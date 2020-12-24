Газ опять подорожал. Что мы увидим в платежках за отопление "Нафтогаз Украины" повысил цену газа для теплокоммунэнерго в декабре этого года на 13% — до 6103,1 грн за 1 тыс. куб. м. Как это отразится на платежках украинцев?



Газ растет в цене



Согласно сообщению НАК "Нафтогаз Украины", по итогам декабря оптовая цена газа для предприятий теплокоммунэнерго составила 6103,1 грн за 1 тыс. кубометров без учета НДС и затрат на транспортировку.



С начала осени стоимость голубого топлива для ТКЭ стабильно растет. Так, цена газа в октябре выросла по сравнению с сентябрем на 24% - до 5374,1 грн за 1 тыс. куб. м, в ноябре — только на 1 грн, а декабрьская цена по сравнению с ноябрьской выше уже на 13,5%.



"Нафтогаз" объясняет рост цен для тепловиков просто: стоимость газа рассчитывается в соответствии с постановлением Кабмина №867 от 19 октября 2018 г., с учетом изменений котировок на европейских газовых хабах. То есть — растет цена на газ в Европе, повышается его цена и для теплокоммунэнерго.



Тарифная история



Однако после подорожания газа потребителям следует ждать и повышения цен на тепло.



Основная составляющая тарифа, выставляемого потребителям тепловиками — это затраты на покупку газа, они могут достигать 80-85% от стоимости тепла. Поэтому чем дороже газ, тем больше затраты и тем выше должны быть тарифы на тепло. Начиная с 1 ноября 2018 г. по решению Кабмина стоимость газа при расчете этих тарифов была установлена на уровне 6235 грн за 1 тыс. куб. м.



Однако в начале 2020 г. цены на газ начали снижаться, и поэтому Национальная комиссия, осуществляющая регулирование в сфере энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ) в марте приняла решение снизить тарифы на тепло в среднем на 11,7% по сравнению с январскими. Но и после этого газ дешевел — в мае этого года оптовая цена опустилась до 2,3 тыс. грн, что было уже на 51% ниже январских котировок.



Однако такую низкую стоимость голубого топлива в тариф на тепло заложить было нельзя — цены снова должны были пойти вверх, и ТКЭ не смогли бы закупать газ по ценам 2,3 тыс. грн за 1 тыс. куб. м.



Поэтому правительство пошло на компромиссный шаг: 10 июня приняло постановление №467, которым установило новый порядок формирования тарифов на отопление, согласно которому ТКЭ должны были закладывать в тариф среднюю цену природного газа за предыдущий отопительный сезон. Для сезона 2019-2020 гг. средняя цена газа составляла 4048 грн за 1 тыс. куб. м, и именно ее ТКЭ следовало заложить в тариф на свои услуги в отопительный сезон 2020-2021 гг.



Подарок под елочку



Однако цены с началом осени стали расти, и ТКЭ прогнозируемо стали требовать от НКРЭКУ повысить им тарифы на свои услуги теплоснабжения. Например, компания "Николаевоблтеплоэнерго" сообщила, что с 1 декабря стоимость 1 Гкал для населения повышается с 1652,32 грн до 1999,08 грн. Компания так и указала, что пересмотр тарифа связан с подорожанием газа — если весной этого года его цена для ТКЭ была утверждена на уровне 4886,50 грн за 1 тыс. куб. м (с НДС), то теперь цена ресурса от "Нафтогаза" выросла до 6599,44 грн за 1 тыс. куб. м (с НДС). "То есть произошел рост в цене на 35%. Чтобы удержать тарифы на тепло от подорожания, цена на энергоносители должна держаться на уровне прошлых отопительных сезонов", — отметили в компании.



С 1 декабря выросли тарифы на тепло и в Одессе — НКРЭКУ повысила для коммунального предприятия тариф с 1474,69 грн за 1 Гкал до 1813,94 грн (с НДС).



30 ноября НКРЭКУ увеличила тариф на отопление еще для одного теплокоммунэнерго — концерна "Городские тепловые сети" (Запорожье) — с 1481,07 грн за 1 Гкал до 1655,08 грн.



Правда, такое повышение глава общественной организации "Жилищный союз Украины" Александр Скубченко считает незаконным. Поскольку действует порядок формирования тарифов, утвержденный Кабмином, согласно которому берется средняя цена газа за предыдущий отопительный сезон, сейчас она должна составлять 4048 грн за 1 тыс. куб. м, как мы и упоминали выше. "Законным способом они поднять тарифы не могут. А незаконным — как обычно, могут делать все, что угодно", — сказал эксперт.



В свою очередь представитель "Союза потребителей коммунальных услуг" Олег Попенко рассказал "ДС", что нынешнее повышение стоимости газа однозначно приведет к подорожанию тепла для конечных потребителей.



"Уже сейчас многие ТКЭ подали в НКРЭКУ новые тарифы на согласование, а Харьков поднял тарифы на тепло и горячую воду самостоятельно. Если сейчас потребитель в Киеве платит 38,5 грн за кв. м (если нет учета тепла в многоквартирном доме) и квартира в 50 кв. м обходится в 1900 грн, то после подорожания газа потребитель будет платить 45-47 грн за кв. м, или 2300-2400 грн. Фактически платежка на тепло увеличивается на 400-600 грн в месяц. Если говорить о горячей воде, то ориентировочно ее стоимость вырастет на 20-25 грн в среднем за 1 куб. м. Если семья из трех человек потребляет около трех кубов, то платежка на горячую воду вырастет на 60-70 грн в месяц", — сказал он.



По словам Олега Попенко, повышение тарифов из-за роста цены газа потребители ощутят в марте, когда придут платежки за февраль.



Понятно, что все сказанное относительно тарифов на тепло касается тех, кто пользуется услугами централизованного отопления. Однако и собственников газовых котлов тоже ждет неприятный сюрприз.



Доставка газа также подорожает



Кроме повышения тарифа на тепло, с нового года подорожает стоимость услуг облгазов по доставке ресурса. Соответствующие решения утвердила НКРЭКУ 16 декабря. Тарифы вырастут в зависимости от облгаза в полтора-два раза. В частности, например, нынешний тариф для "Киевоблгаза" (здесь и далее — без НДС) повысится с 0,81 до 1,45 грн за 1 куб м, для "Херсонгаза" — с 0,94 до 1,68 грн, для "Кировоградгаза" — с 0,87 до 1,6 грн, для "Мариупольгаза" — с 1,09 грн до 1,53 грн за 1 куб. м.



При этом следует помнить, что плата за распределение начисляется одинаковыми платежами каждый месяц и может отличаться у потребителей, проживающих рядом. Для того чтобы понять, сколько придется платить за доставку газа, нужно объем потребленного в прошлом году газа умножить на тариф своего облгаза и разделить на 12. Это и будет плата за доставку газа в месяц в следующем году.



Александр Суков



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