Виктория Гриб: The Valuable 500 в Украине — социально-ответственный бизнес Для справки, The Valuable 500 - это движение, которое было создано в 2019 году активисткой Кэролайн Кейси. Цель — обьединить 500 руководителей самых влиятельных компаний мира, которые взяли на себя ответственность обеспечить интеграцию сотрудников и клиентов с инвалидностью. Тем самым демонстрируя пример построения инклюзивного бизнеса, эффективной среды с равными возможностями.



В мире насчитывается порядка 1,5 млрд людей с инвалидностью. Элементарное отсутствие адаптивных условий, возможностей осуществлять трудовую деятельность — это обоюдная потеря. Компании, которые осознают кадровую ценность, стремятся создать свой бизнес в рамках доступной среды. И кроме элементарной статусности позволяет закрыть для себя кадровый вопрос с талантливыми сотрудниками.



На сегодняшний момент в The Valuable 500 входит 367 участников. И естественно, участие представителя от украинского бизнеса в этой инициативе вызывает глубокое уважение. Говоря об этом невозможно не процитировать основательницу движения Кэролайн Кейси: "Если бизнес-сообщество объединится и включит в повестку дня интеграцию людей с инвалидностью, то в течение следующего десятилетия мы действительно сможем изменить ситуацию к лучшему во всем мире".



Виктория Гриб, народный депутат Украины



