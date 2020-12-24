Врачи снова подождут: почему миллиарды Запада власть раздает олигархам Украина еще не получила заветный транш от Международного валютного фонда (МВФ), но другие кредиторы нашей страны, такие как Всемирный банк и Европейский Союз бросили нам "спасательный круг" в виде порядка 1 миллиарда долларов. Кроме того, правительство смогло привлечь миллиарды гривен в результате размещения гособлигаций. Тем не менее, планы по расходной части бюджета, как не выполнялись, так и продолжают не выполняться, несмотря на то, что до конца года осталась всего неделя. "Апостроф" выяснял, на что пошли бюджетные деньги.



Выполнение госбюджета Украины снова срывается. По данным Государственной казначейской службы, с которыми ознакомился "Апостроф", по состоянию на 21 декабря, недовыполнение плана по расходной части бюджета составило 159,6 миллиарда гривен - 120,5 миллиарда гривен по общему фонду и 39,1 миллиарда гривен по специальному.



Источник издания в Министерстве финансов рассказал, что недовыполнение плана по незащищенным расходам бюджета в январе-декабре находится на уровне 61,4 миллиарда гривен, по защищенным, к которым относятся пенсии, зарплаты бюджетников, социальные выплаты, - 41,2 миллиарда гривен.



И, если по незащищенным статьям госбюджета цифра в сравнении с тем, что было месяцем ранее, практически не изменилась, то по защищенным наблюдается увеличение более чем на 4 миллиарда гривен.



Также, по словам собеседника "Апострофа", в январе-декабре план по обслуживанию государственного долга недовыполнен на 15,8 миллиарда гривен, по межбюджетным трансфертам – на 1,3 миллиарда гривен, по гарантийным обязательствам – на 800 миллионов гривен.



При этом объем имеющихся неоплаченных финансовых обязательств государства на 21 декабря составил 15,3 миллиарда гривен, в том числе 12,5 миллиарда гривен - по незащищенным расходам, и 2,9 миллиарда гривен – по защищенным.



Напомним, по состоянию на 30 ноября, общая сумма неоплаченных финансовых обязательств государства была на уровне 14,95 миллиарда гривен. Единственное, что немного радует, это то, что за неполный месяц несколько сократились невыплаты по защищенным статьям – с 6,5 миллиарда гривен в конце ноября до нынешних 2,9 миллиарда гривен.



Но вызывает тревогу то, что государство не финансирует направления, которые принято считать приоритетными.



Так, на борьбу с распространением коронавируса не выделено 31,89 миллиарда гривен.



Кроме того, не были направлены 8,3 миллиарда гривен на материальную помощь лицам, которые могут потерять доходы в случае запрета сферы их деятельности (должны быть выделены по линии Министерства социальной политики), 5,3 миллиарда гривен на медицинские услуги по программе госгарантий медобслуживания (Министерство здравоохранения), 2,5 миллиарда гривен для обеспечения медицинских лабораторий и закупки средств индивидуальной защиты (Министерство здравоохранения), 1,1 миллиарда гривен на обеспечение опорных учреждений охраны здоровья цифровыми рентген-системами и аппаратами УЗИ (Министерство здравоохранения).



Также не выделены 600 миллионов гривен на доплаты медикам, 2 миллиарда гривен на доплаты сотрудникам МВД, 1,5 миллиарда гривен на приобретение оборудования для приемных отделений опорных больниц, а также 2,9 миллиарда гривен на помощь по безработице и предоставление больничных.



Скинулись всем миром



То, что в украинском бюджете образовалась огромная дыра, хорошо известно, однако в последнее время ситуация несколько изменилась.



Как известно, правительство надеялось на возобновление сотрудничества с Международным валютным фондом (МВФ) и получение от него очередного кредитного транша.



Собственно, сумма этого транша не превысит 700 миллионов долларов (около 20 миллиардов гривен), что не решит проблему бюджетного дефицита. Более того, деньги МВФ Украина получит, в лучшем случае, в феврале следующего года, а они нужны сейчас. Однако для властей куда важнее так называемый "сигнал" от фонда, в частности, в виде направления в Киев миссии, после работы которой, как правило, принимается решение о выделении (или невыделении) транша.



Миссия МВФ работала в Украине – но учитывая ситуацию с коронавирусом, переговоры шли в виртуальном режиме - 21-23 декабря.



При этом, к счастью для украинских властей, "сигнал" в той или иной форме, видимо, был направлен к другим кредиторам нашей страны, которые предоставляют финансирование лишь после соответствующего решения МВФ.



Так, 9 декабря Европейский Союз принял решение о выделении Украине нового транша на 600 миллионов евро (20,4 миллиарда гривен) для обеспечения макрофинансовой стабильности страны, а несколько дней спустя Всемирный банк утвердил заем для Украины на 300 миллионов долларов (8,4 миллиарда гривен) на социальную поддержку населения.



Кроме того, примерно в это же время стало известно, что Украина доразмещает еврооблигации с сроком погашения в 2033 году на 500 миллионов долларов (14 миллиардов гривен).



Таким образом, наша страна одномоментно получила вливание на более, чем 40 миллиардов гривен.



Но и это еще не все. В 2020 году иностранные инвесторы несколько охладели к украинским облигациям внутреннего государственного займа (ОВГЗ), однако в последнее время, видимо, также в связи с "сигналами" МВФ, нерезиденты снова начали активно покупать эти бумаги. Так, на аукционе по размещению ОВГЗ 15 декабря (как раз после сообщений о траншах со стороны ЕС и Всемирного банка, а также о размещении евробондов) в бюджет удалось привлечь рекордный объем средств - 51,44 миллиарда гривен. Всего с начала декабря было продано облигаций на 76,3 миллиарда гривен. Доходность по некоторым бумагам превысила 12% годовых, что, безусловно, станет дополнительной нагрузкой для бюджетов последующих лет, но по состоянию на сейчас деньги в государственную казну поступили.



В связи с этим возникает вопрос: почему тогда не финансируются расходы бюджета, включая защищенные?



Странные приоритеты



Сейчас, как рассказал источник, Госказначейство осуществляет платежи лишь за начало ноября.



"Поэтому расходов на здравоохранение и социальных расходов, непосредственно связанных с эпидемией COVID-19, как за ноябрь, так и за декабрь, граждане не дождутся. Как уже не дождутся "покращення" и те 426 тысяч умерших граждан в январе-сентябре", - сказал он.



При этом некоторые другие бюджетные выплаты осуществляются с завидной оперативностью.



Так, неплохо осваиваются средства на строительство и ремонт дорог в рамках программы "Большая стройка". Напомним, на эти цели бюджетом предусмотрено более 120 миллиардов гривен.



Часть этих денег можно было перебросить на борьбу с пандемией коронавируса, но вышло все с точностью до наоборот – деньги из ковидного фонда направили на дороги.



В бюджете нашлись также деньги для выплаты НАК "Нафтогаз Украины" - компания получила компенсацию за поставки газа для нужд населения в 2015-2019 годах в рамках так называемых спецобязательств (ПСО), то есть по ценам ниже рыночных. Более того, как ранее писал "Апостроф", эти деньги пошли на оплату спорного газа, добытого и поставленного квазигосударственной компанией "Укрнафта", которая фактически контролируется олигархом Игорем Коломойским. И только после этого "Укрнафта" погасила свой давний долг по налогам и сборам, превышающий 30 миллиардов гривен.



Учитывая колоссальные суммы заимствований, которые делало в этому году правительство, а также немалые проценты по взятым кредитам, дефицитно-бюджетное ралли, наблюдавшееся с начала осени, имеет все шансы возобновиться в следующем году.



При этом отдельные граждане, как и раньше, будут "в шоколаде", даже несмотря на то, что в последнее время "шоколад" у украинской власти не в чести...



Виктор Авдеенко



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