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Виктория Гриб: The Valuable 500 в Украине — социально-ответственный бизнес
11.12.20
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Для справки, The Valuable 500 - это движение, которое было создано в 2019 году активисткой Кэролайн Кейси. Цель — обьединить 500 руководителей самых влиятельных компаний мира, которые взяли на себя ответственность обеспечить интеграцию сотрудников и клиентов с инвалидностью. Тем самым демонстрируя пример построения инклюзивного бизнеса, эффективной среды с равными возможностями.
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