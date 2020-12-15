Доуправлялись. Куда привела украинскую промышленность кадровая чехарда Падение ВВП, хроническая бедность, усиление мигрантских настроений и дефицит Пенсионного фонда - все это, по оценкам экспертов, в скором времени ждет нашу страну. Все из-за рекордного падения промышленности. Причем экономисты убеждены, что привела к такому положению дел не только пандемия, но и непрофессионализм кадров, поставленных на свои должности командой президента.



Главная опора украинской экономики - промышленность, на которую приходится 20-22% ВВП и в которой заняты 2,5 млн человек. По оценкам texty.org.ua и YouControl, после замены правительством Зеленского руководителей госпредприятий наши компании в 2019 году потеряли 10 млрд. В 2020 тенденция на убыточность усилилась: с января по октябрь, в сравнении с аналогичным периодом 2019 года, производство сократилось на 6,8%. По данным Госстата, в подавляющем большинстве промышленных отраслей минусы и только минусы по большинству показателей.



На фоне падения объемов производства, многомиллионной задолженности по зарплатам на госпредприятиях власти демонстрируют полную беспомощность и отсутствие понимания, как выходить из ситуации.



Кадриль с назначениями



"Промышленное производство в Украине стагнирует с июня 2019 года, этот процесс запустился еще задолго до пандемии. Covid ни в коем случае не может служить причиной или оправданием происходящему – пандемия попросту усилила те процессы и тенденции, которые имели место до ее начала. Разумеется, весьма ожидаемо, что чиновники, которые отвечают за промышленную политику, попытаются списать падение производства на пандемию. Но мы понимаем, что причины иные", - заявил 112.ua глава правления и основатель Growford Institute Виталий Ломакович.



Только на "Антонове" за год сменились три директора. В июне был уволен президент ГП "Антонов" Александр Донец. Вместо него был назначен Александр Лось, которого в ноябре сменил Сергей Бычков. С лета СБУ расследует действия бывшего руководства ГП "Антонов", а в ноябре глава "Укробонпрома" Игорь Фоменко заявил о фактах хищения средств на "Антонове", выявленных в ходе аудита, и внутреннем саботаже со стороны трудового коллектива предприятия. В начале декабря сам Фоменко был уволен со своей должности, вместо него был назначен экс-глава Херсонской ОГА Юрий Гусев. Он уже третий по счету глава УОПа после увольнения в октябре Айвараса Абромавичуса.



"Львиная доля кадровых назначений нынче производиться Офисом президента. Просматривается закономерность, что чем ты ближе к Офису президента, тем больше у тебя шансов получить высокую должность с соответствующей зарплатой (а они на топовых должностях в госсекторе немалые). И да, мы видим, что правительство на этот процесс не имеет влияния, как и Верховная Рада", - сказал Виталий Ломакович.



Стабильности в работе предприятий и отраслей не способствует отсутствие прозрачности при назначении руководителей.



"Мы видим, что за ширмой Covid-19 на ответственные должности, в том числе, - на госпредприятиях, назначаются люди по упрощенной процедуре, без объявления конкурсов. Я раньше также был скептиком в отношении конкурсов, немало из них проводились только формально, но теперь и эта формальность отброшена", - отметил основатель Growford Institute.



Ключевые должности на госслужбе являются разменной монетой в политических договоренностях, а появление на вакантных местах "новых лиц", ранее люстрированных чиновников времен Януковича, свидетельствует об откате реформ в госслужбе. Об этом говорится в статье, опубликованной на немецком сайте Laender-analysen.de.



Гончарук уволил 48 руководителей категории А, назначил до 19-ти. Потом мы все видели его отставку. Следом выгнали тех реформаторов, которых он успел взять на должности, в том числе Нефедова. Дальше пошло по цепочке: чиновники "А" начали массово выгонять чиновников "В". В результате в Полтавской области уже год нет руководителя местного Госгеокадастра, на должности сменили несколько в. о., что дало старт массовому переделу земель и рейдерским захватам. В Государственной налоговой службе Киевской области и. о. начальника меняются с октября 2019 года. Некоторые должности оставались вакантными три, шесть или даже девять месяцев.



Эффективность руководителей госкомпаний в цифрах



О последствиях кадровой чехарды лучше всего скажут цифры. Самое крутое пике наблюдается в отрасли машиностроения – за 10 месяцев отрасль упала на 20,4%. Снизились показатели у всех традиционных промышленных гигантов – предприятий ракетно-космической отрасли, самолетостроительных предприятий, предприятий сферы "Укроборонпрома". Дошло до того, что из бюджета пришлось выделить 342 млн грн для погашения задолженности по зарплате за 11 месяцев, налоговых и других обязательных платежей на "Южмаше", предприятии-флагмане космической отрасли в прошлом.



"Такая масштабная задолженность по зарплатам на "Южмаше" накоплена впервые за последние годы. Несколько лет назад у них была задолженность 50 млн грн, но тогда ее погасили за счет переброски средств внутри отрасли", - рассказал 112.ua экс-советник главы космического агентства в апреле-ноябре 2020 года, независимый эксперт по аэрокосмической деятельности Андрей Колесник.



В сложной ситуации уже не только "Южмаш", но и КБ "Южное", где сейчас людей пытаются перевести на сокращенную рабочую неделю, чтобы уменьшить нагрузку на фонд зарплаты.



"Космическую деятельность добили существующие подходы в государственном управлении этой сферой. Год назад ее передали под ведение МЭРТ. Особого прорыва не наблюдалось из-за существующего конфликта между законодательной и нормативно-правовой базами в вопросах властных полномочий. Но затем стало по времени еще неопределенней – эта сфера перешла в ведение Министерства стратегических отраслей промышленности, которое еще не укомплектовано штатом и пока не работает", - говорит Колесник.



Предприятия космической отрасли, впрочем, как и авиастроительной, не смогли оправиться после разрыва в 2014 году экономических связей с Россией.



В частности, именно РФ была основным заказчиком "Южмаша", у которого покупала ракеты "Зенит". На производство этой ракеты настроены все производственные и технологические циклы завода. Найти альтернативу российским заказчикам завод не смог, что и привело его к нынешнему плачевному состоянию.



Киевский "Антонов" после разрыва украинско-российских экономических связей остался без комплектующих для самолетов. Заместить их импортными аналогами, впрочем, как и продать хотя бы одну машину, не удалось до сих пор.



О проблеме в интервью агентству "Интерфакс-Украина" говорил вице-премьер-министр - министр по вопросам стратегических отраслей промышленности Олег Уруский. Объясняя, почему Украина не может достроить Ан-70, он напомнил, что это "совместный украинско-российский проект".



"Антонов" заявил об Ан-77 как о продолжении "семидесятки" без российских комплектующих, то есть на импортозамещении. Но уперлись в определенные компоненты, которые не можем заменить никак. И это тупиковый путь", - признал Уруский.



Не продав ни одного самолета за рубеж, "Антонов" заключил контракт с Министерством обороны на закупку трех Ан-178. Ведомство согласилось на это после катастрофы с Ан-26Ш в Чугуеве, в которой погибли 26 военнослужащих. До этого парк военной авиатехники в Украине не обновлялся много лет. Самая "молодая" машина прослужила украинским ВВС 35 лет, а самолету, который разбился под Чугуевым, было 43 года.



И если на "Антонове" подобие жизни хотя бы теплится, второе украинское самолетостроительное предприятие Украины - Харьковский авиационный завод - умерло окончательно. Самолет для Казахстана так и не достроили, заказов нет, а долг предприятия, в том числе по зарплате, достиг уже 4 млрд грн.



И если в 2021 году самолетостроители хотя бы будут заняты сборкой самолетов для армии, то космическим предприятиям в ближайшем будущем вообще ничего не светит. Кризис в космической сфере, который имел место в прошлом, за последний год значительно усилился и углубился.



"Несмотря на все анонсы и обещания, новая космическая программа так и не была составлена, и страна живет без нее последние 3 года. Пока дошли только до согласования Концепции Общегосударственной целевой научно-технической космической программы на 2021-2025 гг. Получается, замкнутый круг: поскольку программы нет, средств в бюджете на финансирование космической сферы также нет. В 2018-19 гг программы также не было, но парламент по инерции принимал решения, и хоть какие-то средства выделялись. При этом заказов, с помощью которых предприятия могли бы закрывать свои потребности, хотя бы в оплате труда сотрудников, также нет", - сообщил Андрей Колесник.



Закон о снятии ограничений и допуске частных компаний в ракетно-космическую промышленность результатов также не принес.



"В этом вопросе власти поступили, как часто поступают и в других стратегически важных вопросах: "недорешали". "А" сказали, а "Б" нет. Просто разрешить частным компаниям заниматься ракетостроением мало, следовало бы разработать и принять механизмы государственно-частного партнерства, с помощью которых такие проекты могли бы быть реально воплощены, как это происходит в наиболее успешных в космосе странах. Я говорил об этом неоднократно, еще на этапе обсуждения законопроекта. Но депутаты сказали, мол, этот вопрос можно решить и позже. До сих пор не решили", - говорит Колесник.



Все плохо не только с самолетостроительными и космическими предприятиями, но и с военно-промышленной отраслью. Евросоюз официально заявил о застое реформы корпоративного управления в оборонной промышленности Украины.



В "Укроборонпроме" 98% выручки концерна генерируют 28 предприятий из 116. Остальные находятся в сложном финансовом положении. Имея такое количество предприятий на военных рельсах, Украина за все годы не смогла наладить полный цикл производства боеприпасов и вынуждена все приобретать - от мелких до крупных калибров.



Страна продолжает скатываться в экспорте вооружений, теряя заказы и целые рынки, в том числе - и в связи с ненадлежащим выполнением контрактов.



Украиной недовольны даже в Пакистане, который остается последним оплотом, где украинскую военную технику высоко ценят. Осенью делегация высокопоставленных чиновников из Пакистана была в Украине и высказала "крайнее неудовлетворение развитием отношений между Украиной и Пакистаном в части выполнения нашими предприятиями своих обязательств". Об этом на крайнем брифинге УОПа говорил его уже экс-глава Игорь Фоменко. Времени на исправление ситуации дали до марта.



Отвечающие за экспорт вооружений государственные структуры глубоко пронизаны коррупцией, что признавал в интервью и Уруский.



"Чтобы говорить о серьезных крупных проектах, нужно создать здесь нормальные условия. Чтобы они здесь спокойно могли заходить, чтобы интересоваться... Пока мы будем людей приглашать, а сами смотреть - "что же мне в карман положат и что я с этого буду иметь", мы никогда ничего не добьемся. А о нас уже легенды целые ходят: мы приносим вам деньги, а вы говорите: "Дайте взятку, чтобы мы их взяли". Никогда так инвестиции не зайдут", - говорил вице-премьер министр по вопросам стратегических отраслей промышленности.



Промышленность вытягивают частники



Налицо тренд: если промышленные предприятия, которыми управляет государство, камнем тянут отрасль вниз, то частники держатся на плаву даже в пандемию и при полном отсутствии поддержки.



Украинская металлургия, по словам президента "Укрметаллургпрома" Александра Каленкова, с середины 2019 года находится в кризисе: переживает падение спроса и цен на металлопродукцию, экономический кризис и последствия пандемии Covid-19. Но, несмотря ни на что, она сохраняет рабочее состояние и рабочие места.



"Начиная с середины года мы постепенно наращивали производство стали, и это позволило сократить большое падение, которое наблюдалось в первые месяцы 2020 года. Украинская металлургия все еще не вышла из зоны отрицательных значений, по итогам 11 месяцев у нас минус 3% по стали. Но все же это не минус 20%, которые мы наблюдали в отдельные месяцы в начале года", - рассказал 112.ua Каленков.



Международный финансовый капитал доверяет частным украинским промышленным гигантам, что видно по котировкам евробондов тех же "Метинвест" и "Интерпайп". Их ценные бумаги стабильно торгуются.



"Эмитентами евробондов выступают крупнейшие предприятия. И, судя по их отчетности, они чувствуют себя достаточно хорошо", - сказал 112.ua руководитель проекта Cbonds Украина Сергей Ляшенко.



Этого нельзя сказать о государственной "Укрзализныце", которая демонстрирует убытки и не очень хорошие котировки своих евробондов.



Несмотря на это, чиновники не торопятся передавать предприятия частникам: большая приватизация остается на паузе, а вся страна наблюдает за скандалом вокруг продажи крупнейшего производителя двигателей для самолетов, вертолетов и крылатых ракет в СНГ "Мотор Сичи" китайской Beijing Xinwei Technology Group.



"Кейс с "Мотор Сич" вообще продемонстрировал, что наша субъектность уничтожена на 10%. Страна должна была занять государственную позицию в отношении этого предприятия, а ее мы не увидели. Вместо этого мы увидели, насколько наша власть зависима от внешних сил и может прогнуться под их влиянием", - отметил Ломакович.



По его словам, решение об отмене продажи предприятия было принято под давлением американцев, которые опасались, что с помощью этого предприятия китайские инвесторы получат доступ к технологиям и составят серьезную конкуренцию на глобальном рынке европейским и американским компаниям.



Несостоявшаяся сделка имела все шансы стать единственной крупной на фоне полнейшего затишья в сфере покупок/продаж. Это еще одно следствие того, что инвестиционная привлекательность Украины остается низкой. Черных красок на полотно добавила ситуация с "зеленой энергетикой".



"По сути, государство отказалось выполнять свои обязательства перед инвесторами, грубо говоря, государство "кинуло" инвесторов, которые за пять лет буквально создали целую отрасль, реально вложив около 10 млрд долл. инвестиций. Наблюдая, как власти расправились с этой отраслью, иностранные инвесторы еще больше укрепились во мнении, что Украина - точно не та страна, где их деньги и вложения будут надежно защищены", - говорит Ломакович.



По данным Growford Institute, по итогам 9 месяцев Украина впервые за последние 20 лет вышла на отрицательное сальдо по иностранным инвестициям. А это - главный показатель инвестиционной привлекательности страны.



Как собираются спасать промышленность



Власти демонстрируют полную неспособность что-либо сделать в сложившейся ситуации. Банковское кредитование остается огромной проблемой – оно до сих пор недоступно для промышленных предприятий. Нацбанк продолжает проводить жесткую монетарную политику – установленная на уровне 6% учетная ставка также не способствует доступности кредитов. Президентская инициатива в виде программы "5-7-9" в определенной мере сняла напряжение в сфере кредитования, но до конца не решила проблему.



"Что хуже всего, мы наблюдаем полное отсутствие взвешенной, внятной и вменяемой промышленной политики со стороны властей. Создано Министерство поддержки стратегических отраслей, но, насколько я знаю, до сих пор даже не утвержден перечень отраслей, которыми оно будет заниматься", - подчеркнул Ломакович.



Министерство стратегических отраслей промышленности, которое возглавил Олег Уруский, создается с лета.



"Оно еще не работает и только подошло к первичному этапу набора персонала. По закону они могут начать полноценно работать и отвечать за порученные задания, только когда наберут не меньше 30% персонала. То есть из 333 штатных единиц нужно закрыть почти 100 вакансий. Пока заполнены половина от минимально необходимых, и еще с полсотни должны набрать до нового года. Объявления о работе размещены в том числе и на career.gov.ua, через который и принимается в электронном виде необходимый пакет документов от соискателей вакансий", - рассказал 112.ua Андрей Колесник.



Это, впрочем, не помешало новому ведомству вступить в жесткое противостояние с "Укроборонпромом", результатом чего стал уход с должности главы концерна Абромавичуса. В целом конфликт, который выплеснулся и в публичную плоскость, нанес предприятиям сферы ВПК намного более серьезный урон, чем мог бы нанести даже Covid, отмечают эксперты.



Одним из примеров такого негатива является то, что из-за конфликта ведомств остановилась работа над законопроектом 3822, без которого невозможно провести корпоратизацию военно-промышленных предприятий. Закон должны были принять еще осенью, но ждут правок, которое Минстратпром изъявил желание подать, но до сих пор так и не подал.



Государственная политика не вполне отвечает и ожиданиям частного сектора. Закон 1210 предусматривает изменения в базе налогообложения, в частности увеличение рентных платежей на добычу железной руды.



"Мы всю осень и зиму доказывали народным депутатам, что в Украине рента на ЖРС выше, чем в России (с которой Украина жестко конкурирует на мировом металлургическом рынке), Бразилии, других странах. Несмотря на это, повышение все же состоялось", - сообщил глава "Укрметаллургпрома".



Еще одним серьезным ударом стал рост цен на передачу электроэнергии (происходит в связи с отсутствием достаточного объема средств для компенсации самого высокого в Европе зеленого тарифа генерации ВИЭ). За прошедший год тариф на передачу возрастал трижды, что увеличивало расходы только металлургических предприятий на 2-2,5 млрд грн.



"Повышение, которое грядет уже с января 2021 года, по нашим подсчетам, будет стоить металлургам еще 7-8 млрд грн дополнительно", - подсчитал Каленков.



Эксперты подчеркивают: государство даже не пытается поддерживать отечественных частных промышленников, относясь к ним как к дойной корове, за счет которой нужно наполнять бюджет. Предприятиям приходится работать в условиях огромного дисбаланса в портовых сборах, которые в 4 раза выше, чем у конкурентов. Сохраняются высокие ставки на железнодорожные перевозки, которые минимум в 1,5 раза тонна/километр выше, чем в России. УЗ постоянно выискивает лазейки, чтобы увеличить тарифную нагрузку на грузоотправителей.



По словам Ломаковича, в правительственной программе вообще отсутствует такое понятие, как индустриальное развитие Украины, и нет ни слова о ракетно-космической отрасли. Государство должно поддерживать отрасли, которые производят продукцию с наибольшей дополнительной стоимостью, проводить изменения в монетарной политике, которые бы сделали кредитование для промышленных предприятий доступным.



"Людям, которые отвечают за промышленную политику в Украине, я бы рекомендовал не изобретать велосипед, а обратиться к опыту стран, с которыми мы можем себя сравнивать. Таким примером может служить Южная Корея, которая совершила огромный экономический рывок, применив ряд простых решений – это локализация производства, создание преференциального режима для промышленности, в частности для предприятий и отраслей, производящих продукцию с высокой добавленной стоимостью. Для Украины локализация – один из самых болезненных вопросов. Мы проводили исследование, согласно которому даже в государственных закупках объемом 500-600 млрд грн в год громадная часть бюджетных средств и средств госпредприятий тратится без привязки к локализации производства товаров и услуг", - сказал 112.ua Ломакович.



Действовать нужно буквально на вчера – оттягивать уже некуда, подчеркивают эксперты. Рисовать пессимистический сценарий, который наступит в случае, если ничего не менять, нет смысла – он уже наступил. Украина – единственная страна в Центральной и Восточной Европе, которая даже в 2019 году, до пандемии, не достигла уровня ВВП на душу населения 1991 года. Большинство стран этот уровень как минимум удвоили.



"Мы уже вошли в режим стагнирующей и деградирующей экономики. А это означает возобновление мигрантских настроений, эрозию трудового потенциала, дефицит средств для выплаты пенсий и естественно – хроническую бедность", - подытожил основатель Growford Institute.



Елена Голубева



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