактически по результату 10 месяцев он сократился на 5,2%, а по прогнозу Министерства экономического развития, по итогам года он может упасть до 5%. В частности, только введение карантина выходного дня, по оценке НБУ, должно было привести к падению ВВП на 0,2%.



Для сравнения, Организация экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) прогнозирует падение мирового ВВП по итогам текущего года на 4,2%.



Из-за карантинных ограничений в средине апреля Верховная Рада была вынуждена пересмотреть государственный бюджет, в котором дефицит был увеличен с 96,3 млрд грн до 298,4 млрд грн. Однако по итогам 11 месяцев бюджет был сведен с дефицитом 111,7 млрд грн, и только декабре Министерству финансов удалось привлечь значительные средства. В частности, на аукционе 15 декабря — рекордные 51,439 млрд грн от размещения ОВГЗ, а 22 декабря — еще 22,2 млрд грн.



С началом коронакризиса иностранные инвесторы, вложившиеся в ОВГЗ, начали постепенно избавляться от этих бумаг — если на начало марта объем вложений достигал 130 млрд грн, то к началу ноября упал ниже 80 млрд грн. Массовый исход нерезидентов спровоцировал девальвацию гривни — курс национальной валюты, который перед введением карантина был на отметке 25,31 (11 марта), вырос до 28,5 — 28,6 грн/$ (в начале ноября и начале декабря). Это был, конечно, не единственный, но доминирующий фактор: "ДС" недавно писала аналитику относительно ситуации на валютном рынке.



Также упала занятость. Если по результатам IV квартала прошлого года в Украине насчитывалось 1,6 млн безработных (уровень безработицы — 8,7%), то по результатам II квартала этого года их численность увеличилась до 1,7 млн человек, а уровень безработицы повысился до 9,9%, по методологии Международной организации труда. А согласно данным Центра занятости на конец декабря 2019 г. на бирже труда стояло 338,2 тыс. человек, а на конец июня этого года — 517,7 тыс. человек.



Пострадала от кризиса и внешняя торговля. За 11 месяцев 2020 г. импорт товаров снизился на 10,8% по сравнению с соответствующим периодом прошлого года, до $48,4 млрд, экспорт сократился на 3,5%, до $44,3 млрд. Что примечательно, негативное сально внешней торговли сократилось вдвое — с $8,4 млрд до $4,1 млрд — так обычно и происходит в кризис, когда резко падает спрос на импортную продукцию.

Падение рынков и прибылей



Кризис привел также к сокращению промышленного производства в стране — по итогам 11 месяцев текущего года оно упало на 6,2% по сравнению с соответствующим периодом прошлого года. Больше всего сократилась добыча угля — на 14,8%, текстильное производство и производство одежды и обуви — на 9%, машиностроение упало на 19,9%, в том числе выпуск компьютерной продукции — на 29,6%, транспорта — на 27%. В то же время производство фармацевтической продукции выросло на 0,8%, а оборот розничной торговли увеличился на 7,8%.



Ухудшились и финансовые показатели работы бизнеса: за январь-сентябрь этого года прибыль средних и крупных предприятий сократилась по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 10% до 411,8 млрд грн, а убытки выросли в 2,8 раза — до 318,5 млрд грн. При этом доля убыточных предприятий в этом году увеличилась до 34,8% по сравнению с 22,7% в январе-сентябре 2019 г.



Потеряв доходы, предприятия стали меньше инвестировать в свое развитие. В частности, по данным Госслужбы статистики, капитальные инвестиции в январе-сентябре этого года составили 64,6% от уровня аналогичного периода прошлого года. При этом инвестиции снизились по всем отраслям экономики: в сельском хозяйстве — на 43%, в промышленности — на 38%, в строительство — на 34%, в транспорт — на 47%. Единственными отраслями, где инвестиции выросли, оказались телекоммуникации (+1,5%) и почтовая и курьерская деятельность (в 8,3 раза).



Поддержка экономики, бизнеса и населения



Основным источником финансирования борьбы с пандемией и ее последствиями стал Фонд борьбы с COVID-19. Всего на этот фонд суммарно было выделено 80,9 млрд грн, однако по состоянию на 23 декабря фактически профинансировано намного меньше — 53,7 млрд грн. При этом самая большая статья расходов — средства на предотвращение вспышек заболевания, на что было потрачено 32,8 млрд (выделено 44,9 млрд грн). Что интересно, именно в нее вложено финансирование строительства и ремонта автодорог (4200 км), на что ушло 24 млрд грн из 26,2 млрд грн выделенных. За счет т. н. "Большой стройки" правительство попыталось нивелировать негативные последствия падения экономики вследствие карантина — это было одним из самых спорных решений власти в уходящем году.



Также на социальную поддержку было фактически потрачено 11,4 млрд грн из 13,2 млрд грн предусмотренных, 9,3 млрд грн составила финансовая помощь Фонду страхования на случай безработицы (планировалось направить на эти нужды 10,7 млрд грн), на доплаты и надбавки медработникам было направлено 5,4 млрд грн из запланированных 6 млрд грн.



Кроме того, чтобы облегчить украинцам в период пандемии и карантина кредитное бремя, Верховная Рада еще весной приняла закон "О поддержке налогоплательщиков на период осуществления мер, направленных на предотвращение возникновения и распространения коронавирусной болезни (COVID-19)". Согласно ему, банки не имели права начислять штрафы и пеню в случае просрочки должником погашения или обслуживания кредита в период с 1 марта по 30 апреля. Позднее парламент продлил кредитные каникулы до конца карантина.



Также с целью поддержки уровня доходов населения Верховная Рада досрочно — с 1 сентября — повысила размер минимальной зарплаты до 5 тыс. грн, которая с 1 января и до конца года должна была составить 4723 грн. Данное решение неоднократно критиковалось экспертами, впрочем, нельзя однозначно сказать, негативно или позитивно оно повлияло на общую экономическую ситуацию в стране. Ведь повышение спроса считается действенным "лекарством" в кризисное время, которое, кстати, массово применяют сейчас на Западе. Причем дополнительные средства по идее должны вливаться в карманы самых незащищенных слоев населения, поскольку именно они потратят дополнительную копейку на самые необходимые товары и услуги (чем поддержат бизнес), а не вложат в золотые слитки, криптовалюту или существующую недвижимость, как состоятельные люди. С этой точки зрения — повышение минимальной зарплаты правильный шаг (хотя в украинских реалиях стоит говорить, скорее, об эффекте обеления трудовых доходов). С другой стороны, негативным последствием повышения минималки может стать инфляция, как предупреждали эксперты. И общий уровень потребительских цен осенью действительно вырос (с 2,6% в до 3,8% в годовом измерении), однако он, скорее, объясняется сезонными факторами, в частности, удорожанием коммунальных услуг.



Даже несмотря на помощь со стороны государства, бизнес существенно пострадал от карантинных мер. Например, к августу этого года 310 торговых центров, входящих в профильную ассоциацию, подсчитали, что за время локдауна на 7 млрд грн снизились арендные поступления, а в целом они получили 50 млрд грн падения товарооборота арендаторов. Чтобы хоть как-то наверстать упущенное, ритейл традиционную "черную пятницу" решил растянуть на целую неделю. При этом крупный бизнес, там где это было возможно технологически, частично перевел сотрудников на удаленную работу, а продажи товаров стал перемещать в онлайн.



Сильно пострадали также микро- и малые предприниматели, связанные с ритейлом, сферой услуг и развлечений (впрочем, как и большие игроки на рынке). Во время весеннего локдауна прошла мощная волна закрытия ФОПов (хотя как только ограничительные меры ослабили — они снова начали массово регистрироваться). Еще один удар по малому бизнесу пришелся в ноябре — начале декабря (когда на три уикенда подряд власти объявили "карантин выходного дня").



После этого президент и правительство сообщили о готовности выплатить по 8 тыс. грн материальной помощи физическим лицам-предпринимателям и наемным работникам. На данное время уже получено 300 тыс. заявок и начались выплаты.



Александр Суков









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