Виктория Гриб: Бизнес ищет идеи! В чем же суть инициативы?



Министерство направит инновационные запросы по всем учебным заведениям. Студенты смогут направить в ответ свои решения для проектов. Для студентов — это возможность воплотить свои идеи в реальных проектах, работать над реальными бизнес-кейсами и даст возможность пилотировать идею в реальных условиях. В то же время инновационный проект получит возможность сотрудничать с лучшими молодыми талантами Украины.



Действительно, современные условия требуют современных решений. Они нужны уже сейчас. И вкладывать ресурсы в отраслевые трансформации не учитывая особенности новой реальности, не учитывая мнение и идеи нового поколения, как минимум странно, бесперспективно и невыгодно. С помощью отдельной платформы аккумулируются инновационные идеи направленные, в частности, на повышение уровня безопасности, эффективности бизнеса и экологичности производств. Если чуть подробнее, то проект Innovation DTEK представляет видение инноваций в трех горизонтах:



1. Инновационные решения, направленные на повышение экономичности бизнеса, уровня безопасности и экологичности производств.

2. Поиск решений для адаптации к изменениям в энергетике.

3. Создание новых бизнесов, не связанных с энергетикой.



Чем-то напоминает принципы венчурных инвестиций в проекты «кремниевой долины». C разницей, что площадка ориентирована на поиски решений иного порядка. Лучшие идеи будут дорабатываться совместно с авторами, и идти в пилот в условиях работы реального бизнеса. Естественно, в молчаливом порядке сложно возбудить инициативность. Однако Проект предусматривает прямое взаимодействие, образовательные мероприятия с консультативной функцией для студентов, аспирантов, докторантов, преподавателей вузов. Такой контакт должен подогреть интерес для взаимодействия между студентами, стартапами с одной стороны и экспертами от бизнеса с другой.



Виктория Гриб, народный депутат Украины



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