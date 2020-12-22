Вічні "євробляхи", "мінус" електрокарів та відмова від автогазу: що відбувалось на авторинку в 2020 Поки в ЄС заради безпеки пішоходів електромобілі "зобов’язують" шуміти, в Україні вже другий президент не може вирішити проблему так званих "євроблях".



Це питання вже котрий рік поспіль потрапляє в підсумкові тексти ЕП, як проблема, яка потребує негайного вирішення.



Однак судячи із заяв представників влади та "євробляхерів" щодо "порозуміння" у ключових моментах, актуальним воно залишиться і в новому році.



Утім це не єдине, чим автовласникам запам’ятається 2020 рік.



Попит на ГБО впав і продовжить знижуватися



Один з найбільш помітних трендів 2020 року – кардинальне зменшення попиту на газобалонне обладнання.



Учасники профільних асоціацій відзначають, що у вересні поточного року було зареєстровано трохи більше 3 тисяч авто з ГБО, в той час як в цей же місяць минулого року – майже 12 тисяч.



За підсумками року попит на таке обладнання може впасти майже вдесятеро, прогнозують учасники ринку.



Ключова причина – нові правила реєстрації авто з ГБО, які почали діяти на початку 2020 року. Згідно з ними, підтвердити якість та безпеку переобладнання можна лише в сертифікованих Міністерством інфраструктури компаніях.



Це зробило процедуру переобладнання суттєво дорожчою: якщо раніше в залежності від міста та регіону послуга обходилась в 300-900 гривень, то після зміни правил її вартість доходить до 4 тисяч гривень.



У Мінінфраструктури стведжують, що нова вимога дозволить зробити транспорт на газу безпечнішим.



Однак існує ще одна ініціатива, реалізація якої, за словами профільних експертів, здатна взагалі вбити ринок.



Йдеться про намір нардепів переглянути ставки акцизів на моторні палива. Лобіює цю ініціативу контрольована Ігорем Коломойським компанія "Укртатнафта".



Мета – зупинити зростання попиту на автогаз і тим самим покращити позиції бензину, який в останні роки невпинно втрачає частку ринку. Наразі в парламенті зареєстровано декілька законопроєктів, якими пропонується змінити ставки акцизів.



У разі ухвалення найбільш радикальної ініціативи, ціни на автогаз можуть зрости на 4-5 гривень, що може остаточно зробити переобладнання авто на ГБО економічно недоцільним.



Однак це питання вже точно буде вирішуватися наступного року.



Електромобілі можуть призупинити зростання



Попри створення сприятливих умов для поширення електромобілів у вигляді податкових пільг та постійний розвиток необхідної інфраструктури, 2020 рік може стати першим за тривалий час, коли в України припиниться зростання реєстрації "зелених" авто.



Так, за 11 місяців 2020 року український автопарк поповнили 6,823 тисяч "зелених" авто, тоді як за весь минулий рік їх кількість становила 7,542 тисяч.



Українці як і раніше віддають перевагу вживаним авто, частка яких з початку року становила 92%. Середній вік електромобілів – 4 роки.



Найпопулярнішим електрокаром в Україні традиційно залишається Nissan Leaf.



Щоб досягнути минулорічного показника, у грудні українці повинні зареєструвати ще 719 машин. Чи вдасться це зробити?



Учасники ринку відзначають, що ближче до кінця року попит на електромобілі падає: в листопаді українські номери отримали лише 514 авто, що майже на 30% гірше, ніж за відповідний період минулого року.



"Кількість "електричок" в Україні зростає з 2012 року. Статистика цього року свідчить, що показники не сильно відрізнятимуться від минулого, однак і цей показник зі знаком "плюс", – каже представник компанії-імпортера вживаних авто.



"Думаю, що в майбутньому попит на електрокари тільки зростатиме, для цього є всі необхідні умови", – додає він.



4:1 на користь секонд-хенду



З початку року на кожен проданий новий легковий автомобіль прийшлося 4 реєстрації ввезених з-за кордону вживаних машин.



Так, за 11 місяців на українські номери перейшли понад 313,3 тисяч ввезених з-за кордону вживаних легкових авто, що в чотири рази більше реалізації нових машин за той же період.



Минулого року цей показник був ще більшим: рахунок на користь вживаних машин становив 5:1.



Учасники ринку пояснювали такий сплеск реєстрацій імпортного секонд-хенду лібералізацією умов розмитнення вживаних авто і можливістю легалізувати так звані "євробляхи", які порушили умови транзитного або тимчасового перебування в країні.



Утім глобально питання авто на єврономерах так і не було вирішене.



Вічна проблема "євроблях"



Вічно можна дивитися на три речі: як палає вогонь, тече вода і як влада "вирішує" проблему авто на європейських номерах.



За офіційними оцінками Міністерства фінансів, в Україні залишилось близько 425 тисяч таких авто. Представники "євробляхерів" стверджують, що їх вдвічі більше – близько мільйона.



Ще за часів Петра Порошенка були ухвалені два закони, які мали вирішити це питання, однак вступ в дію карального закону, який передбачав штрафи для порушників, постійно відкладався.



Після обрання президентом Володимира Зеленського питання, яке мало всі шанси на вирішення, знову повисло в повітрі, оскільки новий голова держави пообіцяв мітингарям доступне розмитнення.



Влада і зараз продовжує "загравати" з представниками "Авто євро сили", постійно обіцяючи знайти нові варіанти і підходи.



Тимчасом вулиця продовжує демонструвати силу, висуваючи все нові й нові вимоги. Наразі "євробляхери" наполягають на ухваленні проєктів законів №3704, №3705 та №3706, які вносять зміни до Податкового та Митного кодексів.



Ці акти пропонують скасувати акцизний збір, ввести обов'язковий технічний огляд машин, доповнити законодавство податком на дорогі авто та вирішити проблеми з водіями, яких вже оштрафували за порушення законодавства.



Загалом виглядає так, що ситуація зайшла в глухий кут. І профільні міністерства, і уряд, і Офіс Президента постійно розповідають, що діалог з "євробляхерами" ведеться і питання має вирішитись найближчим часом, в той час як останні невпинно повторюють, що влада їх не чує.



Схоже, такими темпами проблема авто на європейській реєстрації може не вирішитись і наступного року, та потрапити у підсумкові тексти вже нового, 2021 року.



Український автопром: за крок до прірви



Випуск авто в Україні поточного року продовжив падати, попри відновлення складання легковиків на "Запорізькому заводі".



Так, за 11 місяців з початку року в Україні було зібрано всього 4,429 тисяч авто: падіння у порівнянні з аналогічним періодом 2019 року – 35%.



З цієї кількості найбільше було складено легкових авто – 3,756 тисяч одиниць, ще 628 приходиться та автобуси та 45 – на комерційні машини.



До серпня поточного року всю статистику легкових авто формувало великовузлове складання на заводі "Єврокар", який випускає машини Skoda.



Однак в останній місяць літа про відновлення виробництва легковиків заявив "Запорізький автомобілебудівний завод", з конвеєру якого до цього сходили лише автобуси.



Попри це використання вітчизняних виробничих потужностей у 2020 році, як і у попередньому, не перевищило 2% від своїх можливостей.



Більше того, вже до кінця року виробництво на ЗАЗі може знову зупинитися. Як писала ЕП, "початок виробництва" у Запоріжжі насправді виявився великовузловим збиранням, покликаним оминути заборону на ввезення авто з Росії.



Група нардепів вже направила депутатське звернення до прем’єра Дениса Шмигаля щодо заборони імпорту не тільки авто з Росії, а й їх комплектуючих, що унеможливить збирання машин на ЗАЗі та ще більше наблизить виробництво легкових машин в Україні до нуля.



Микола Топалов



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