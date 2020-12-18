Какие компании будут внедрять водородные технологии в Украине Более 20 украинских компаний присоединились к Европейскому альянсу чистого водорода (European Clean Hydrogen Alliance). БизнесЦензор рассказывает о целях Альянса и том, какие водородные проекты реализовали или планируют реализовать компании-учасники.



Что такое Европейский альянс чистого водорода



Европейский альянс чистого водорода был создан в марте 2020 года через несколько месяцев после принятия European Green Deal. Задача Альянса заключается в привлечении инвестиций и обеспечении спроса на водород как на источник энергии. Компании, которые входят в альянс, должны внедрить низкоуглеродные технологии до 2030 года. А также помочь властям своих стран в достижении углеродной нейтральности к 2050 году.



Для достижения углеродной нейтральности и декарбонизации энергоемких отраслей промышленности планируется использовать водород. Его хотят использовать для заправки транспорта, хранения возобновляемой энергии, а также в качестве энергии и сырья в энергоемкой промышленности. Например, в металлургическом или химическом секторе.



Известно, что "зеленый" водород не наносит вреда климату, так как при его использовании не выделяет углекислый газ. Таким образом, он является решением для декарбонизации промышленности и секторов экономики, в которых сокращение выбросов углерода является труднодостижимым.



Совокупные инвестиции в возобновляемый водород в ЕС могут составить 470 млрд евро до 2050 года.



Какие компании вошли в альянс и чем они будут заниматься



Европейский альянс объединяет представителей общенациональных и местных государственных органов, общественных организаций, транснациональных компаний. Туда вошли научно-исследовательские учреждения, Европейский инвестиционный банк и ряд промышленных гигантов.



Альянс открыт для всех государственных и частных организаций, имеющих отношение к возобновляемому или низкоуглеродному водороду. Членство в альянсе является бесплатным.



Чтобы присоединиться к альянсу, компания должна подписать соглашение с политикой альянса. По состоянию на декабрь к Европейскому альянсу чистого водорода присоединилось более 20 украинских компаний.



В частности, Региональная газовая компания, Оператор газотранспортной системы Украины, Национальный технический университет Украины "КПИ им. Игоря Сикорского", Украинский водородный совет, Центр энергетической безопасности Украины, ПАО "Украинское Дунайское пароходство", ГП "НАЭК "Энергоатом".



Членами Европейского альянса чистого водорода являются также ведущие энергетические и промышленные компании Европы. Например, Electricité de France (EDF), E.ON, BMW Group, General Electric, AREVA H2Gen, Airbus, Alstom, BASF, Bosch Group и многие другие. Полный список членов альянса можно посмотреть по этой ссылке.



Что уже делают для декарбонизации украинские компании



Еще до вступления в альянс, в конце февраля 2020 года Региональная газовая компания приступила к масштабному и уникальному проекту – тестовой транспортировке смеси водорода и природного газа на закрытых участках газораспределительной системы.



Результаты первых испытаний показали, что система, которая является герметичной при транспортировке природного газа, пропускает водород. Эти результаты дали некое представление о том, как в дальнейшем проводить модернизацию сетей.



На будущее запланировано более 150 экспериментов. Испытания на полигонах продлятся до 2022 года. Результаты исследований станут основой для редизайна газовой системы под транспортировку водорода. Такие планы РГК полностью соответствуют европейскому курсу Green Deal и политике альянса чистого водорода.



Более того, водородный проект РГК поможет Украине перейти на чистый источник энергии, использовать меньше импортного природного газа, сократить выбросы СО2 и не подпасть под углеродный налог.



Директор по стратегии развития РГК Станислав Казда говорит, что в Европе и в Украине, как ее неотъемлемой части, в ближайшие 3-5 лет придется использовать нынешние газовые сети для транспортировки водорода – чистого, или его смеси с природным газом.



Он отмечает, что РГК, после серии экспериментов с чистым водородом на своих полигонах четко понимает, что необходим редизайн газовой системы. Ведь молекула водорода в три раза меньше молекулы метана – и это предопределяет необходимость технических изменений систем транспортировки и распределения. Причем масштабных изменений.



"Мы ведем работу над стратегией подготовки газовых сетей для работы с транспортировки водорода. И на этом направлении будет тяжело двигаться вперед без внешней поддержки, без технической, технологической и инвестиционной экспертизы, которую аккумулируют такие объединения как European Clean Hydrogen Alliance, или Marcogaz, в которую также входит РГК. Поэтому, участие РГК в European Clean Hydrogen Alliance открывает дoступ к инфoрмации, к опыту, кoтoрый накоплен ведущими еврoпейскими кoмпаниями в водородной энергетике", – рассказал Казда.



Для РГК European Clean Hydrogen Alliance – уникальная платформа, так как в Украине нет компаний, у которых есть опыт работы с водородом в рамках энергетических проектов.



На этой платформе есть возможность обсуждения с еврoпейскими партнерами направлений изменений рoли oператoрoв ГРМ в современных и будущих мoделях газoвoгo и энергетических рынков. "Вместе с тем, наши эксперименты также дают дополнительную информацию партнерам по European Clean Hydrogen Alliance, учитывая отличия украинских сетей", – говорит Казда.



По его словам, к настоящему времени РГК уже завершила эксперименты пo герметичнoсти ГРМ с чистым вoдoрoдoм и 50% смесью прирoднoгo газа с вoдoрoдoм. Сейчас проводятся эксперименты с 20% смесью прирoднoгo газа с вoдoрoдoм. Этoт этап закoнчится дo кoнца гoда.



РГК уже приступила к oгневым испытаниям (исследoвание прoцесса сгoрания смесей вoдoрoда на oтечественных прибoрах пoтребления). А также метрoлoгическим – как водород и смеси влияют на счетчики газа.



Также начаты эксперименты по изучению влияния вoдoрoда на стальные материалы и влияние вoдoрoда на пoлиэтилен.



"Мы также утвердили метoдики испытаний газoраспределительных пунктoв, уплoтнителей, прибoрoв диягнoстики и влияния oдoризации – этот массив исследований будет начат в первoм квартале 2021 гoда", – рассказал директор по стратегии развития РГК Станислав Казда.



К альянсу присоединился также и ООО "Оператор газотранспортной системы Украины". В августе ОГСУ создал специальное подразделение для изучения технологии транспортировки смеси газа с водородом по сети.



Заместитель гендиректора по развитию и трансформации ОГСУ Павел Станчак сообщил, что, создав группу по декарбонизации, ОГТСУ изучает возможность транспортировать водород по газотранспортной системе Украины. А также готовится к пилотному проекту, который покажет эти возможности.



Станчак заверил, что ОГТСУ располагает значительным запасом маневренных мощностей для перекачки газа. По его словам, потенциал мощностей в разы превышает потребности, и их можно было бы использовать для транспортировки "зеленого" водорода и смесей.



Директор ОГТСУ Сергей Макогон отмечает, что к использованию нового виду энергии движется вся Европа и через 30-40 лет природный газ тоже будет уходить из энергетического баланса вслед за углем и нефтью. А замещать его будут синтетические водород и метан.



Также известно, что за три квартала 2020 года ОГТСУ сократил выбросы СО2 на 61% до 1015 тыс. тонн по сравнению с аналогичным периодом 2019 года. Это стало возможным благодаря сокращению объемов транзита газа и технической модернизации инфраструктуры.



"Оператор ГТС Украины постоянно работает над повышением экологических стандартов. Мы последовательно заменяем устаревшее оборудование на более современное и экологическое, внедряем новые методики диагностики утечек газа и энергосберегающие технологии, тем самым уменьшая влияние на окружающую среду. Наша цель – создать основы для дальнейшей интеграции ОГТСУ в европейские энергетические рынки с учетом экологических требований", – говорит Павел Станчак.



В "Энергоатоме" говорят, что их присоединение к альянсу стало логическим продолжением курса компании на внедрение новых перспективных проектов в сфере использования водорода.



Напомним, что 4 сентября 2020 года "Энергоатом" заключил меморандум о взаимопонимании и сотрудничестве с НАК "Нафтогаз Украины". В этом документе обе компании договорились о совместной проектной деятельности для обеспечения перехода Украины к климатически нейтральной циркулярной водородной экономике до 2050 года.



"Наша цель – эффективное использование мощностей украинских атомных электростанций. А в глобальном смысле – укоренение "зеленых" технологий в энергетике для противодействия климатическим изменениям. Энергоатом имеет бесспорный потенциал, чтобы стать одним из лидеров водородной энергетики не только в Украине, но и в Европе, обеспечивая углеродно-нейтральное производство водорода на атомных электростанциях", – рассказал глава "Энергоатома" Петр Котин.



Он считает, что широкомасштабное применение водорода будет иметь смысл только в случае, если этот энергоноситель будет производиться экологически чистой генерацией, которой является атомная энергетика.



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