Подробнее Запомнить город


Главная Статьи Новости » Дайджест Персоны
Новости RSS
Twitt
Мы в Facebook
Добавить в избранное
 

Муса Магомедов: Переговоры с МВФ – хорошо, но нужно поднимать экономику

22.12.20
печать
размер текста:

Международный валютный фонд сообщил, что возобновляет переговоры о сотрудничестве с Украиной. Фонд планирует пересмотреть кредитную программу в формате stand-by. В рамках этой программы мы уже получили первый транш $2,1 млрд, осталось еще два по $700 млн каждый.

Решение МВФ по сути является жестом доброй воли, так как наша страна до сих пор не выполнила взятые на себя обязательства по так называемым «структурным маякам». Тем не менее власти удалось принять бюджет-2021, изменить организационную структуру НБУ, восстановить полномочия НАПК и норму об ответственности за незаконное обогащение.

Кабмин заявил, что рассчитывает получить следующий транш кредита в феврале-марте следующего года, однако МВФ на этот счет не делал никаких заявлений. Пока неизвестно, сколько продляться переговоры и когда деньги транша поступят на счета украинского госказначейства.

Тем не менее сам для международных инвесторов и кредиторов важен сам факт возобновления переговоров Украины с МВФ. Это важный сигнал, свидетельствующий, что нам по-прежнему можно доверять.

Прогресс в перевыборах с Фондом будет напрямую отражаться на стоимости заимствования капитала на внешних рынках. Специфика принятого Радой бюджета-2021 такова, что именно внутренние и внешние заимствования станут главными источника финансирования дефицита бюджета.

Впрочем, правительству не следует забывать и более отдаленной перспективе. Если рассматривать следующий год, как год выхода на докризисный уровень 2019 года, то далее необходима новая экономическая стратегия, реализация которой сможет обеспечить долгосрочный устойчивый рост экономики.

Важно помнить, что МВФ – это скорая помощь для стран, оказавшихся в кризисе, но нельзя всю жизнь жить в больнице, нужно выздоравливать и двигаться вперед.

Муса Магомедов, народный депутат Украины

... ...
 
Печать   Отправить другу  


Комментарии
Добавить комментарий
комментариев: 0

...
Новости партнеров
Дайджест
Высосать все соки: как Коломойский "приватизирует" Центрэнерго
22.12.20, Апостроф
Энергогенерирующую компанию "Центрэнерго" не могут продать уже пять лет, несмотря на то, что она регулярно попадает в планы украинского правительства по проведению большой приватизации.
Вічні "євробляхи", "мінус" електрокарів та відмова від автогазу: що відбувалось на авторинку в 2020
22.12.20, Економічна правда
Поки в ЄС заради безпеки пішоходів електромобілі "зобов’язують" шуміти, в Україні вже другий президент не може вирішити проблему так званих "євроблях".
18.12.20
Какие компании будут внедрять водородные технологии в Украине
18.12.20, БизнесЦензор
Более 20 украинских компаний присоединились к Европейскому альянсу чистого водорода (European Clean Hydrogen Alliance). Какие водородные проекты реализовали или планируют реализовать компании-учасники.
Свободный рынок: Какой будет цена на газ в текущем отопительном сезоне?
18.12.20, Дело
Эксперты и игроки рынка не сомневаются в том, что цена на газ будет расти, а на динамику роста будет влиять целый перечень факторов.
17.12.20
Як Україні почати видобуток газу на шельфі Чорного моря
17.12.20, БизнесЦензор
Основні родовища Дніпровсько-Донецької впадини майже вичерпані, тому потрібно шукати газ у нових місцях. В Україні – це перспективні ділянки, які довгий час не розроблялися через відсутність технологій, рішень держави або політичний вплив.
Водень для себе і Європи: чи стане Україна новою "житницею"
17.12.20, Економічна правда
Влітку цього року в ЄС презентували водневу стратегію — довгостроковий план розвитку енергетичного сектору країн континенту з курсом на низьковуглецеву економіку. Скільки "зеленого" водню Україна може виробляти і транспортувати до Європи в перспективі найближчого десятиліття.
Укрепление гривни. Что происходит с валютой и какой будет курс доллара
17.12.20, Деловая столица
Большие внешние заимствования и рекордные продажи ОВГЗ позволили привлечь в бюджет значительные суммы и укрепили национальную валюту.
Странные скачки: как Коломойский банкротит главного авиа­­перевозчика Украины
17.12.20, Апостроф
Национальный авиаперевозчик "Международные авиалинии Украины" (МАУ) просит помощи у государства в связи с коронакризисом. C чем связаны финансовые трудности авиакомпании, и не хочет ли ее главный бенефициар - Игорь Коломойский - "убить" МАУ, как он это в свое время сделал с "Аэросвитом".
15.12.20
В.Гриб: Рада обязана продлить мораторий на импорт российской электроэнергии
15.12.20
Турбулентность в энергетике, которую провоцирует бесконечная ротация министров, закончится полным развалом отрасли.
Угольный мешок: как решить вопрос с реформированием шахт в Украине
15.12.20, Дело
Премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что через 50 лет мы должны быть климатически нейтральны, а в течении 10 надо закрыть все убыточные шахты: что делать с людьми?
11.12.20
10.12.20
08.12.20
04.12.20
02.12.20
01.12.20
30.11.20
27.11.20
26.11.20
25.11.20
23.11.20
19.11.20
17.11.20
16.11.20
Весь дайджест
Главная Статьи Новости » Дайджест Персоны
© ИА "Агентство промышленной политики", 2008-2019
О проекте| Контакты| Правовая информация| Вакансии| 














	
	




















                           Жми «Подписаться» и получай самые интересные новости портала
 в Facebook!