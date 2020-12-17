Укрепление гривни. Что происходит с валютой и какой будет курс доллара Гривня в декабре существенно прибавила в весе, пробив психологическую отметку в 28 грн за доллар. Еще 2 декабря курс доллара Национального банка Украины был на пиковой отметке в 28,56 грн, а уже 14 декабря — опустился до 27,97 грн. На следующий день, 15 декабря, нацвалюта укрепилась еще больше — до 27,87 грн/$ по официальному курсу.



Причины укрепления гривни



Политический фактор



Президент инвестиционной группы "Универ" Тарас Козак насчитал несколько причин укрепления курса гривни. Некоторые из них — политические. Например, это удачная поездка главы Национального банка Украины Кирилла Шевченко в Вашингтон для поиска взаимопонимания с нашими партнерами. Также был принят закон о наказании за незаконное обогащение и вместе с позитивным взаимодействием с Венецианской комиссией это дает реальные основания для возобновления сотрудничества с МВФ.



Макрофинансовая помощь



Во-первых, это новость о выделении Европейским Союзом 600 млн евро макрофинансовой помощи. А кроме этого, Украина подписала со Всемирным банком соглашение о выделении дополнительного финансирования, которое будет направлено на преодоление последствий пандемии в размере $300 млн. Из этой суммы $170 млн поступят в бюджет уже до окончания текущего года.



Продажа гособлигаций



Конечно же, очень существенную роль в укреплении гривни сыграли заимствования: 11 декабря Министерство финансов разместило евробонды на $600 млн под 6,2% годовых с погашением в 2033 г., а также ОВГЗ на сумму более 10 млрд грн, из них более 2 млрд — это покупка бумаг нерезидентами, которые для оплаты бумаг продавали валюту.



Кроме того, 15 декабря на аукционе по продаже ОВГЗ Минфин привлек в госбюджет 51,4 млрд грн — рекордный объем заимствований в течение одного аукциона за этот год. Для сравнения: аналогичный объем заимствований министерство смогло получить лишь в мае, и то — в течение целого месяца. При этом 32,5 млрд грн было привлечено за счет размещения "коротких" ОВГЗ со сроком обращения 3-10 месяцев, то есть погашать эти займы нужно будет начиная с марта следующего года.



Михаил Демкив, финансовый аналитик группы ICU, отметил, что с начала марта этого года было всего несколько дней, когда объемы вложений иностранных инвесторов в ОВГЗ росли, но это были вялые цифры, тогда как 9 декабря инвесторы приобрели бумаг сразу на $15 млн. "Конечно, на фоне 128 млрд грн, которые наблюдались в феврале, 1,8 млрд очень сложно рассмотреть на графике, но это точно неплохо", — отметил он на своей странице в Facebook.



Внешнеторговая конъюнктура



Среди причин укрепления гривни называют и очень благоприятную ситуацию на внешних рынках, на которые Украина продает свою продукцию. В частности, только за прошлую неделю цены на пшеницу выросли на 2,5%, на сталь — на 5,8%, на железную руду — на 14,2%.



Также, по словам Ильи Несходовского, директора института Социально-экономической трансформации, есть и внешние причины для изменения курса гривни к доллару. Он отметил, что власти США выделили многомиллиардную помощь своему бизнесу, в результате чего предложение доллара в мире повысилось, и это привело к тому, что он стал дешевле по отношению к другим валютам.



Дефицит гривни в казначействе



На Едином казначейском счете на 1 декабря осталось менее 20 млрд грн, это сравнительно немного, а госрасходы финансировать нужно. Поэтому национальная валюта сейчас в дефиците, что подталкивает ее курс вверх.



Позитивные ожидания



По мнению Тараса Козака, такая мощная финансовая подпитка извне (за прошлую неделю в бюджет упало более 50 млрд грн) в корне изменила ситуацию: вчерашние ожидания, что для финансирования дефицита бюджета власти будут вынуждены надавить на Национальный банк, и тот начнет эмиссию, сменились уверенностью, что этого не произойдет. "Гривня может падать только потому, что вдруг появится много необеспеченной гривни, она хлынет на валютный рынок и будет толкать доллар вверх. Но за неделю ситуация настолько изменилась, что из неверия, что Украина сможет выполнить бюджет, вдруг все поняли, что бюджет почти выполнен по доходам, и не нужно будет печатать гривню", — сказал он.



А вот часто упоминаемый в данном контексте размен валюты гражданами для подарков под Новый год и Рождество вряд ли имеет серьезное значение. По словам Ильи Несходовского, в этой связке доминирует не фактор продажи валюты гражданами, а фактор покупки валюты ритейлом для оплаты импорта.



Прогноз курса доллара в Украине



Пока что эксперты прогнозируют, что гривня будет укрепляться и далее. В частности, по словам Тараса Козака, после получения следующего транша от МВФ гривня может вырасти и до отметки 27 грн за доллар в течение января. "В целом в мире ситуация стабильная, долларов много, и гривня выглядит даже недооцененной, потому она будет расти. И конца этому пока не видно", — сказал он.



По прогнозу эксперта, если продолжится карантин с запретом выезжать за пределы Украины, наши граждане будут сидеть дома и сэкономят валюту, тогда как трудовые мигранты все равно проникнут за границу на заработки, и будут переводить в страну новые порции валюты. "Поэтому для Украины это — чрезвычайно позитивная ситуация, и гривня будет это, как барометр, показывать", — сказал он.



Илья Несходовский отметил, что в январе традиционно существует проблема с выполнением бюджета, а, кроме того, в январе будет очередной локдаун. Поэтому Минфин для решения бюджетной проблемы может привлечь деньги за счет продажи ОВГЗ по нынешним, или даже более высоким ставкам. "И это повышение приведет к тому, что еще больше нерезидентов будет приходить на украинский рынок, и национальная валюта будет укрепляться", — сказал он, и добавил, что политика НБУ и Минфина сейчас является определяющей в формировании курса нацвалюты.



По прогнозу руководителя подразделения инвестгруппы ICU по финансовому анализу корпораций Александра Мартыненко, гривня до конца текущего года будет оставаться на уровне около 28 грн за доллар, а в первом полугодии следующего — может укрепиться до 27-27,5 грн за доллар.



Александр Суков





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