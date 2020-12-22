Муса Магомедов: Переговоры с МВФ – хорошо, но нужно поднимать экономику Международный валютный фонд сообщил, что возобновляет переговоры о сотрудничестве с Украиной. Фонд планирует пересмотреть кредитную программу в формате stand-by. В рамках этой программы мы уже получили первый транш $2,1 млрд, осталось еще два по $700 млн каждый.



Решение МВФ по сути является жестом доброй воли, так как наша страна до сих пор не выполнила взятые на себя обязательства по так называемым «структурным маякам». Тем не менее власти удалось принять бюджет-2021, изменить организационную структуру НБУ, восстановить полномочия НАПК и норму об ответственности за незаконное обогащение.



Кабмин заявил, что рассчитывает получить следующий транш кредита в феврале-марте следующего года, однако МВФ на этот счет не делал никаких заявлений. Пока неизвестно, сколько продляться переговоры и когда деньги транша поступят на счета украинского госказначейства.



Тем не менее сам для международных инвесторов и кредиторов важен сам факт возобновления переговоров Украины с МВФ. Это важный сигнал, свидетельствующий, что нам по-прежнему можно доверять.



Прогресс в перевыборах с Фондом будет напрямую отражаться на стоимости заимствования капитала на внешних рынках. Специфика принятого Радой бюджета-2021 такова, что именно внутренние и внешние заимствования станут главными источника финансирования дефицита бюджета.



Впрочем, правительству не следует забывать и более отдаленной перспективе. Если рассматривать следующий год, как год выхода на докризисный уровень 2019 года, то далее необходима новая экономическая стратегия, реализация которой сможет обеспечить долгосрочный устойчивый рост экономики.



Важно помнить, что МВФ – это скорая помощь для стран, оказавшихся в кризисе, но нельзя всю жизнь жить в больнице, нужно выздоравливать и двигаться вперед.



Муса Магомедов, народный депутат Украины



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