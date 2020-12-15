В.Гриб: Рада обязана продлить мораторий на импорт российской электроэнергии

Попомните моё слово: турбулентность в энергетике, которую провоцирует бесконечная ротация министров, закончится полным развалом отрасли. Всё к тому идет.

Кризис усугубляется профицитом электроэнергии, теплыми зимами, спадом промышленности, неопределенностью по многим направлениям. У нас миллиардные долги перед «зеленой генерацией», тепловой, атомщиками. Такой масштабной разрухи мы не видели с начала 90-тых.

А теперь вишенка на торте.

31 декабря заканчивается мораторий на импорт электроэнергии из России. Догадайтесь с одного раза, что будет если мы его не продлим?

У нас шахтеры, атомщики и теплоэнергетики периодически уходят в вынужденный простой. Если мы разрешим импорт электроэнергии из России и Беларуси, то просто угробим собственную генерацию и навсегда потеряем десятки тысяч рабочих мест!

Мы этого добиваемся? Может мне кто-то внятно ответить на этот вопрос?

Сейчас в Раде лежит законопроект, приняв который можно продлить мораторий и защитить собственный рынок. Но профильный комитет его рассматривать не спешит!

Я призываю всех коллег по Раде очень хорошо подумать, прежде чем Рада наделает глупостей.



Виктория Гриб, народный депутат Украины

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