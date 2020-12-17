Странные скачки: как Коломойский банкротит главного авиа­­перевозчика Украины Национальный авиаперевозчик "Международные авиалинии Украины" (МАУ) просит помощи у государства в связи с коронакризисом. О проблемах компании, а также о том, что может ее спасти, говорится в открытом письме МАУ на имя президента Украины Владимира Зеленского. "Апостроф" разбирался, с чем связаны финансовые трудности авиакомпании, и не хочет ли ее главный бенефициар - Игорь Коломойский - "убить" МАУ, как он это в свое время сделал с "Аэросвитом".



Авиакомпания "Международные авиалинии Украины" (МАУ), которую связывают с олигархом Игорем Коломойским, обратилась к президенту Владимиру Зеленскому с открытым письмом, в котором просит о финансовой помощи со стороны государства для минимизации проблем, возникших у перевозчика в связи с пандемией коронавируса.



Полностью текст письма приводить на страницах издания не представляется возможным, да, собственно, в этом нет необходимости (с ним можно ознакомиться на сайте авиакомпании).



Однако некоторые выдержки из него будут вполне уместны.



"Авиакомпания "Международные авиалинии Украины" является крупнейшим системным авиаперевозчиком Украины, который более 28 лет развивает авиацию в нашем с Вами государстве, - говорится в письме. – МАУ – это не просто авиакомпания, это флагман украинской айдентики, которая достойно несет в своей ливрее цвета украинского флага во все европейские, а также во многие другие столицы мира".



МАУ, которая всегда позиционировала себя как национального перевозчика, будучи при этом частной компанией, к тому же подконтрольной одному из самых богатых людей в Украине, ставит себя в один ряд с такими авиакомпаниями, как Lufthansa, Air France, KLM, British Airways, LOT, Turkish Airways и Qatar Airways.



"Большинство из этих национальных авиаперевозчиков являются частными", - намекают в МАУ.



Действительно, некоторые из приведенного списка компании – частные.



Например, British Airways. Она входит в международный холдинг IAG. При этом его крупнейшим акционером (более 25% акций) является Qatar Airways, которая, в свою очередь, полностью принадлежит правительству Катара.



Или, например, Lufthansa – тоже частная компания. При этом у нее нет мажоритарного акционера – основной акционер Хайнц Герман Тиле контролирует всего 15,5% акций компании.



В связи с кризисом авиаотрасли, вызванным пандемией коронавируса, правительство Германии предоставило перевозчику финансовую помощь на 9 миллиардов евро в обмен на 20% акций компании, которые выкупит за 300 миллионов евро. Кроме того, в наблюдательный совет Lufthansa два члена будут назначаться по согласованию с немецким правительством.



Air France-KLM также не имеет мажоритарного акционера, при этом небольшими пакетами (примерно по 14%) владеют правительства Франции и Нидерландов.



Более 49% акций Turkish Airlines принадлежат правительству Турции, а остальные находятся в свободной продаже.



Что касается LOT – то она на 99% принадлежит польскому государству.



Иными словами, приведенное выше сравнение, скажем так, не совсем корректно.



Спасите пилотов



Но это - так, лирическое отступление. Вернемся к сути письма.



А оно, собственно, есть призыв о помощи: "Мы много слышим от должностных лиц украинской власти об инвестиционных нянях и защите иностранных инвестиций, однако своими действиями, а, точнее, бездействием, украинская власть убивает внутреннего инвестора, который сейчас остро нуждается именно в ее поддержке", - говорится в документе.



В МАУ не забыли упомянуть и трагедию, которая произошла с самолетом компании в небе над Ираном 8 января 2020 года.



"Иранская трагедия – не единственное горе, которое постигло МАУ в этом кризисном году", - также говорится в письме.



Нетрудно догадаться, что речь идет о коронакризисе.



"Сейчас МАУ и вся мировая авиация проходят тот беспощадный к нам период, когда на колени поставлены пилоты. С начала пандемии "Международные авиалинии Украины" со слезами на глазах были вынуждены уволить одну тысячу работников", - говорится в письме.



При этом в МАУ заявляют, что в ближайшее время работу могут потерять еще, как минимум, 140 пилотов.



Дабы никаких сомнений не было в том, что является главной ценностью авиакомпании, в письме отмечается: "МАУ - это люди!"



В конце документа, собственно, говорится о том, чего МАУ ждет от президента. И сказано это, в отличие от большей части письма, предельно сухим языком:



поручить Кабинету министров Украины немедленно разработать программу действий по предоставлению возвратной финансовой помощи (займа или стабилизационного кредита) МАУ с целью выплаты заработной платы работникам;

профильному Министерству инфраструктуры Украины совместно с Министерством финансов Украины провести переговоры о рассрочке задолженности перед государственными предприятиями аэропорт "Борисполь" и "Украэрорух".



Миллиардные убытки



То, что мировая экономика находится в кризисе из-за коронавируса, хорошо известно. Авиационная отрасль, по понятным причинам, является одним из лидеров по падению. Многие перевозчики по всему миру проводят болезненные сокращения персонала, у некоторых счет идет на тысячи, а то и десятки тысяч работников.



Очевидно, что кризис не обошел стороной и МАУ. В октябре президент авиакомпании Евгений Дыхне спрогнозировал, что по итогам года убыток перевозчика составит порядка 60 миллионов долларов.



Однако финансовые трудности МАУ начались не в этом году, и потому списать их исключительно на коронавирус сложно.



Уже 2017 год компания закончила с небольшим убытком, а 2018 год для нее оказался по-настоящему провальным – чистый убыток составил 100 миллионов долларов.



В сентябре прошлого года Евгений Дыхне прогнозировал убыток МАУ по итогам 2019 года на уровне 60 миллионов гривен (около 2,5 миллиона долларов), однако в результате компания закончила минувший год с прибылью в 1,68 миллиарда гривен (более 60 миллионов долларов) – в основном, за счет курсовых разниц.



Еще одна финансовая проблема МАУ - ее долги перед аэропортом "Борисполь" и "Украаэрорухом", госпредприятием, обеспечивающим аэронавигацию в стране. Только перед последним задолженность превысила 1 миллиард гривен.



Не секрет, что до недавнего времени МАУ была в определенном роде монополистом на отечественном рынке пассажирских авиаперевозок. Однако в последние годы в Украине начали работать сразу несколько бюджетных авиакомпаний, так называемых лоукостеров, в том числе крупнейший из них - компания Ryanair (которая смогла зайти на наш рынок лишь со второй попытки в 2018 году, причем первая, годом ранее, поговаривают, сорвалась не без участия МАУ).



Многие собеседники "Апострофа" не раз жаловались на то, что уровень сервиса МАУ в последнее время заметно ухудшился. Кроме того, тарифы авиакомпании в сравнении с конкурентами в основном остаются достаточно высокими (при том, что качество, как было замечено, далеко не всегда на высоте). Поэтому, если есть возможность воспользоваться услугами другой авиакомпании, нередко украинские (и не только) путешественники делают именно такой выбор.



Кто виноват?



Очевидно, все эти факторы, так или иначе, повлияли на финансовое положение МАУ. А еще в компании заявили о таких негативных факторах, как подорожание авиатоплива и необходимость облетать территорию России.



Но, похоже, проблемы компании имеют более системный характер.



По словам эксперта в сфере транспорта Кирилла Новикова, для того, чтобы понять, чем вызваны финансовые проблемы МАУ, нужно проанализировать отчетность компании или, скорее, ознакомиться с аудиторским выводом о ее финансовом состоянии. При этом очень желательно, чтобы такую работу провел внешний аудитор.



"Но всего этого, по крайней мере, в публичном доступе, нет", - заявил он в разговоре с изданием.



С другой стороны, если говорить о предыдущих годах, то есть до того, как в нашу жизнь пришел коронавирус, финансовые проблемы МАУ напоминают снежный ком, который увеличивался из года в год.



"Если исходить из официальных отчетов, которые ежегодно публиковала МАУ, то у них были волнообразные скачки. То они идут в плюс, то в минус, и это достаточно удивительно, потому что, либо это неточности в отчетности, либо сознательное занижение показателей с целью показать, что компания нуждается во внешнем финансировании", - отметил Новиков.



Эксперт считает, что еще одной причиной, по которой руководство авиакомпании направило (и опубликовало) письмо, связано с тем, что в августе этого года "Украэрорух" выиграл суд у МАУ касательно долга авиакомпании: "Его (долг), вероятно, придется отдавать, если только МАУ не начнет выдумывать очередные причины, чтобы его не выплачивать".



В связи с этим возникает еще один вопрос: на ком лежит ответственность за случившееся?



По словам Кирилла Новикова, речь идет о "коллективном разуме" в лице наблюдательного совета компании, ее топ-менеджмента, собственников.



Но неужели все эти люди столь недальновидны и некомпетентны, что позволили "флагману украинской авиации" оказаться в столь плачевном состоянии (попытки спихнуть ответственность на нерадивых госчиновников выглядят не очень убедительно)?



В это, по правде говоря, верится с трудом.



Тогда в чем же дело?



Поздравляем: вы - банкрот



Не исключено, что все идет к банкротству МАУ, и, если это так, собственники авиакомпании не могут этого не знать.



По словам эксперта общественной компании "Европатруль" Вячеслава Коновалова, убытки МАУ могут быть существенно больше, чем называется официально.



По его словам, о возможном банкротстве авиакомпании начали говорить еще в прошлом году.



"Это какая-то игра. Сейчас (когда на прежние проблемы наложился коронавирус – "Апостроф"), все сложилось, сплелось в клубок", - сказал он в комментарии изданию.



Эксперт сравнил нынешнюю ситуацию с МАУ с банкротством "Аэросвита", которая по странному стечению обстоятельств также контролировалась Игорем Коломойским.



Для кого-то слово "Аэросвит" не говорит ровным счетом ничего, кто-то его слышал, но уже не помнит, в связи с чем. Напомним, "Аэросвит" был одним из крупнейших авиаперевозчиков Украины, который обанкротился в конце 2012 года.



После этого воздушные суда "Аэросвита" и большинство его маршрутов перекочевали в МАУ. Долги же остались на компании, при этом часть из них оказались перед структурами Игоря Коломойского.



Что-то похожее может произойти и в случае банкротства самой МАУ.



По словам Вячеслава Коновалова, не исключено, что будет создана новая компания, на которую и переведут уцелевшие активы.



Возможен и другой вариант. "Если у МАУ будут продолжаться финансовые проблемы, бизнес будут выводить на "Розу Ветров". Даже техника может перейти", - говорит Кирилл Новиков.



Поясним: Windrose, что в переводе с английского означает "Роза Ветров", - украинская чартерная авиакомпания. Подконтрольная Игорю Коломойскому.



При этом долги, в том числе перед пилотами, о которых так беспокоятся собственники и руководители МАУ, достанутся обанкротившейся компании. И, вполне возможно, что погашать их придется государству, то есть - налогоплательщикам. В смысле - всем нам.



Таким образом, Игорь Валерьевич Коломойский опять провернет схему банкротства "Аэросвита" – перехода активов в МАУ, только в этом случае уже будут банкротить МАУ, а активы перекочуют в "Розу Ветров".



Как говорится в таких случаях, приватизация доходов - национализация убытков.



С новогодним приветом



Но насколько реальна вероятность банкротства МАУ?



Помимо накапливающихся долгов компании есть еще, как минимум, один косвенный признак.



По словам Кирилла Новикова, недавно глава МАУ Евгений Дыхне возглавил рейтинг антикризисных менеджеров Украины. "Как только Дыхне собирается переходить на новую работу, он сразу начинает попадать в разные рейтинги, - с иронией рассказывает эксперт. - То есть, это значит, что, скорее, всего, будет уходить".



Разумеется, возможный уход Дыхне еще не означает банкротства компании, однако такой шаг с его стороны был бы вполне логичным.



Но когда может произойти банкротство МАУ (если оно действительно неминуемо)?



Вячеслав Коновалов не исключает, что компанию еще могут попытаться спасти, в том числе, и за счет государственной помощи. Однако, если с этим ничего не получится, то крах может произойти довольно скоро.



Эксперт напомнил, что "Аэросвит" подал заявление о банкротстве в самом конце декабря - если совсем точно, то 27 декабря 2012 года. В связи с этим он не исключил, что с МАУ может произойти аналогичная история до конца текущего года, что будет очень символично.



В связи с этим нельзя не вспомнить историю о том, что украинские власти всерьез вознамерились создать новую авиакомпанию. Государственную. Пока.



Конечно, все это может оказаться чистым совпадением. А, может, и нет. В общем, запасаемся попкорном.



Виктор Авдеенко



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