Соавтор законопроекта о локализации депутат Дмитрий Кисилевский: В интересах ЕС – не экономически слабая Украина, а успешная страна, способная своевременно выплачивать кредиты В июле в первом чтении депутаты Верховной Рады одобрили законопроект № 3739 о внесении изменений в Закон Украины "О публичных закупках" по созданию предпосылок для устойчивого развития и модернизации отечественной промышленности. Им предлагается с 2021 года на 10 лет ввести нормы по локализации производства в госзакупках машиностроительной продукции.



Как отмечают авторы документа, его принятие должно стать важным шагом по развитию отечественной машиностроительной промышленности, привлечению инвестиций в экономику, сохранению и созданию новых рабочих мест. Также они отмечают мировую практику по предоставлению определенных преимуществ национальным компаниям при проведении госзакупок, в сочетании с ограничением участия иностранных конкурентов. Введены критерии локализации и в Европейском союзе. 7 декабря законопроект был одобрен к рассмотрению во втором чтении комитетом Верховной Рады по вопросам экономического развития. В блиц-интервью Українським Новинам соавтор законопроекта, заместитель председателя комитета Верховной Рады по вопросам экономического развития Дмитрий Кисилевский рассказал, какие ключевые правки были внесены в документ ко второму чтению, о своих ожиданиях по поддержке законопроекта в парламенте, а также о том, удалось ли достичь компромисса с зарубежными партнерами Украины.



Сегодня Комитет по вопросам экономического развития рекомендовал Верховной Раде рассмотреть законопроект о локализации во втором чтении. Какие ключевые правки были внесены в документ?



Между первым и вторым чтением законопроекта о локализации провели широкий круг консультаций. Есть несколько важных правок, которые появились по итогам его обсуждения с производителями и заказчиками продукции, органами власти, международными партнерами. Правки следующие. Во-первых, мы унифицировали требования локализации. В законопроекте к первому чтению к разным товарам были разные требования, а ко второму чтению мы от этого подхода ушли и прописали единые требования ко всем товарам.



Во-вторых, мы несколько снизили требования к уровню локализации. В редакции законопроекта к первому чтению степень локализации на начальном этапе действия закона начиналась от 25%, а по некоторым позициям - от 30-35%. В редакции законопроекта, которая предлагается ко второму чтению, требования к локализации в первый год начинаются с 10%. При этом к ним ежегодно будет добавляться по 5%, пока степень локализации не достигнет 40% на 7 год. Эта норма останется до конца десятилетнего срока, который устанавливается законопроектом.



Третья новация – отход от численных кодов. В редакции к первому чтению в законопроекте были зафиксированы коды из "Единого закупочного словаря", ими были определены товары, к которым будут предъявляться требования локализации. В редакции ко второму чтению мы от численных кодов ушли и оставили лишь названия товаров. Этим мы усложнили обход норм закона за счет манипуляций с кодами.



Какие еще ключевые правки внесены в законопроект?



Следующая новация заключается в формуле определения степени локализации. В Украине с 2017 года действует постановление Кабинета Министров и целый государственный механизм, который определяет степень локализации сельскохозяйственной техники. Такую же формулу предложил я и другие депутаты ко второму чтению законопроекта о локализации. Таким образом, есть конкретная формула, Кабмину будет необходимо разработать соответствующие подзаконные акты, чтобы ее имплементировать. Частично они у них готовы, так как эта формула уже отражена в нормативных актах правительства, есть комиссия, которая оценивает локализацию. Данный механизм работает с 2017 года и не вызвал ни у кого нареканий.



И последняя новация касается прав, которые получает правительство, по данному законопроекту. Мы предлагаем предоставить Кабинету Министров право увеличивать на 10%, либо уменьшать на 5% требуемый уровень локализации на конкретный год. Например, если на какой-то из годов требование локализации составляет 25% и Кабинет Министров видит, что производители каких-либо товаров не успевают достичь к этому году данного уровня локализации, у него есть право на 5% его снизить. Либо, если есть ситуация, когда уровень локализации необходимо повысить, Кабмин может его повысить. Также мы предоставляем Кабмину право на одну конкретную закупку до нуля уменьшить уровень локализации. Эта позиция нужна для исключительных случаев потребности какого-то особого оборудования при госзаказах. Например, НАК "Нефтегаз Украины" рассказывал, что у компании есть производственные участки, где стоят в линию три турбины импортного производства, и для расширения их мощности они должны туда добавить четвертую точно такую же турбину, потому что это единый производственный комплекс, и другую поставить нельзя. В таких случаях на одну конкретную закупку Кабмин может до нуля снизить требование локализации в этой конкретной ситуации. Также мы предоставляем Кабмину право формировать дополнительный список товаров, помимо утвержденного в законопроекте, на который будет распространяться требование локализации.



Все вышеуказанные пункты Кабмин сможет применять только по согласованию с Комитетом Рады по вопросам экономического развития. Это позволит соблюсти баланс интересов и избежать неоправданного применения таких инструментов.



Ко второму чтению было подано свыше 2 тысяч правок. Рекомендованный ко второму чтению текст законопроекта является компромиссным? Все ли фракции согласны с такой редакцией законопроекта о локализации?



Действительно, подано больше 2 тыс. правок, при этом значительная их часть в большей мере поправочный спам, нежели наработки, призванные улучшить законопроект. То существенное, что было в правках, старались учесть, это отражено в ранее озвученных мною позициях. Считаем, что поддержка большинства фракций в Верховной Раде этим инициативам есть. С теми, кто не поддерживает законопроект, мы продолжаем консультации, чтобы в дальнейшем не столкнуться с ситуацией блокирования законопроекта в Раде.



Евросоюз и посол ЕС в Украине неоднократно выступали против закона о локализации. Как вы думаете, новая редакция законопроекта будет компромиссной и для наших европейских партнеров?



В поправках ко второму чтению мы учли ряд озвученных ранее пожеланий и предостережений. Самое важное в том, что мы последовательно продолжаем доносить до наших международных партнеров, это то, что экономически слабая Украина не в интересах наших соседей и в первую очередь ЕС. При этом сильная, экономически успешная страна, с развитой экономикой, которая способна своевременно выплачивать свои кредиты – в их интересах. Рассчитываем, что эта позиция будет услышана, тем более, аналогичные меры тем, которые предлагаются в законопроекте, применяются во всех развитых странах, в том числе в ЕС, США, странах Юго-Восточной Азии. Считаем, что наши партнеры к этому отнесутся с пониманием. Кроме того, когда Украина подписывала свои наиболее важные международные соглашения – Соглашение об ассоциации с ЕС, о вступлении в ВТО и другие, у страны еще не было тех исключительных обстоятельств, которые есть сейчас. Речь идет о войне, об аннексии Россией Крыма, о потере индустриального потенциала на Донбассе. Эти обстоятельства, безусловно, дают Украине право вести переговоры о применении исключений, которые предусмотрены международными обязательствами. И с этим правом Украина обязана отстаивать свои экономические интересы.



Каков расклад в Верховной Раде? Можно ли ожидать на поддержку законопроекта со стороны всех фракций и депутатских групп?



Если анализировать голосование за законопроект в первом чтении, видим поддержку от всех депутатских фракций и групп в Верховной Раде за исключением фракции "Голос", которая выступала против законопроекта. Я не уверен, что они изменят свою позицию ко второму чтению, но предполагаю, что все остальные фракции и во втором чтении поддержат законопроект.



В случае вступления в силу закона о локализации, какие подзаконные акты нужно будет принять, например, Кабмину, чтобы закон заработал?



Без принятия необходимых подзаконных актов закон не заработает. Правительству будет необходимо в течение полугода разработать ряд постановлений, в том числе утвердить порядок определения уровня локализации. Убежден, что они начнут этим заниматься безотлагательно, сразу же после принятия законопроекта.



Когда законопроект может быть рассмотрен Верховной Радой во втором чтении?



Я не хотел бы давать какие-либо точные оценки, Комитет экономического развития будет ходатайствовать о том, чтобы законопроект о локализации был рассмотрен в парламенте как можно скорее.



Беседовал Александр Усачов

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