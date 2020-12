Арбитраж по "Мотор Сич". Могут ли китайцы выставить Украину на $3,5 млрд

Китайская компания Skyrizon, один из инвесторов ПАО «Мотор Сич», сообщила украинскому правительству о том, что обратилась в международный арбитраж против государства Украина. Предмет иска — взыскание ущерба, оцениваемого ими в $3,5 млрд. При этом доарбитражного урегулирования инвестиционного спора не произошло. Сам ущерб же связан с тем, что Антимонопольный комитет Украины (АМКУ) блокирует покупку китайцами «Мотор Сич». Точнее, по официальной версии, он исследует влияние такой сделки на состояние конкуренции, в частности, на рынках авиационных двигателей для самолетов и вертолетов, их технического обслуживания и ремонта. Дело в том, что китайцы приобрели акции «Мотор Сич» без получения разрешения АМКУ. Но у этой запутанной истории, которая длится уже несколько лет, есть и политическая подоплека.



Незакрытая продажа "Мотор Сич"



По данным "Интерфакс-Украина" около 75% акций «Мотор Сич» уже принадлежат группе китайских компаний, а какая-то часть этого пакета находится в залоге по финансированию, предоставленному, в том числе, China Development Bank. Правда, это всего лишь данные без подробностей от источников агентства в украинском правительстве.



Однако известно, что в декабре 2019 г. президент ПАО «Мотор Сич» Вячеслав Богуслаев подтвердил: часть акций концерна действительно продана китайским компаниям. Впрочем, он особо оговорил, что интересы нашей страны затронуты не будут, так как, дескать, уникальные разработки ГП «Ивченко-Прогресс», запатентованные как в Украине, так и в других странах, останутся интеллектуальной собственностью предприятия и не будут проданы вместе с акциями «Мотор Сич».



Сама продажа произошла несколькими годами ранее. И вскоре у инвесторов начались проблемы с законом. А 7 сентября 2017 г. по ходатайству СБУ суд наложил арест на 41,00087% акций «Мотор Сич». В определении суда говорилось: «Досудебным расследованием установлено, что с 2016 г. по настоящее время неустановленные лица из числа нынешних и бывших должностных лиц и конечных бенефициарных владельцев «Мотор Сичи», действуя по предварительному сговору между собой с целью ослабления государства путем разрушения указанного предприятия (…), осуществили ряд сделок купли-продажи контрольного пакета акций общества в пользу иностранных компаний, которые намерены переместить активы и производственные мощности общества за пределы Украины, что приведет к его ликвидации и уничтожению».



Антимонопольщики ставят блок



Тогда же, в 2017 г., в АМКУ поступило заявление от собственника китайской компании Beijing Skyrizon Aviation Industry Investment Co., Ltd. и «Мотор Сичи» о предоставлении разрешения на концентрацию акций. Из документа следовало, что этот гражданин Китая через другие структуры уже владеет указанными 41,00087%. Кроме того, в судебном определении указывалось, что продавцом выступал гражданин Украины, который владел напрямую 15,83% акций ПАО, а также 17,3113% его акций через Business House Helena и 15,7% через ООО «Гарант Инвест», ООО «Гарант Альфа», ЗАО «Торговый дом Елена», СК «Мотор Гарант».



Полтора года назад Skyrizon Aircraft Holdings Limited также пыталась вместе с «Укроборонпромом» получить разрешение АМКУ на концентрацию акций «Мотор Сич». Заявка на эту покупку в антимонопольный орган была подана 7 июня и принята к рассмотрению 21 июня 2019-го. В случае одобрения сделки Skyrizon могла бы стать владельцем более 50% акций «Мотор Сич».



А в уже в нынешнем году, начиная с 4 августа, компания Skyrizon совместно с DCH Group, принадлежащей украинскому бизнесмену Александру Ярославскому, предприняли четыре попытки получить в собственность ПАО «Мотор Сич», раз за разом подавая совместную заявку в АМКУ на разблокировку акций украинского предприятия.



Как видим, несколько попыток китайцев заполучить стратегическое предприятие не дали результата.



И вот теперь — обращение китайской стороны в международный арбитраж. Причем об этом сообщается на официальном сайте компании DCH Group, украинского партнера китайской Beijing Xinwei Technology Group (напомним, Skyrizon — ее дочерняя компания). Для справки: международный арбитражный суд, согласно соглашению, создается для каждого конкретного случая следующим образом: каждая из сторон назначает по одному арбитру, а они выберут гражданина третьего государства как арбитра-главу.



Ранее в DCH Group сообщали, что интересы китайских инвесторов будут представлять международные юридические компании WilmerHale, DLA Piper и Bird&Bird. А еще 4 сентября китайские инвесторы направили в Минюст Украины уведомление об инвестиционном споре (Notice of Investment Dispute). Позиция китайской стороны такова: украинская власть экспроприировала инвестиции китайских компаний, а также нарушила другие их права, предусмотренные межправительственным соглашением о поощрении и взаимной защите инвестиций между Украиной и Китаем от октября 1992 г.



США против



Для Украины согласиться на продажу контрольного пакета «Мотор Сич» — значит сильно и надолго испортить отношения с США, поставив под угрозу поддержку Вашингтона на международной арене. Показательной в 2018 г. стала статья в The Washington Times, в которой попытку продажи «Мотор Сич» китайцам назвали «ударом в спину». По мнению ее авторов, таким образом Украина может помочь китайским конкурентам США наверстать отставание в авиа- и ракетостроении.



О том, что США обеспокоены возможной продажей «Мотор Сич» китайским владельцам, в конце августа 2019 г. заявил в ходе визита в Киев бывший на тот момент советником президента США по вопросам безопасности Джон Болтон. А через несколько месяцев временный поверенный по делам США в Украине Уильям Тейлор заявил, что США рассчитывают на новую сделку по привлечению на «Мотор Сич» американского или другого инвестора, чтобы предприятие не было продано китайскому покупателю.



Но интерес Китая очень велик, что и заставляет его предпринимать одну попытку за другой. В Китае имеется более 1200 единиц 13 типов авиационных двигателей, изготовленных на «Мотор Сич». Всем им нужно обслуживание, ремонт и модернизация. Еще во много раз более выгодное дело — участие украинской двигателестроительной компании в разнообразных китайских проектах. Сейчас актуальна разработка собственного китайского среднемагистрального пассажирского самолета, а также среднего военно-транспортного самолета, способного взлетать с грунтовых ВПП.



Также китайцам интересны наработки «Мотор Сич» в области вертолетных двигателей и двигателей для крылатых ракет. Достаточно вспомнить, что еще в СССР завод «Мотор Сич» выпускал двигатели серии Р95 для крылатых ракет Х-35 (противокорабельных), Х-55 и Х-55СМ (с ядерной БЧ).



Украинское развитие серии двигателей Р95 — малогабаритные двухконтурные турбореактивные модели МС-400, Р95-300 и MС-450; развитие ПКР Х-35 — украинская крылатая ракета «Нептун». Незадолго до Революции достоинства «Мотор Сич» планировала развернуть в подмосковной Дубне производство MС-450 для российских крылатых ракет Х-59 (по понятным причинам проект был закрыт).



Все это великолепие и пытаются заполучить китайцы. В 2017 г. ПАО «Мотор Сич» и Skyrizon Aviation подписали соглашение о создании завода по производству авиационных двигателей в г. Чунцин (КНР). Но совместный завод — это одно, а полноценная конструкторская база, опыт, патенты и лицензии, перспективные разработки — совсем другое. Не просто сотрудничество, а полноценная покупка украинского производителя позволила бы Пекину сократить отставание в технологиях, а Киеву — обеспечить загрузку собственного предприятия, которое несет убытки из-за запрета на военно-техническое сотрудничество с РФ.



Однако США тут настолько сильно против, что доходит до удивительных вещей: ровно год назад издание The Wall Street Journal со ссылкой на чиновников Белого дома сообщило, что сооснователь частной военной компании (ЧВК) Blackwater Эрик Принс ведет переговоры о покупке «Мотор Сич». Цель этой сделки не скрывается: не допустить перехода компании под контроль Китая.



Китайцы в долгу не остаются и декларируют готовность купить «Мотор Сич», забрав «в нагрузку» всю авиастроительную отрасль Украины. В общем, ставки растут…



Немного геополитики на фоне моторов



«Обращение китайских инвесторов в международный арбитраж свидетельствует, что полюбовное решение проблемы контроля над стратегически важным предприятием уже невозможно. Но и заявленная сумма возмещения ущерба — $3,5 млрд — по всей видимости, так и останется желаемой, — говорит политолог-международник Алексей Кафтан. — Это противоречит практике арбитража, стремящегося исключать безоговорочную победу одной из сторон и выносить, насколько возможно, компромиссные решения».



Однако, по его мнению, проигрыш Украины весьма вероятен, и это вынуждает задаться вопросом, кто оплатит счет, поскольку официальный Киев торпедировал сделку под давлением Вашингтона в период правления Дональда Трампа. Администрация Джо Байдена, очевидно, будет продолжать курс предшественницы. То есть цели Вашингтона останутся неизменными: Китай не должен получить доступ к технологиям, способным укрепить его мощь и влияние, как не должен усилить своих позиций в Европе.



Обращение китайцев в арбитраж вполне соответствует американским интересам: они либо не получат предприятие, либо оно будет разорено. Тем более что уровень отношений между Киевом и Вашингтоном слишком далек от того, чтобы последний покрывал расходы первого. Иными словами, платить неустойку Украине придется самой. Максимум, на что может рассчитывать команда Зеленского, — это некие компенсации по другим направлениям, причем скорее в виде кредитов, чем целевых программ. Это обусловлено не только той ролью, которую команда Зеленского и близкие к ней фигуры сыграли в предвыборной травле 46 президента США, но и тем, что позиции Республиканской партии в законодательных и политических органах США остаются достаточно сильными, чтобы новая администрация избегала излишней конфронтации с ней.



В то же время Пекин из этого уравнения никуда не денется. Следует ожидать, что руководство КНР усилит давление на Киев, и издержки украинского руководства на ряде чувствительных для него направлений определенно возрастут. Как минимум — не получится взять в долг у Пекина, как максимум — начнут срываться выгодные для нашей страны проекты.



«В этих условиях третий заинтересованный игрок — Россия — будет ситуативно подыгрывать Китаю, хоть и ограничиваясь информационными манипуляциями, а также — более деятельно — содействовать раскачке темы уничтожения украинской промышленности нынешними властями, которую уже оседлала ОПЗЖ, — говорит Алексей Кафтан. — Это ожидаемо усугубит положение команды Зеленского на внутриполитическом поприще».



Судьба суда: решения три года ждут



Остается вопрос: насколько реально для Украины проиграть международный суд? Тем более на такую крупную сумму.



«Соглашение между Украиной и КНР о поощрении и взаимной защите инвестиций действительно предусматривает такую защиту от экспроприации, которая может быть как прямой, так и опосредованной. Кроме того, Соглашение содержит пункт о наиболее благоприятствующем режиме, то есть Украина не может ставить китайских инвесторов в худшее положение по сравнению с инвесторами третьих стран, — сказала «ДС» юрист-международник, советник EQUITY Оксана Варакина. — Однако, как и во всем, дьявол кроется в деталях. Арбитражному трибуналу предстоит, в первую очередь, определить, есть ли у него компетенция рассматривать данный спор. В частности, речь идет о том, соответствует ли истец определению инвестора, а совершенные инвестиции — определению инвестиции, как это предусмотрено в Соглашении».



По мнению эксперта, в данном контексте возникнет ключевой вопрос относительно структуры собственности (прямое/непрямое владение акциями «Мотор Сич») и соблюдения законодательства Украины во время совершения инвестиции. Только если арбитражный трибунал придет к выводу о наличии компетенции в споре, он будет рассматривать вопрос нарушений прав инвестора со стороны Украины по сути. В любом случае, ответы на данные вопросы не стоит ожидать в скором времени, так как инвестиционные споры в среднем рассматриваются по три-четыре года.



Дмитрий Прокопенко







